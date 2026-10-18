Meta dévoile Muse Spark Open : un modèle d’IA puissant pensé pour les Mac

Meta renforce son engagement dans l’intelligence artificielle en libre accès avec le lancement de Muse Spark Open. Il s’agit d’un modèle « open-weight » impressionnant de 800 milliards de paramètres. Apparemment, cette innovation cible directement les performances des ordinateurs Apple, en particulier les Mac. Cependant, son exécution locale exige une infrastructure matérielle hors norme.

Des performances de pointe face à la concurrence internationale

Meta positionne Muse Spark Open comme le modèle en « open-weight » le plus performant conçu aux États-Unis à ce jour. Cette stratégie vise explicitement à maintenir l’avance technologique américaine face aux acteurs chinois de l’IA. De plus, les tests comparatifs publiés par la société montrent que Muse Spark Open surpasse des modèles asiatiques de référence comme GLM 5.3 et Kimi K3. Le modèle brillerait particulièrement dans l’exécution de tâches autonomes et le raisonnement visuel complexe.

Une optimisation poussée pour l’architecture Apple Silicon

Les ingénieurs de Meta ont optimisé la structure du modèle pour tirer parti des puces Apple Silicon. En effet, l’architecture de mémoire unifiée d’Apple permet de fusionner la puissance de calcul de plusieurs machines. Deux Mac Studio équipés du processeur M5 Ultra peuvent ainsi combiner leurs ressources système. Chaque ordinateur apporte jusqu’à 512 Go de mémoire vive à la puce graphique. Par conséquent, les deux appareils fonctionnent ensemble comme un véritable supercalculateur doté d’un téraoctet entier de mémoire.

Une exigence matérielle colossale au coût très élevé

L’exécution locale de ce modèle nécessite une quantité impressionnante de mémoire vive. Concrètement, il faut cumuler au minimum 1 To de RAM pour faire tourner la structure complète de l’IA. Les utilisateurs peuvent relier deux Mac Studio de 512 Go ou associer quatre machines de 256 Go. Dans cette seconde configuration, la facture globale atteint environ 38 000 dollars. De plus, le travail sur des équipements Apple aussi coûteux exige une gestion rigoureuse de vos données. Justement, saviez-vous que vous pouvez sauvegarder votre Mac gratuitement en maîtrisant Time Machine et assurer la sécurité de votre environnement de travail ?

Un investissement ciblé pour les entreprises et chercheurs utilisant des Mac

Cette exigence de matériel exclut les développeurs indépendants ou les passionnés d’informatique. En revanche, l’achat de quelques Mac Studio représente une alternative financièrement attrayante pour les grandes organisations et les laboratoires de recherche.

En effet, ces structures réduisent leurs coûts d’exploitation à long terme en évitant la consommation constante de crédits sur des API d’IA dans le cloud. D’ailleurs, les chercheurs et développeurs intéressés peuvent télécharger dès aujourd’hui les fichiers du modèle Muse Spark Open directement sur la plateforme Hugging Face.