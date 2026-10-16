Tout savoir sur OpenAI Dot : le guide complet pour lancer votre premier agent IA

Les intelligences artificielles passent enfin à la vitesse supérieure et prennent une toute nouvelle dimension. OpenAI franchit un cap décisif avec le lancement de Dot, sa génération d’agents virtuels autonomes capables de travailler en arrière-plan sans surveillance constante. Imaginez un assistant virtuel qui exécute vos tâches répétitives, consulte le Web ou fait tourner des applications complexes pendant que vous dormez. Cette technologie promet de transformer radicalement notre productivité quotidienne. Souhaitez-vous savoir si votre compte est éligible et comment configurer votre premier agent dès maintenant ? Suivez ce guide étape par étape pour ne manquer aucun détail sur cette révolution IA.

Comprendre les conditions d’accès et d’éligibilité au déploiement de Dot

L’accès à cette nouvelle fonctionnalité ne touche pas tous les utilisateurs au même moment. OpenAI réserve actuellement les agents Dot à ses offres payantes les plus évoluées. Vous devez disposer d’un abonnement Pro pour débloquer cet outil. Les tarifs de ces formules débutent à 100 dollars par mois, avec des niveaux supérieurs fixés à 200 et 500 dollars par mois. Les comptes gratuits, Go et Plus restent pour le moment à l’écart de cette nouveauté.

La zone géographique joue également un rôle majeur dans la disponibilité de l’outil. Lors du lancement initial, les abonnés Pro situés dans l’Union européenne, en Suisse, au Royaume-Uni, en Norvège, en Islande et au Liechtenstein ne bénéficient pas de la fonctionnalité. De plus, le déploiement se fait de manière progressive sur plusieurs jours. Un délai d’attente reste donc tout à fait normal si l’option n’apparaît pas immédiatement sur votre tableau de bord.

En entreprise, les conditions d’accès s’avèrent plus souples. Les clients Business Premium ont accès à Dot dans l’ensemble des régions supportées par ChatGPT. Les espaces Enterprise, y compris dans le secteur de la santé ou de l’éducation, peuvent aussi activer ces agents autonomes. L’administrateur de votre organisation doit simplement valider au préalable l’activation du service.

Vérifier le statut de son abonnement payant

Connectez-vous à votre espace membre sur le site officiel d’OpenAI pour contrôler le niveau de votre forfait. Seuls les comptes Pro affichent la possibilité de créer un agent interactif autonome. Si vous possédez seulement un compte ChatGPT Plus, l’option n’apparaîtra pas. Vous devrez mettre à niveau votre formule pour tester cette nouveauté.

Valider les autorisations Admin en entreprise

Si vous utilisez un compte professionnel, contactez le responsable technique de votre organisation. L’administrateur de l’espace de travail doit cocher les autorisations nécessaires dans la console de gestion. Sans cette validation interne, votre profil Business Premium ne pourra pas générer de Dot autonome.

Configurer et lancer son premier agent autonome Dot

La création initiale de votre agent requiert impérativement un ordinateur. Vous devez passer par l’application ChatGPT pour ordinateur ou vous connecter directement via le site Web officiel sur votre navigateur PC. L’application mobile et les navigateurs pour smartphones ne permettent pas encore de finaliser cette installation. Suivez simplement les instructions affichées sur l’écran lors du processus d’accueil.

Vous pouvez personnaliser l’apparence et le nom de votre nouvel assistant. Donnez-lui une identité propre pour le solliciter facilement dans vos conversations. Pour appeler votre agent personnalisé, tapez le symbole arobase suivi de votre nom et de l’identifiant unique choisi. Par exemple, la commande prendra la forme @vrotrenom-nomagent. Sans personnalisation de votre part, la commande par défaut restera @vrotrenom-dot.

Une fois cette configuration terminée sur votre ordinateur, la magie opère sur vos appareils mobiles. Vous pouvez poursuivre vos échanges avec Dot directement depuis l’application mobile ChatGPT. En revanche, l’interface Web mobile ne prend pas en charge la gestion de ces assistants pour l’instant. Si vous souhaitez enrichir votre expérience visuelle avec l’intelligence artificielle sur vos conversations ordinaires, vous pouvez consulter ce tuto pour générer des images avec ChatGPT.

Associer des plugins et des applications externes à OpenAI Dot

Chaque Dot peut se connecter à un catalogue étendu de plus de 4 000 applications. Rendez-vous sur le profil de votre agent, puis cliquez sur le menu de personnalisation. Accédez à la section dédiée aux plugins, sélectionnez les logiciels souhaités et validez attentivement les autorisations d’accès requises.

Gérer les interconnexions et la sécurité des données

Conservez un contrôle total sur l’accès de vos agents à vos outils de travail. Depuis le même panneau de configuration, vous pouvez déconnecter une application à tout moment. Vérifiez régulièrement les permissions accordées pour garantir la sécurité et la confidentialité de vos informations personnelles.

Anticiper les coûts et optimiser l’utilisation de la consommation de jetons

La structure tarifaire de Dot s’appuie sur une formule d’inclusion puis de tarification à la consommation. Votre abonnement Pro ou Business Premium intègre un premier agent sans surcoût immédiat. OpenAI prévoit la possibilité d’acheter des agents supplémentaires à l’avenir. Vous pourrez aussi augmenter leur vitesse de traitement ou élever le plafond mensuel de travail assigné à chaque assistant.

Durant le premier mois d’accès, OpenAI offre des limites d’utilisation élargies. Cette période d’essai vous permet d’évaluer vos besoins réels sans risquer de blocage. Par la suite, le travail accompli par votre agent consommera directement vos quotas mensuels. Discuter avec Dot dans ChatGPT reste totalement gratuit. L’envoi futur de SMS à votre agent ne consommera pas non plus votre forfait de jetons.

Cependant, les actions concrètes effectuées par l’agent pèsent fortement sur votre quota. Chaque tâche exécutée de façon autonome, sur le Web ou via Codex et ChatGPT Work, décompte des ressources. Ces agents fonctionnent grâce au modèle GPT-6 Astra, le moteur le plus puissant et le plus gourmand de l’éditeur. Surveillez attentivement l’activité de vos assistants dès les premières semaines pour éviter toute mauvaise surprise financière.

Surveiller son solde

Consultez fréquemment le panneau de suivi de votre compte pour observer la consommation de vos agents. Le modèle GPT-6 Astra consomme un volume massif de jetons lors des exécutions complexes en arrière-plan. Ajustez les missions confiées à votre Dot pour équilibrer la charge de travail tout au long du mois.

Organiser les tâches en arrière-plan

Définissez clairement les objectifs attribués à votre agent virtuel. Donnez des consignes précises pour réduire les itérations inutiles et optimiser le temps de calcul. Une planification rigoureuse préserve votre quota mensuel tout en maximisant la productivité globale.