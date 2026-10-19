Manga – Strange Lessons by Professor Terror Tome 2 : le professeur Lorentz revient avec une leçon encore plus dérangeante !

Le manga Strange Lessons by Professor Terror revient le 21 octobre 2026 chez Mangetsu avec un deuxième tome qui promet de pousser encore plus loin la réflexion sur le terrorisme, les mécanismes de radicalisation et les faiblesses de notre société. Entre humour noir, provocation et analyse psychologique, Carlo Zen et Ten Ishida poursuivent une série seinen particulièrement originale.

Un deuxième tome qui repousse les limites de l’enseignement

Après un premier volume paru en juin dernier, Strange Lessons by Professor Terror revient dans les librairies françaises le 21 octobre 2026, toujours aux éditions Mangetsu. Par ailleurs, imaginée par Carlo Zen et illustrée par Ten Ishida, cette série nous plonge dans un univers universitaire pour le moins particulier. En effet, les étudiants assistent aux cours du mystérieux professeur Tim Lorentz.

Et autant dire que ses méthodes pédagogiques sont loin d’être conventionnelles ! Alors que le premier tome s’intéressait aux mécanismes du terrorisme, aux organisations extrémistes et aux techniques de recrutement, ce deuxième volume propose un nouvel exercice particulièrement provocateur.

Cette fois, le professeur Lorentz demande à ses étudiants d’imaginer une attaque terroriste visant les Jeux olympiques de Tokyo. Un sujet évidemment sensible, que le manga aborde à travers une situation volontairement absurde. Les élèves doivent donc se mettre dans la peau d’un improbable groupe fondamentaliste des donuts.

Derrière cette idée qui pourrait prêter à sourire se cache pourtant une réflexion beaucoup plus sérieuse. Comment une organisation peut-elle exploiter les failles d’une société ? Pourquoi certains comportements apparemment irrationnels peuvent-ils avoir des conséquences considérables ? Voilà quelques-unes des interrogations soulevées par cette nouvelle leçon.

Un manga qui utilise la provocation pour faire réfléchir

Ce qui distingue Strange Lessons by Professor Terror des autres mangas, c’est avant tout son approche inhabituelle d’un sujet complexe. Ici, pas de combats spectaculaires ni de héros dotés de pouvoirs extraordinaires. Par conséquent, l’intrigue repose essentiellement sur les échanges entre un professeur particulièrement déroutant. Les étudiants, quant à eux, sont confrontés à des questions qu’ils n’auraient probablement jamais imaginé aborder à l’université.

Le professeur Lorentz ne cherche pas simplement à transmettre des connaissances. De plus, il pousse ses élèves à remettre en question leurs certitudes et à comprendre les mécanismes qui conduisent certains individus vers des idéologies extrêmes.

L’intérêt de cette approche est de montrer que le terrorisme ne peut pas être réduit à une simple opposition entre le bien et le mal. En outre, le manga invite plutôt à examiner les phénomènes psychologiques, sociaux et idéologiques qui peuvent conduire à la radicalisation. Cependant, il ne cherche pas à justifier les actes violents.

Avec son deuxième tome, la série semble vouloir accentuer cette dimension pédagogique tout en conservant son humour noir. En effet, l’exercice autour des donuts illustre parfaitement cette volonté de mélanger l’absurde et le sérieux. Ainsi, cela rend accessibles des réflexions parfois difficiles à aborder.

Carlo Zen et Ten Ishida, un duo qui sort des sentiers battus

Derrière cette œuvre, nous retrouvons deux auteurs qui possèdent déjà une belle expérience dans l’univers du manga. Carlo Zen est notamment connu pour Tanya the Evil, une série qui explore elle aussi des thématiques liées aux conflits, à la stratégie et aux rapports de pouvoir.

Au dessin, Ten Ishida, également connu pour Salaryman Z, accompagne cette narration avec un style adapté à cette atmosphère universitaire atypique.

Ce duo propose ainsi un seinen qui privilégie la réflexion et les dialogues plutôt que l’action pure. D’ailleurs, c’est une proposition éditoriale qui trouve naturellement sa place dans le catalogue de Mangetsu. Celui-ci est déjà riche en œuvres originales et parfois dérangeantes.

Une lecture qui ne laisse pas indifférent

Avec Strange Lessons by Professor Terror, Mangetsu poursuit la publication d’une série qui ose aborder frontalement des questions rarement traitées sous cet angle dans le manga.

Ce deuxième tome devrait particulièrement intéresser les lecteurs qui apprécient les histoires intelligentes, les personnages atypiques et les récits capables de provoquer une véritable réflexion. Toutefois, il faudra néanmoins accepter de se confronter à des thématiques sensibles. Celles-ci sont parfois volontairement inconfortables.

Personnellement, je trouve le concept particulièrement intéressant. Utiliser un cadre universitaire et des situations absurdes pour questionner des phénomènes aussi complexes que le terrorisme est une approche audacieuse. Reste à découvrir comment les auteurs parviendront à renouveler leurs réflexions au fil des volumes.

Une chose est certaine : le professeur Lorentz n’a pas fini de surprendre ses étudiants, ni ses lecteurs !