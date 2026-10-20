Test – Disque dur portable Seagate One Touch : une touche d’élégance, un tour de retard

Le disque dur externe a longtemps été le compagnon naturel de nos sauvegardes. On y range les photos de vacances, les vieux projets, les dossiers qu’on n’ose pas supprimer. Cet été, j’avais testé le Seagate One Touch de bureau, un gros 3,5 pouces qui monte jusqu’à 24 To. Seagate en décline aujourd’hui une version compacte : le One Touch portable, lancé fin septembre 2026. On retrouve le même design à vagues, mais dans un format de poche, avec 2 ou 4 To au compteur, de l’USB-C et du chiffrement matériel. J’ai reçu le modèle 2 To en coloris Space Gray (STNR2000400). Reste à savoir si un disque dur mécanique a encore sa place dans la poche en 2026, face à des SSD portables toujours plus abordables.

Notre avis en bref sur le Seagate One Touch portable

Le Seagate One Touch portable est un disque dur externe correct, sans plus. Il est beau, bien fini et assez compact pour suivre partout. Le chiffrement matériel, le logiciel Toolkit et le service Rescue ajoutent un vrai confort. Mais on reste sur un HDD : les débits plafonnent autour de 140 Mo/s et on entend légèrement les plateaux tourner. Face aux SSD portables, plus petits, silencieux et bien plus rapides, j’ai du mal à saisir l’intérêt en 2026. Vendu 127,99 € en 2 To (177,99 € en 4 To), il ne fait pas assez la différence. À 80 €, je l’aurais chaudement recommandé. À ce prix-là, je lui mets 7/10.

Seagate One Touch Portable 2To Disque Dur Externe, Gris, 2.5", USB 3.0, PC & Notebook HDD, Data Rescue Service (STNR2000400) Connexion simplifiée : grâce à la simplicité de l’USB-C, la connexion aux appareils modernes est rapide, intuitive et fluide.

Sécurité. Un atout essentiel : le logiciel de sauvegarde Seagate Toolkit permet de protéger les fichiers importants grâce à des sauvegardes simples et planifiées.

Déballage et design : une vraie touche d’élégance

La boîte va à l’essentiel. On y trouve le disque, un câble USB-C de 50 cm et un petit guide de démarrage. Le disque arrive formaté en exFAT, prêt à l’emploi sur Windows comme sur Mac, avec un installeur pour le logiciel maison. Mais c’est surtout le design qui frappe dès la sortie du carton. Seagate reprend le langage de son One Touch de bureau : une large surface striée de vagues, surmontée d’un bandeau lisse qui porte le logo. Le rendu est sobre, presque professionnel, et tranche avec les boîtiers en plastique brillant d’entrée de gamme. Trois coloris sont proposés, Space Gray, bleu foncé et blanc, et mon gris anthracite passe partout sur un bureau.

Le One Touch portable reprend les vagues de son grand frère de bureau.

À la prise en main, la finition inspire confiance. Les vagues offrent une bonne accroche en main, et l’assemblage ne montre aucun défaut. Rien ne grince, rien ne bouge. On regrette juste la longueur du câble : 50 cm, c’est court dès qu’on branche le disque sur une tour posée au sol. Côté contenu, c’est aussi un peu léger, sans la moindre pochette. Pour un disque pensé pour voyager, une petite housse de transport n’aurait pas été de trop. Mais sur l’apparence pure, Seagate signe clairement l’un des plus beaux disques portables du moment.

Format et nomadisme : compact, mais pas minuscule

Le One Touch portable porte bien son nom. Le modèle 2 To mesure 117 x 81 x 14 mm pour 156 grammes seulement. Il se glisse dans une poche de sac, voire dans une poche de veste sans déformer la silhouette. La version 4 To grimpe à 22 mm d’épaisseur et 254 grammes, car elle embarque un disque plus épais. Comparé au One Touch de bureau, c’est le jour et la nuit : plus besoin de lui réserver un coin du bureau. On l’emporte avec l’ordinateur portable, on le range dans un tiroir, on l’oublie jusqu’à la prochaine sauvegarde.

Il tient dans la paume : 156 g pour la version 2 To. 14 mm d’épaisseur en 2 To, 22 mm pour la version 4 To.

Compact, oui, mais pas tant que ça non plus. Face à un SSD portable NVMe, souvent de la taille d’une carte de crédit, le One Touch paraît presque encombrant. Il reste aussi plus fragile, car un disque dur mécanique n’aime pas les chocs. On évite donc de le déplacer pendant qu’il tourne, et on prend soin de ne pas le faire tomber du bureau. Le format reste un très bon compromis pour un HDD 2,5 pouces. Mais dans une sacoche déjà bien remplie, chaque millimètre compte, et la concurrence SSD fait mieux.

Connectique, sécurité et logiciels : le bon équipement

La première bonne nouvelle, c’est l’USB-C. Les anciens One Touch portables se contentaient d’un port micro-USB B, fragile et daté. Ici, un seul port USB-C gère à la fois les données et l’alimentation, avec une petite LED d’activité juste à côté. Le disque se branche en USB 3, sans bloc secteur, sur n’importe quel PC ou Mac récent. Le chiffrement matériel par mot de passe complète le tableau. Windows le détecte d’ailleurs comme un périphérique de stockage chiffrable, compatible avec la norme IEEE 1667. Pour transporter des documents professionnels ou personnels, c’est un vrai plus.

