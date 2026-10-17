RayNeo IFA 2026 : les lunettes iO et GT arrivent dès 369 €

En août, une question restait en suspens après l’annonce des lunettes RayNeo iO et de la série RayNeo GT : à quel prix arriveraient-elles en Europe ? L’IFA 2026 a apporté la réponse. À Berlin, la marque a présenté ses lunettes de réalité augmentée en démonstration, entourée de deux partenaires de poids : Dolby pour l’image et Bang & Olufsen pour le son. Elles sont en vente en France depuis le 4 septembre. Je vous avais présenté les deux gammes dans un premier article. Voici ce que le salon a ajouté.

Le cinéma dans les lunettes, mais pas tout seul

La série RayNeo GT reprend la promesse annoncée en août : un écran virtuel géant, façon salle de cinéma. À l’IFA, la marque a surtout mis en avant ce qui l’accompagne. Les lunettes prennent en charge la lecture Dolby Vision, une première pour des lunettes de réalité augmentée selon RayNeo. Il faut toutefois les associer au RayNeo Pocket TV Pro, un boîtier qui donne accès aux principales plateformes de streaming.

Pour les contenus qui ne sont pas en HDR, une conversion SDR vers HDR en temps réel s’appuie sur l’IA. L’objectif est de donner plus de contraste et de couleurs aux vidéos classiques. Le résultat dépendra évidemment de la qualité de la source.

Côté son, RayNeo prolonge sa collaboration avec Bang & Olufsen, déjà engagée en 2025 sur le RayNeo Air 4 Pro. Les ingénieurs du fabricant danois ont réglé l’audio à partir de mesures en laboratoire et de tests d’écoute. Leur principal défi : obtenir des basses convaincantes dans une monture aussi compacte, sans brouiller les voix. Anders, responsable de l’électronique grand public chez Bang & Olufsen, résume l’ambition : créer un son « naturel, équilibré et immersif » malgré un format très léger.

33 grammes pour garder la tête haute

Les RayNeo iO jouent une tout autre partition. Avec 33 grammes sur le nez, elles pèsent à peu près autant qu’une monture classique. Leur petit affichage tête haute projette l’essentiel dans le champ de vision : l’heure, la météo, les indications de navigation ou les notifications du smartphone. L’idée est simple : moins baisser les yeux vers son téléphone pendant une conversation ou une tâche.

À l’IFA, les journalistes ont pu les essayer en situation de travail. Les iO affichent des sous-titres en direct, traduisent plusieurs langues et servent de téléprompteur mains libres. Elles enregistrent aussi la voix et en tirent des résumés générés par l’IA. L’utilisateur peut choisir entre plusieurs modèles d’IA, dont certains passent par un abonnement payant. Les commandes se font par de légers mouvements de la tête.

Détail qui compte pour la vie privée, ces lunettes n’embarquent aucune caméra. Elles ne peuvent donc ni filmer ni photographier les personnes autour de vous. Les micros restent en revanche actifs pour les résumés de conversations, signalés par un petit voyant sur la branche.

Des prix enfin fixés pour l’Europe

Les lunettes sont en vente depuis le 4 septembre 2026, sur la boutique officielle de RayNeo et sur Amazon. La distribution couvre 40 pays, dont la France et le reste de l’Union européenne. Une remise de lancement s’applique aux trois modèles.

RayNeo iO : 549 € avec l’étui standard, ou 599 € avec l’étui de recharge, en coloris Polar Night (gris) ou Dune (doré).

: 549 € avec l’étui standard, ou 599 € avec l’étui de recharge, en coloris (gris) ou (doré). RayNeo GT Max : 489 €.

: 489 €. RayNeo GT : 369 €.

Le salon a aussi valu une distinction aux RayNeo iO et au GT Max, tous deux retenus aux IFA Innovation Awards 2026. La marque arrivait à Berlin en position de force. Selon RayNeo, Counterpoint Research et IDC la placent en tête des livraisons mondiales de lunettes de réalité augmentée au premier semestre 2026.

Dolby Vision : le boîtier en plus

Le Dolby Vision est l’argument phare de la série GT, mais il ne vient pas avec les lunettes seules. Il faut passer par le RayNeo Pocket TV Pro, un boîtier vendu à part. Son prix s’ajoute donc aux 369 € ou 489 € des lunettes. Branchées sur un autre appareil, les GT ne profitent pas de cette lecture Dolby Vision.

La distinction des IFA Innovation Awards mérite aussi d’être remise à sa juste place. Les deux modèles y figurent comme « Honoree », une mention accordée à de nombreux produits du salon. Ce n’est pas le prix principal d’une catégorie. Elle reste un signal positif, sans valoir un test.

Conclusion

Avec des prix en euros et une vente lancée dès l’IFA, RayNeo a levé le flou de l’été. La marque garde sa double approche : des iO légères et sans caméra pour le quotidien, une série GT pour le grand écran nomade. Le GT, à 369 €, reste l’entrée la plus accessible pour découvrir la réalité augmentée. Pour profiter pleinement du Dolby Vision, il faudra en revanche prévoir le budget du boîtier.