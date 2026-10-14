Test – VULKKANO DESK : des enceintes compactes et élégantes pour donner de la voix à votre bureau

Dans l’univers des enceintes pour ordinateur, il n’est pas toujours évident de trouver le bon compromis entre qualité sonore, encombrement et prix. D’un côté, nous avons les petits modèles multimédias qui dépannent, mais qui montrent rapidement leurs limites. De l’autre, les enceintes de monitoring ou les systèmes Hi-Fi qui offrent davantage de possibilités, mais qui demandent aussi plus de place et un budget conséquent. Avec les nouvelles VULKKANO DESK, le constructeur espagnol entend justement proposer une alternative intéressante. Pour seulement 89,99 euros, nous retrouvons une paire d’enceintes actives de 50 watts RMS, une connectique particulièrement complète et un design qui ne manque pas de charme. Après les excellentes impressions laissées par les précédents produits de la marque, j’étais curieux de découvrir cette nouvelle proposition, spécialement développée pour accompagner nos ordinateurs. Et sur le papier, VULKKANO semble avoir trouvé une formule particulièrement séduisante.

Un design sobre qui s’intègre parfaitement sur un bureau

La première chose que j’apprécie avec ces VULKKANO DESK, c’est leur apparence. Le constructeur a eu la bonne idée de ne pas céder à la mode des enceintes gaming avec des éclairages RGB dans tous les sens. Ici, nous retrouvons un design beaucoup plus classique, mais surtout nettement plus élégant. Les deux enceintes adoptent une forme rectangulaire avec des angles arrondis, une façade épurée et des haut-parleurs apparents entourés de petits cerclages cuivrés. Le résultat est vraiment sympathique et apporte une touche presque Hi-Fi à l’ensemble.

Deux coloris sont proposés, noir et blanc. Personnellement, j’ai une petite préférence pour la version blanche, qui fait particulièrement bien ressortir les haut-parleurs et les finitions cuivrées. La déclinaison noire reste toutefois très réussie et conviendra probablement davantage à une configuration gaming traditionnelle. Dans les deux cas, ces enceintes ont l’avantage de pouvoir accompagner aussi bien un PC qu’un Mac, sans dénaturer l’installation.

Autre point intéressant, leurs dimensions restent particulièrement contenues. Avec seulement 10 cm de largeur, 15 cm de profondeur et 16,5 cm de hauteur, elles ne prennent pas énormément de place. C’est un argument important pour moi, car entre les écrans, le clavier, la souris et les différents accessoires, un bureau peut rapidement devenir encombré. Ici, VULKKANO a clairement cherché à proposer un produit qui se fait discret sans pour autant sacrifier les caractéristiques techniques.

J’apprécie également la présence de deux supports inclinés directement dans la boîte. Ces derniers permettent d’orienter les enceintes vers l’utilisateur, ce qui est particulièrement intéressant pour une écoute de proximité. Ils servent aussi à limiter les vibrations transmises au bureau. C’est le genre de petit détail qui fait plaisir, surtout lorsqu’on sait que certains constructeurs vendent ce type d’accessoire séparément.

Une fiche technique plutôt ambitieuse pour le prix

Malgré leur format compact, les VULKKANO DESK ne sont pas de simples petites enceintes d’appoint. Le constructeur annonce une puissance totale de 50 watts RMS, ce qui représente déjà une réserve confortable pour une utilisation sur un bureau. L’amplification repose sur une puce AD82088D, tandis que chaque enceinte embarque un haut-parleur de graves et médiums de 3 pouces, accompagné d’un tweeter de 0,75 pouce.

La réponse en fréquence annoncée s’étend de 45 Hz à 20 kHz. Évidemment, il ne faut pas s’attendre à retrouver les mêmes sensations qu’avec de grosses enceintes bibliothèques ou un système équipé d’un caisson de basses. Mais pour une écoute à proximité immédiate, cette configuration semble particulièrement cohérente. L’objectif n’est pas de sonoriser une grande pièce, mais bien d’offrir une expérience agréable devant son ordinateur, que ce soit pour écouter de la musique, regarder des vidéos ou jouer.