Un seul port USB-C pour les données et l’alimentation.

Côté logiciel, Seagate fournit son Toolkit pour automatiser les sauvegardes et gérer le mot de passe. On planifie une sauvegarde une fois, puis le disque s’en charge à chaque branchement. Le service Rescue de récupération de données est inclus pendant deux ans, comme la garantie. Seagate ajoute aussi des essais gratuits : deux mois d’Adobe Creative Cloud Pro, six mois de Synology Deep Search et six mois de Mylio. Honnêtement, ces essais tiennent plus du gadget que de l’argument d’achat. Et attention aux utilisateurs de Mac : Time Machine demande de reformater le disque, tandis que Toolkit ne fonctionne pas sous ChromeOS.

Performances : un disque dur, ni plus ni moins

Place aux chiffres. J’ai lancé CrystalDiskMark sur mon PC, en USB-C, avec huit passes de 16 Gio pour contourner les caches. Le One Touch portable atteint 141 Mo/s en lecture séquentielle, et autant en écriture. C’est même plutôt bon pour un disque dur 2,5 pouces. Pour copier un dossier de photos ou une poignée de vidéos, ça fait le travail. Une sauvegarde de 100 Go prend environ 12 minutes, ce qui reste raisonnable si on la lance en fin de journée. Sur ce terrain, le disque tient ses promesses.

CrystalDiskMark en USB-C : 141 Mo/s en séquentiel, à peine plus de 1 Mo/s en 4K aléatoire.

Mais on sent vite les limites de la mécanique. En accès aléatoire 4K, on tombe à 0,45 Mo/s en lecture et 1,2 Mo/s en écriture. Autant dire qu’un dossier rempli de milliers de petits fichiers se copie lentement. J’ai aussi eu une petite frayeur : lors de mes premiers essais, le disque plafonnait à 40 Mo/s. Il s’était connecté en USB 2.0, d’abord via un hub, puis sur un port USB-C à l’arrière du PC. Il a suffi de retourner la prise USB-C pour retrouver l’USB 3. Vérifiez donc bien le branchement avant de crier au scandale. Surtout, un SSD portable de même capacité dépasse sans peine les 1 000 Mo/s. Là où le One Touch met plusieurs minutes, un SSD boucle la copie en quelques secondes.

Le point faible : du bruit et une question de pertinence

Le One Touch portable n’est pas totalement silencieux. Une fois branché, on entend le disque tourner, très légèrement. Rien qui vous agresse les oreilles, soyons clairs. Mais dans une pièce calme, le léger ronronnement rappelle qu’une mécanique tourne à l’intérieur. C’est le propre de tout disque dur : une pièce physique tourne en permanence. Après des années de SSD totalement muets, ce détail surprend un peu. Ce n’est pas rédhibitoire, mais ce n’est pas transparent non plus.

Au dos, l’étiquette rappelle la nature du produit : un vrai disque dur mécanique.

Et c’est bien là que le bât blesse. J’avoue avoir du mal à saisir la vision de Seagate derrière ce produit en 2026. Un SSD portable est plus compact, plus rapide, silencieux et plus résistant aux chocs. Le disque dur garde un argument : la conservation à très long terme, sur des années, d’archives qu’on ne touche plus. Mais il faut vraiment vouloir stocker des données au fond d’un tiroir pendant des années pour que ça compte. Le contexte n’aide pas non plus, car les prix du stockage grimpent partout, SSD comme HDD. Personnellement, je ne serais pas tenté par un disque dur portable plutôt qu’un SSD.

Conclusion : que vaut le Seagate One Touch portable ?

Le Seagate One Touch portable n’est pas un mauvais produit, loin de là. Son design élégant, son format compact et son port USB-C en font un disque agréable à utiliser. Le chiffrement matériel, Toolkit et le service Rescue rassurent pour les données sensibles. Côté performances, il fait ce qu’on attend d’un disque dur 2,5 pouces, sans surprise. Mais il traîne les défauts de sa technologie : il est lent face aux SSD et légèrement audible. Un produit correct, donc, mais pas incroyable.

Reste la question du prix. À 127,99 € le 2 To et 177,99 € le 4 To, le One Touch portable ne joue plus vraiment la carte du stockage bon marché. Il s’adresse surtout à ceux qui veulent un maximum de capacité pour archiver photos et documents, sans besoin de vitesse. Pour tous les autres, un SSD portable reste le meilleur choix, même un peu plus cher. Si Seagate l’avait proposé autour de 80 €, je lui aurais mis un 9/10 sans hésiter. En l’état, je ne le recommande pas chaudement, et il obtient 7/10.

Seagate One Touch Portable 2To Disque Dur Externe, Gris, 2.5", USB 3.0, PC & Notebook HDD, Data Rescue Service (STNR2000400) Connexion simplifiée : grâce à la simplicité de l’USB-C, la connexion aux appareils modernes est rapide, intuitive et fluide.

Sécurité. Un atout essentiel : le logiciel de sauvegarde Seagate Toolkit permet de protéger les fichiers importants grâce à des sauvegardes simples et planifiées.