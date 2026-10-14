SpaceXSI lance X Subscription, un abonnement unique regroupant X Premium, Grok et Cursor

L’entreprise SpaceXSI (pour SpaceX Super Intelligence) repense l’accès à son écosystème numérique. Elle officialise le lancement d’une formule d’abonnement unifiée nommée X Subscription, ou « Abonnement X » en français. Cette offre regroupe désormais les fonctionnalités du réseau social X, l’intelligence artificielle Grok et l’environnement de développement Cursor au sein d’un forfait mensuel unique. Cette réorganisation intervient après le changement de nom de la structure d’Elon Musk, précédemment appelée SpaceXAI. L’entité intègre aussi le studio d’assistance au codage Cursor, acheté en août dernier.

X Subscription : une offre d’entrée de gamme complète à 8 dollars par mois

La formule d’entrée de gamme prend le nom de plan Plus et coûte 8 dollars par mois pour les utilisateurs individuels. Cet abonnement donne accès aux modules conversationnels et vocaux de Grok Chat et Voice, ainsi qu’à la génération d’images avec Grok Imagine. Les développeurs profitent de l’accès à l’API. Ils bénéficient également de Grok Build, le nouvel agent de codage signé xAI qui entre dans l’arène. Et ce, tout en exploitant les outils de programmation de Cursor.

Sur le réseau social X, cette offre inclut le badge de vérification et une réduction des publicités dans le fil d’actualité. Elle comprend aussi des statistiques détaillées et des fonctionnalités avancées pour les créateurs de contenu.

We've unified plans across Grok, Cursor, and X Premium.



Introducing The X Subscription. pic.twitter.com/SvkrVvBa0p — SpaceX Super Intelligence (@SpaceXSI) October 12, 2026

Des formules intermédiaires et professionnelles pour des usages intensifs

La formule Premium coûte 30 dollars mensuels et apporte des capacités accrues. Elle débloque l’utilisation des modèles d’IA les plus récents, la création de vidéos par IA, l’accès à Grok Bot et des temps de réponse accélérés. Du côté de Cursor, les abonnés bénéficient de l’hébergement de code, des agents cloud et des fonctionnalités d’automatisation. Sur la plateforme X, la navigation devient totalement libre de toute publicité et permet de réserver son nom d’utilisateur préférentiel.

SpaceXSI commercialise également deux niveaux supérieurs destinés aux utilisateurs exigeants. L’offre Super s’affiche à 100 dollars par mois et garantit un accès prioritaire aux serveurs durant les pics de trafic. De plus, il y a la formule Ultra qui coûte 200 dollars par mois et offre un accès anticipé aux nouveaux modèles ainsi qu’un volume d’utilisation vingt fois supérieur au forfait Plus. La société propose enfin ces déclinaisons sous forme de forfaits d’équipe ou sur mesure pour les entreprises.