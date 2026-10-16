Noël 2026 : Samsung place la cuisine au cœur des fêtes avec quatre appareils Bespoke AI

Fin septembre, Samsung a dévoilé sa sélection de Noël 2026. Elle s’articule autour de cinq thèmes : évasion, immersion, partage, style et bien-être. Entre les téléviseurs et les objets connectés, l’électroménager y occupe une place à part.

Au programme : un réfrigérateur multi-portes, un four à double cavité, une table de cuisson avec hotte intégrée et un lave-linge. Tous font partie de la gamme d’électroménager Bespoke AI et misent sur l’intelligence artificielle. Deux sont des nouveautés 2026, les deux autres sont déjà en vente depuis l’an dernier.

Côté budget, les prix vont de 999 € à 3 499 € sur la boutique officielle de la marque, début octobre.

Un réfrigérateur qui sait ce qu’il contient

Pour les grandes tablées, Samsung mise sur le Bespoke AI Réfrigérateur Multi-portes AI Home (référence RM90F67CECEF). Avec 654 litres au total, dont 399 litres côté réfrigérateur, il s’adresse avant tout aux grands foyers. Revers de la médaille, il fait 91 cm de large pour 158 kg. Mieux vaut vérifier l’espace disponible dans sa cuisine.

Sa caméra intérieure, baptisée AI Vision Inside, reconnaît 37 aliments selon la marque. L’inventaire s’affiche ensuite sur l’écran AI Home de 9 pouces placé en façade. Petite limite toutefois : la caméra ne surveille ni les balconnets de porte ni le congélateur.

Pour le froid, le système Hybrid Cooling associe un compresseur classique à un module Peltier. On trouve aussi une ouverture automatique des portes et une double fabrique de glace. Ce confort a un coût énergétique : l’appareil est classé E, pour une consommation annoncée de 363 kWh par an.

Il est affiché à 3 499 € sur la boutique de Samsung début octobre, sans remise en cours. C’est le plus cher des quatre appareils de la sélection.

Deux plats, un seul four

Pour les repas de fête, Samsung met en avant son Four Bespoke AI Série 7 (référence NV7B7997AAK), déjà en vente depuis l’an dernier. Sa cavité de 76 litres peut se séparer en deux grâce à la fonction Dual Cook Steam. Vous pouvez ainsi cuire la volaille et le dessert en même temps, à deux températures différentes.

La vapeur fait aussi partie du programme, en complément de la chaleur tournante ou en cuisson 100 % vapeur. Le four propose aussi une sonde à viande, un mode Air Fry et la cuisson sous vide. Pour le nettoyage, il combine pyrolyse et nettoyage vapeur, avec un classement énergétique A+.

Une caméra intégrée alimente la fonction AI Pro Cooking. Selon la marque, elle reconnaît les plats, propose des réglages adaptés et vous alerte avant que la cuisson ne tourne au brûlé. Elle ne fonctionne toutefois que lorsque la lumière du four est allumée. Autre détail : la porte à ouverture automatique reste bloquée pendant la pyrolyse et avec la sécurité enfant.

Son prix conseillé est de 1 699,99 €, mais il est affiché à 1 399 € sur la boutique de Samsung début octobre. Une remise de 300 € qui le rend plus abordable, sans en faire un achat d’impulsion.

La hotte se cache dans la plaque

Nouveauté 2026, la table de cuisson à induction avec hotte intégrée vise les cuisines ouvertes sur le salon. Large de 80 cm, elle aspire les fumées directement au centre de la plaque, sans hotte suspendue au-dessus. Son débit atteint 600 m³/h, et jusqu’à 720 m³/h en mode Boost.

Le verre MattTouch, à finition mate, est présenté comme anti-rayures par la marque. Samsung lui attribue une dureté de 8 sur l’échelle de Mohs. L’installation reste souple : recyclage sans raccordement, recyclage raccordé ou évacuation vers l’extérieur.

Deux versions sont proposées sur la boutique de Samsung début octobre. La CC90H84PADUR est affichée à 1 799 €. La CC90H84JADUR, à 2 299 €, ajoute une zone flexible plus large et un capteur de qualité de l’air.

Quelques limites sont toutefois à connaître. Le mode Boost s’arrête au bout de 5 minutes et revient au réglage précédent. En recyclage, le filtre à charbon doit être remplacé environ tous les six mois, selon la marque. L’encastrement demande aussi un plan de travail d’au moins 60 cm de profondeur.

La lessive passe aussi à l’IA

Dernier appareil de la sélection, le lave-linge Bespoke AI de 9 kg fait partie de la gamme présentée par Samsung en juillet 2026. Il se pilote depuis un écran de 7 pouces en façade, ou à distance avec l’application SmartThings. Il est classé A et essore jusqu’à 1 400 tours par minute.

Sa fonction phare, AI Wash+, ajuste le lavage selon le poids, le niveau de saleté et le type de textile. La reconnaissance des tissus ne fonctionne toutefois que pour des charges de 2 kg maximum, selon la marque. On retrouve aussi le dosage automatique de la lessive, la technologie AI EcoBubble et un programme vapeur.

C’est l’appareil le plus abordable des quatre : il est affiché à 999 € sur la boutique de Samsung début octobre. Un tarif qui reste celui d’un modèle haut de gamme, sans remise en cours.

L’électroménager Bespoke AI, oui, mais avec un compte Samsung

Les quatre appareils ont un point commun : leurs fonctions intelligentes passent par le Wi-Fi et l’application SmartThings. Pour le réfrigérateur, sans compte Samsung connecté, l’écran AI Home perd ses services connectés. Il en va de même pour le suivi du four à distance et pour l’écran du lave-linge.

Samsung reconnaît d’ailleurs, dans ses mentions légales, que ses algorithmes peuvent produire des informations incomplètes ou incorrectes. Sans connexion, ces appareils restent utilisables, mais une partie de leurs arguments disparaît. Mieux vaut en tenir compte avant de payer le supplément lié à l’IA.

Crédit : Samsung

Une cuisine de fête, pas un cadeau sous le sapin

Avec cette sélection d’électroménager Bespoke AI, Samsung ne mise pas sur le petit cadeau glissé sous le sapin. Les quatre appareils représentent près de 7 700 € aux prix affichés début octobre. Ils s’adressent plutôt aux foyers qui prévoient de rénover leur cuisine ou de remplacer un appareil en fin de vie.

La table de cuisson avec hotte intégrée et le lave-linge sont les seules vraies nouveautés de l’année. Le réfrigérateur et le four, déjà en rayon, gagnent surtout en visibilité à l’approche des fêtes. Pour mieux connaître la stratégie de la marque, vous pouvez relire le bilan de Samsung Connect à l’IFA 2026 publié sur le site.