Ce qui m’intéresse surtout dans cette configuration, c’est le choix d’une véritable architecture à deux voies. Contrairement à certaines petites enceintes multimédias qui utilisent un unique haut-parleur large bande, les VULKKANO DESK confient les différentes fréquences à des transducteurs spécialisés. Cela ne garantit pas automatiquement une meilleure restitution, mais c’est une base intéressante pour obtenir davantage de précision et une meilleure séparation des instruments.

Une restitution sonore qui semble être la bonne surprise

C’est évidemment sur la partie sonore que ces enceintes sont attendues. À moins de 90 euros, il est difficile d’exiger une restitution digne d’une installation Hi-Fi haut de gamme. En revanche, on bénéficie d’un son équilibré, suffisamment puissant et surtout agréable à écouter pendant plusieurs heures.

La restitution sonore étonnamment ample compte tenu des dimensions des enceintes. La scène stéréo constitue l’un de leurs principaux atouts. Avec un positionnement adapté de chaque côté de l’écran, les VULKKANO DESK parviennent à créer une sensation d’espace appréciable, aussi bien pour la musique que pour les contenus multimédias.

Les médiums sont également l’un des points forts du produit. C’est une bonne nouvelle, car cette partie du spectre joue un rôle essentiel dans la restitution des voix et de nombreux instruments. Pour écouter des podcasts, regarder des vidéos sur YouTube ou simplement profiter de ses morceaux préférés, c’est un élément important.

Concernant les aigus, c’est plus nuancé. Il faut quelques ajustements d’égalisation pour obtenir un rendu plus équilibré. Rien de particulièrement inquiétant à ce niveau tarifaire, d’autant que les enceintes réagissent bien à ces corrections.

Du côté des graves, les VULKKANO DESK font naturellement avec les limites de leur format. Les haut-parleurs de 3 pouces ne peuvent pas déplacer autant d’air que des modèles plus imposants. Les basses sont donc présentes, mais elles manquent logiquement de profondeur et d’impact dans certaines situations. Pour une écoute musicale quotidienne, cela reste parfaitement acceptable. En revanche, les amateurs de musiques électroniques ou de films particulièrement spectaculaires pourront ressentir le besoin d’un renfort dans le bas du spectre.

Un autre élément intéressant concerne la tenue à volume élevé. La restitution reste relativement propre lorsque l’on augmente le niveau sonore. C’est appréciable, même si ces enceintes sont avant tout destinées à une écoute de proximité. Personnellement, je préfère toujours un système capable de délivrer un son propre à volume modéré plutôt qu’un modèle qui mise uniquement sur la puissance.

Trois modes sonores pour varier les plaisirs

VULKKANO a également prévu trois profils audio accessibles depuis la télécommande. Nous retrouvons les modes Music, Movie et Dialog, chacun proposant une restitution légèrement différente en fonction du contenu écouté.

Le mode Music est naturellement destiné à l’écoute musicale. Il cherche à conserver un bon équilibre général tout en apportant un peu plus de présence aux basses fréquences. C’est probablement celui que je privilégierais pour une utilisation quotidienne, notamment lorsque je travaille avec de la musique en arrière-plan.

Le mode Movie se montre plus démonstratif. Il cherche à élargir la scène sonore et à donner davantage d’impact aux effets. Sur le principe, c’est une bonne idée pour regarder un film ou profiter d’un jeu vidéo. Il faut toutefois garder à l’esprit que nous restons sur un système stéréo classique, sans véritable spatialisation multicanale.

Enfin, le mode Dialog met davantage les voix en avant. Il peut être particulièrement utile pour les podcasts, les visioconférences ou les vidéos dans lesquelles les dialogues sont parfois difficiles à distinguer.

