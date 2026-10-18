Faux WhatsApp et Chrome : attention, des applications pièges s’infiltrent sur le Google Play Store !

Le magasin d’applications de Google fait face actuellement à des failles de sécurité préoccupantes. En effet, de faux programmes usurpant l’identité de grands services mobiles, comme WhatsApp et Chrome, sont parvenus à tromper les contrôles de la plateforme. Des milliers d’utilisateurs auraient déjà été trompés et auraient installé ces versions frauduleuses sur leurs appareils.

Un faux WhatsApp cumule plus de 500 000 téléchargements

Une réplique illégitime de la célèbre messagerie instantanée a franchi le cap des 500 000 installations. Le créateur de ce clone a copié la charte graphique officielle. La fiche présente le nom, le logo ainsi que les captures d’écran de l’application d’origine.

Heureusement, un utilisateur sur la plateforme Reddit a révélé cette arnaque. Le développeur malveillant a enregistré son programme sous l’identifiant « Agment Assets sallu ». En ce qui concerne l’application officielle de WhatsApp, sachez que vous pourrez bientôt programmer l’envoi de vos messages.

Le mécanisme d’annonces payantes du Play Store accentue le danger. En effet, les pirates achètent des espaces publicitaires pour faire apparaître leur clone en haut des requêtes. Le faux programme s’affiche alors au-dessus du compte officiel de WhatsApp LLC.

De plus, l’auteur a inscrit l’application dans le programme d’accès anticipé. Pour information, cette option masque les avis publics et empêche les internautes de lire les avertissements des victimes précédentes.

Un faux navigateur Google Chrome dissimulait un jeu vidéo

Cette usurpation fait suite à une première alerte concernant le navigateur Google Chrome. Un programme malveillant a dépassé la barre des 100 000 téléchargements avant sa suppression. Le développeur « Hizbartech » avait initialement mis en ligne un simple jeu de balle. L’éditeur a ensuite modifié l’icône et le nom de l’outil pour imiter le navigateur de Google. L’application intégrait en réalité un système de discussion automatisé aux réponses préenregistrées.

Vérifier le développeur officiel pour éviter les pièges

Ces fausses applications démontrent les limites des filtres de sécurité automatiques de la boutique. Il faut effectivement se souvenir que la présence d’une application dans le magasin officiel ne garantit pas son authenticité. Par ailleurs, un placement publicitaire au sommet des résultats ne prouve pas la légitimité du logiciel.

La vérification du nom du créateur constitue le moyen le plus efficace pour se protéger. Pour rappel, l’application WhatsApp légitime appartient à WhatsApp LLC. De même, le navigateur Chrome authentique provient exclusivement de Google LLC.