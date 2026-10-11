iPhone 18 Pro Max vs Samsung Galaxy S26 Ultra : lequel est vraiment fait pour vous ?

Les titans du marché mobile s’affrontent de nouveau. Choisir le parfait smartphone haut de gamme devient un véritable casse-tête. D’un côté, Apple affine sa formule avec une ouverture variable impressionnante avec son iPhone 18 Pro Max. De l’autre côté, Samsung déploie toute sa polyvalence avec le stylet et le zoom ultra-puissant du Samsung Galaxy S26 Ultra. Pour autant, quel modèle mérite réellement votre investissement cette année ? Dans ce comparatif complet, on vous dit tout pour vous aider à faire le meilleur choix.

Design de l’iPhone 18 Pro Max et du Galaxy S26 Ultra : la différence se sent dès la prise en main

L’iPhone 18 Pro Max conserve une allure très familière. En effet, son châssis robuste marie l’aluminium et le verre. Ses dimensions atteignent 163,4 x 78 x 8,8 mm pour un poids de 249 grammes. Ce modèle s’avère donc assez lourd en main. Il résiste à l’eau jusqu’à six mètres de profondeur pendant trente minutes.

Le Samsung Galaxy S26 Ultra, quant à lui, choisit une approche légèrement différente. Le constructeur affine les bordures et adoucit les angles du téléphone. L’appareil affiche des dimensions de 163,6 x 78,1 x 7,9 mm. Il pèse seulement 214 grammes sur la balance. Le S26 Ultra se révèle donc plus fin et plus léger que son concurrent direct. Il intègre aussi directement le stylet S Pen dans son châssis.

Écran de l’iPhone 18 Pro Max contre Galaxy S26 Ultra : la guerre des dalles OLED

L’iPhone 18 Pro Max embarque une dalle Super Retina XDR OLED de 6,9 pouces. Son affichage dynamique varie de 1 Hz à 120 Hz. L’écran grimpe jusqu’à une luminosité maximale de 3 000 nits. La lisibilité reste parfaite en plein soleil. La Dynamic Island est également plus discrète sur cette génération.

Le Samsung Galaxy S26 Ultra répond avec une superbe dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces. Sa résolution atteint 1 440 x 3 120 pixels avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Sa luminosité plafonne à 2 600 nits. Samsung intègre surtout la technologie Privacy Display. Cette option masque le contenu de l’écran face aux regards indiscrets situés à côté de vous.

Performances des deux smartphones haut de gamme : deux monstres de puissance

L’iPhone 18 Pro Max utilise la puce A20 Pro gravée avec une précision extrême. Ce processeur offre une vitesse incroyable au quotidien. La batterie atteint une capacité maximale de 5 567 mAh. L’optimisation globale garantit une autonomie impressionnante de plus de deux jours. Pour en savoir plus sur les spécificités de la marque, vous pouvez lire l’article sur l’étiquette énergétique européenne et les secrets cachés des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max.

De son côté, le Galaxy S26 Ultra fait confiance au processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il s’associe à 12 Go ou 16 Go de mémoire RAM selon la version. Le téléphone répond instantanément à toutes les sollicitations lourdes. Sa batterie conserve une capacité de 5 000 mAh. Il supporte une recharge rapide filaire jusqu’à 60 W.

Appareils photo de l’iPhone 18 Pro Max et du Galaxy S26 Ultra : deux visions de l’image

D’un côté, l’iPhone 18 Pro Max révolutionne la photo mobile avec son capteur principal de 48 Mpx. Il adopte une ouverture variable physique allant de f/1,48 à f/4,0. Cette innovation mécanique adapte physiquement l’entrée de lumière. Les clichés nocturnes gagnent une clarté remarquable. Le module comporte aussi un ultra grand-angle de 48 Mpx et un téléobjectif de 48 Mpx.

De son côté, le Samsung Galaxy S26 Ultra mise plutôt sur la définition brute et la polyvalence. Son capteur principal affiche 200 Mpx pour des détails très précis. Le module arrière compte aussi un ultra grand-angle de 50 Mpx et deux téléobjectifs dédiés au zoom. La présence du zoom optique polyvalent transforme la capture des sujets très éloignés.

Système et logiciel des deux téléphones : iOS face à One UI

L’iPhone 18 Pro Max s’appuie sur le système iOS. L’intégration de l’intelligence artificielle améliore la rédaction et la retouche au quotidien. La synchronisation avec l’écosystème Apple reste exemplaire. Les possesseurs de Mac, d’iPad ou d’Apple Watch profitent d’une fluidité parfaite entre leurs appareils. De plus, la biométrie s’appuie toujours sur la technologie sécurisée Face ID.

Le Samsung Galaxy S26 Ultra tourne sous Android avec l’interface One UI. L’expérience utilisateur se montre particulièrement personnalisable. Le stylet S Pen inclus permet d’écrire des notes manuscrites à tout moment. Le mode bureau Samsung DeX transforme votre smartphone en un véritable ordinateur portable. Pour ce smartphone, la biométrie combine un lecteur d’empreintes sous l’écran et la reconnaissance faciale.

Bilan du comparatif smartphone : quel modèle choisir ?

Si vous êtes un créateur de contenu ou simplement un(e) fan de l’écosystème Apple, l’iPhone 18 Pro Max répondra parfaitement à vos attentes. Son autonomie géante et son capteur photo à ouverture variable feront des merveilles au quotidien.

En revanche, si vous êtes plutôt un utilisateur en quête de polyvalence et de productivité, le Samsung Galaxy S26 Ultra est fait pour vous. Avec son stylet S Pen, son zoom téléobjectif et sa légèreté, vous disposerez d’un outil de travail redoutable pour accroître votre productivité.