Ce que j’apprécie avec cette approche, c’est sa simplicité. Pas besoin de passer par une application ou de modifier constamment les réglages de son ordinateur. Quelques pressions sur la télécommande suffisent pour adapter le rendu.

Une connectique vraiment complète pour des enceintes de bureau

S’il y a bien un domaine dans lequel VULKKANO n’a pas fait les choses à moitié, c’est la connectique. Et c’est probablement l’un des arguments qui pourraient vous faire choisir ces DESK plutôt qu’un autre modèle dans la même gamme de prix.

Nous retrouvons tout d’abord une connexion Bluetooth 5.3, pratique pour diffuser de la musique depuis un smartphone ou une tablette. Les codecs SBC et AAC sont pris en charge, ce qui reste classique pour ce type de produit. Ce n’est pas une solution destinée aux amateurs de transmission audio haute résolution sans fil, mais elle répond parfaitement aux besoins du quotidien.

Pour une utilisation avec un ordinateur, la connexion USB-C représente probablement le choix le plus logique. Elle permet de profiter d’une liaison audio numérique directe, sans passer par la sortie casque du PC. VULKKANO fournit d’ailleurs un câble USB-C vers USB-A, ce qui facilite la connexion avec les machines qui ne disposent pas de port USB-C disponible.

Une entrée auxiliaire jack 3,5 mm est également présente. Elle permettra notamment de brancher des appareils plus anciens ou différentes sources analogiques. C’est toujours appréciable de conserver cette possibilité, surtout lorsqu’on possède plusieurs équipements.

Mais la véritable surprise vient de la présence d’une entrée HDMI ARC. Habituellement réservée aux barres de son et aux équipements home cinéma, cette connexion permet d’envisager une utilisation avec un téléviseur compatible. Les VULKKANO DESK deviennent ainsi beaucoup plus polyvalentes qu’une simple paire d’enceintes PC.

Enfin, une sortie SUB OUT permet de raccorder un caisson de basses externe. VULKKANO recommande notamment son SUB6 MKII, qui pourra compléter les enceintes et apporter davantage de profondeur aux fréquences graves. J’aime beaucoup cette possibilité, car elle permet de faire évoluer son installation progressivement. On peut parfaitement commencer avec les deux enceintes seules, puis ajouter un caisson quelques mois plus tard si le besoin s’en fait sentir.

À ce niveau de prix, difficile de reprocher grand-chose à VULKKANO sur ce point. La connectique est particulièrement généreuse et permet d’envisager de nombreuses utilisations.

Une utilisation simple au quotidien

Les VULKKANO DESK ont été pensées pour être faciles à installer et à utiliser. Le constructeur fournit pratiquement tout ce dont on peut avoir besoin dans la boîte : câble d’alimentation, câble de liaison entre les enceintes, câble jack, câble USB, télécommande et supports inclinés. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir immédiatement des achats supplémentaires.

L’enceinte droite centralise les principales connexions ainsi que les commandes. Sur sa partie supérieure, nous retrouvons trois touches tactiles permettant notamment de régler le volume, de changer de source et de contrôler certaines fonctions de lecture. Un système plutôt discret qui évite de multiplier les boutons physiques sur la façade.

Un petit voyant lumineux indique la source sélectionnée grâce à différentes couleurs. Le bleu correspond au Bluetooth, le jaune à l’entrée auxiliaire, le vert au HDMI ARC et le violet à l’USB-C. C’est simple et plutôt pratique une fois les différents codes mémorisés.

La télécommande fournie permet de retrouver les principales fonctions à distance. Elle donne notamment accès aux trois modes sonores et facilite le changement de source. C’est un accessoire que je trouve toujours appréciable, même sur des enceintes destinées à un bureau. Lorsque l’on possède un grand écran ou que les enceintes sont placées un peu en retrait, il est plus confortable de pouvoir ajuster le volume sans devoir se pencher.

Je regrette simplement l’absence de rétroéclairage sur les commandes tactiles. Dans une pièce sombre, notamment lors d’une session de jeu en soirée, leur repérage pourra être un peu moins évident. Ce n’est pas rédhibitoire, mais c’est un petit détail qui aurait pu améliorer l’ergonomie.

