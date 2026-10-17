DENZA à Chantilly Arts & Elegance 2026 : la Z électrique fait ses débuts français entre deux voitures de collection

Le dimanche 13 septembre 2026, le Domaine de Chantilly accueillait une nouvelle édition de Chantilly Arts & Elegance Richard Mille. Parmi les partenaires de ce concours d’élégance figurait DENZA, la marque premium et technologique du groupe BYD. Une présence remarquée au milieu des voitures de collection, puisqu’elle s’accompagnait d’une première française.

La DENZA Z y faisait en effet ses débuts dans l’Hexagone, en version Coupé, Spider et Racing. Une supercar électrique chinoise sur les pelouses d’un château, l’image a de quoi surprendre. Voici ce que la marque exposait sur place, ce que la Z promet sur le papier et ce qu’elle coûte en France.

La DENZA Z en versions Coupé, Racing et Spider (crédit : DENZA)

Une électrique chinoise au milieu des Ferrari d’époque

Depuis sa création, Chantilly Arts & Elegance Richard Mille fait revivre la tradition française des concours d’élégance. L’événement réunit automobiles de collection, créations contemporaines et art de vivre, dans le cadre du château. Les ancêtres d’avant-guerre y côtoient les concept-cars des grands constructeurs.

Pour DENZA, le décor colle à sa devise « Technology Drives Elegance ». La marque veut associer technologies de pointe, performances et raffinement dans une même voiture. Ce partenariat marque aussi une nouvelle étape de son installation en France, où elle reste encore peu connue du grand public.

Le symbole le plus fort reste la DENZA Z Spider, engagée au Concours d’Élégance. Une électrique de 2026 jugée sur les mêmes critères esthétiques que des carrosseries centenaires, le pari est audacieux. Pour la marque, c’est l’occasion de montrer que la technologie peut, elle aussi, devenir un terrain d’élégance.

DENZA Z : 1 604 ch, la fiche qui donne le vertige

La DENZA Z repose sur la plateforme sportive e³, partagée avec la Z9 GT. Elle embarque trois moteurs électriques, un à l’avant et deux à l’arrière. Selon la marque, l’ensemble délivre jusqu’à 1 604 ch et 1 240 Nm de couple. Elle inaugure aussi la suspension pilotée DiSus-M de BYD, chargée de contenir les mouvements de caisse.

Les chiffres annoncés donnent le tournis. La version Racing revendique un 0 à 100 km/h en 1,96 seconde, soit le niveau des hypercars les plus rapides. Côté recharge, la technologie FLASH Charging passerait de 10 à 70 % en cinq minutes. Il faudrait neuf minutes pour atteindre 97 %. Ces temps record supposent toutefois les bornes FLASH Charging dédiées de BYD, dont le déploiement en Europe n’en est qu’à ses débuts.

Petite précision de chronologie : les trois versions n’ont pas été dévoilées au même endroit. La Spider a ouvert le bal au salon de Pékin, en avril 2026. Le Coupé et la Racing ont suivi au Festival of Speed de Goodwood, en Angleterre, avant l’escale française de Chantilly.

Z9 GT et navettes VIP : la vitrine en conditions réelles

Aux côtés de la famille Z, la DENZA Z9 GT était exposée tout au long de la journée. Cette grande routière électrique est l’autre modèle phare de la marque. Des essais étaient proposés aux clients, pour découvrir sa conduite et ses technologies ailleurs que sur une fiche technique.

Le partenariat allait aussi au-delà de l’exposition. Une flotte d’une vingtaine de véhicules DENZA et BYD assurait les déplacements des invités VIP de l’événement. Une manière habile de faire essayer ses modèles sans en avoir l’air, au fil des allers-retours dans le domaine.

La marque n’a toutefois communiqué aucun bilan après l’événement. On ne sait donc ni combien d’essais ont été réalisés, ni ce qu’en ont retenu les invités.

DENZA Z : le prix du rêve, et ses limites

La DENZA Z est déjà proposée à la commande en France depuis l’été. Les tarifs démarrent à 156 300 € pour le Coupé, 173 300 € pour la Spider et 189 600 € pour la Racing. Les premières livraisons françaises sont annoncées avant la fin de l’année 2026.

À ce niveau de prix, quelques réserves s’imposent. L’autonomie WLTP plafonne à 410 km pour le Coupé, 400 km pour la Spider et 380 km pour la Racing. Des valeurs honnêtes pour une sportive, mais qui limitent les longs trajets d’une traite. Ceux-ci dépendront beaucoup de l’accès aux bornes FLASH Charging, encore rares en Europe.

Les performances méritent aussi d’être nuancées. Le 0 à 100 km/h en 1,96 seconde suppose des pneus semi-slicks proposés en option. Le Coupé, lui, annonce 2,25 secondes, ce qui reste spectaculaire. Ces chiffres restent ceux de la marque, en attendant des mesures indépendantes.

Une vitrine avant l’épreuve de la route

Pour DENZA, Chantilly Arts & Elegance 2026 a d’abord servi de vitrine. Exposer une supercar électrique chinoise au milieu des plus belles voitures de collection, c’est un message clair adressé au public français. Avec sa fiche technique hors normes et ses prix bien placés face aux sportives européennes, la DENZA Z ne manque pas d’arguments.

Le vrai verdict viendra pourtant après les pelouses du château. Les premières livraisons, prévues d’ici la fin de l’année, et les premiers essais indépendants diront si la Z tient ses promesses sur la route. L’autonomie et l’accès aux bornes FLASH Charging seront alors les points à surveiller de près.