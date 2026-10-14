Comment modifier la mémoire de Claude AI et garder le contrôle sur vos données ?

Votre assistant virtuel s’emmêle parfois les pinceaux ou garde en mémoire des détails obsolètes ? Anthropic a doté son modèle Claude AI d’une mémoire dynamique capable de conserver le contexte de vos conversations. Néanmoins, la vraie nouveauté réside dans le contrôle granulaire qu’il vous offre sur ces données. Concrètement, vous pouvez désormais corriger, ajuster ou supprimer précisément ce que l’IA retient sur vous.

Découvrons ensemble comment gérer ces réglages en quelques clics pour optimiser vos échanges au quotidien. Par ailleurs, si vous cherchez également à diversifier vos interactions, sachez que vous pouvez explorer d’autres fonctionnalités pratiques grâce à ce tuto pour apprendre à utiliser le mode vocal de Claude AI.

L’interface web accessible via claude.ai offre la méthode la plus fluide pour gérer vos souvenirs enregistrés. Pour commencer, ouvrez votre navigateur et accédez à l’icône de votre profil située en bas de l’écran. Cliquez ensuite sur l’onglet Réglages puis sélectionnez la rubrique Mémoire.

Une fois dans le menu, faites défiler la page jusqu’à la section intitulée Sujets. Vous y trouverez la liste complète des faits et préférences enregistrés par l’IA au fil de vos échanges. Cliquez sur l’icône de modification représentée par un crayon pour reformuler un élément à l’aide d’une invite claire, ou appuyez sur la corbeille pour supprimer définitivement une information inutile.

La gestion des données reste tout aussi simple depuis un smartphone iOS ou Android. Pour débuter la procédure, appuyez sur votre photo de profil pour ouvrir les paramètres de l’application. Descendez jusqu’à la section Application, puis sélectionnez l’option Fonctionnalités.

Dans ce sous-menu, touchez la ligne Fichiers de mémoire afin d’afficher la liste des catégories enregistrées. Choisissez ensuite le sujet que vous souhaitez rectifier. Utilisez le champ de saisie pour décrire les modifications à effectuer ou validez la suppression en touchant l’icône de corbeille.

Par défaut, Claude AI applique un filtre strict et refuse de stocker des faits relatifs à la santé, la politique, la religion ou l’orientation sexuelle. Néanmoins, Anthropic a récemment introduit un interrupteur dédié aux sujets sensibles dans ses paramètres. Si vous activez cette option, l’assistant commencera à sauvegarder ces informations contextuelles plus personnelles.

Toutefois, il faut noter que certaines limites restent infranchissables pour garantir votre sécurité informatique. Par exemple, l’IA ne retiendra jamais de données très confidentielles comme vos numéros de pièces d’identité ou vos coordonnées bancaires. De plus, cette option n’agit pas rétroactivement sur vos anciennes discussions.

Vous préférez que l’assistant n’enregistre plus aucun élément de vos conversations quotidiennes ? Il suffit de désactiver le bouton Générer de la mémoire à partir des discussions dans les paramètres. L’outil vous propose alors deux choix distincts : mettre la mémoire en pause ou effectuer une réinitialisation complète.

La mise en pause fige vos données actuelles sans en ajouter de nouvelles. En revanche, la réinitialisation efface l’intégralité du profil constitué par l’IA. Attention, cette opération est irréversible et vous obligera à tout refaire.

Utiliser le mode Navigation Privée pour échanger sans laisser de traces

Si vous souhaitez simplement mener une discussion ponctuelle sans affecter le profil global de votre assistant, le mode Incognito est la solution idéale. Cliquez sur l’icône de fantôme située en haut à droite de l’écran principal. Les échanges menés dans cette fenêtre éphémère ne sont ni sauvegardés, ni ajoutés à la mémoire, ni utilisés pour entraîner les modèles d’Anthropic.

La séparation de la mémoire au sein des Projets et des Cowork Sessions

Pour éviter d’encombrer la fenêtre de contexte globale, Claude AI isole la mémoire dédiée à vos projets professionnels. Cette organisation en compartiments garantit que vos instructions de travail n’interfèrent pas avec vos requêtes personnelles. Par conséquent, vous pouvez enrichir la mémoire d’un projet spécifique en lui intégrant des documents, des notes ou des connexions GitHub.

Chaque fin de journée, l’assistant génère un résumé de votre travail que vous pouvez relire et éditer facilement. Si vous démarrez par erreur une discussion utile en dehors d’un espace de travail, appuyez sur les trois petits points et sélectionnez Ajouter au projet. Pour qu’une donnée soit valable dans tous vos outils, ajoutez-la directement dans la section Profil de votre menu Mémoire principal.