Pour le gaming, la musique ou les films, un produit polyvalent

Ce que je trouve intéressant avec les VULKKANO DESK, c’est qu’elles ne semblent pas avoir été conçues pour un seul usage. Bien au contraire, le constructeur cherche à proposer une solution capable d’accompagner toutes les activités réalisées devant un ordinateur.

Pour la musique, leur architecture à deux voies et leur scène stéréo constituent des arguments intéressants. La restitution est agréable, avec des voix bien présentes et une séparation des instruments convaincante. Les amateurs de musique pourront néanmoins avoir envie de corriger légèrement les aigus en fonction de leurs préférences.

Dans les jeux vidéo, la puissance disponible et la bonne séparation stéréo devraient permettre de profiter d’ambiances plus immersives. Que l’on joue à un titre d’aventure, à un jeu de course ou à une production particulièrement riche en effets sonores, une paire d’enceintes correctement positionnée apporte généralement un véritable confort. Le mode Movie peut également constituer une option intéressante pour donner davantage d’ampleur à certaines scènes.

Pour les films et les séries, les VULKKANO DESK semblent également disposer de suffisamment de ressources pour accompagner un écran d’ordinateur ou un petit téléviseur. Les dialogues devraient profiter de la bonne restitution des médiums, tandis que les effets sonores bénéficieront de la largeur de la scène stéréo.

Il ne faut cependant pas oublier que ces enceintes restent compactes. Pour retrouver les sensations physiques d’un véritable système home cinéma, l’ajout d’un caisson de basses sera probablement nécessaire. Heureusement, VULKKANO a justement prévu cette possibilité.

Un rapport qualité-prix qui risque de faire des heureux

À 89,99 euros, les VULKKANO DESK arrivent sur un marché où la concurrence est particulièrement importante. On retrouve notamment plusieurs références chez Creative, Edifier ou encore Logitech. Pourtant, la proposition de VULKKANO possède quelques arguments qui lui permettent de se démarquer.

Tout d’abord, la qualité de fabrication et le design semblent particulièrement soignés. Ensuite, la connectique est largement plus complète que celle de nombreuses petites enceintes multimédias. Enfin, les accessoires fournis évitent d’avoir à dépenser davantage pour obtenir une installation correctement positionnée.

VULKKANO semble avoir réussi son entrée sur le marché des enceintes de bureau. Le constructeur ne cherche pas nécessairement à proposer le produit le plus puissant ou le plus sophistiqué, mais plutôt un ensemble cohérent, agréable à utiliser et surtout accessible.

Pour moins de 90 euros, disposer d’une véritable paire d’enceintes stéréo actives avec Bluetooth, USB-C, HDMI ARC, télécommande et possibilité d’ajouter un caisson représente une proposition particulièrement intéressante.

Conclusion : VULKKANO réussit son arrivée sur nos bureaux

Avec les DESK, VULKKANO propose une paire d’enceintes qui possède de sérieux arguments pour séduire les utilisateurs à la recherche d’une solution audio compacte et polyvalente. J’apprécie particulièrement leur design sobre, leur faible encombrement et leur connectique particulièrement complète. La présence des supports inclinés et de la télécommande constitue également un véritable avantage à ce niveau tarifaire.

Ce que je retiens surtout, c’est la cohérence de l’ensemble. VULKKANO ne cherche pas à multiplier les fonctionnalités inutiles, mais propose au contraire des enceintes capables de répondre à de nombreux besoins. Que ce soit pour écouter de la musique, regarder des vidéos, jouer ou simplement améliorer le son de son ordinateur, les DESK disposent de solides arguments.

À seulement 89,99 euros, elles apparaissent comme une alternative particulièrement intéressante aux enceintes PC traditionnelles. Une proposition séduisante qui confirme les ambitions de VULKKANO sur le marché de l’audio accessible.