Test – Biogents AERO TRAP PLUS : ce piège à moustiques attrape vraiment, mais faut-il payer le CO₂ ?

Un repas dehors en été, c’est devenu une négociation avec les moustiques. Le tigre pique aussi en plein jour, et il est désormais installé presque partout en France. J’ai donc mis le Biogents AERO TRAP PLUS en service à la mi-juin, dans un jardin du sud-ouest. Il y est resté tout l’été, branché en permanence. Après sept semaines, la question n’est plus vraiment de savoir s’il attrape des moustiques. Elle est de savoir combien coûte ce qui le fait tourner.

En bref : Faut-il acheter le Biogents AERO TRAP PLUS ? Oui si le moustique tigre vous gâche les soirées et qu’une prise de courant traîne au jardin.

si le moustique tigre vous gâche les soirées et qu’une prise de courant traîne au jardin. Non si vous comptez le nourrir avec un cylindre de machine à soda.

si vous comptez le nourrir avec un cylindre de machine à soda. Panier plein en une semaine, et mon premier petit déjeuner dehors sans une piqûre. 💡 Verdict terrain : contre le tigre, l’attractif seul suffit, et c’est 199 € au lieu de 400.

Ce piège m’a été envoyé par Biogents après une présentation presse. Je l’ai installé le 19 juin 2026 dans un jardin du sud-ouest, avec l’attractif et le module CO₂. Il a tourné en continu pendant sept semaines. Le Café Du Geek n’a été ni payé ni relu pour cet article.

Est-ce que le Biogents AERO TRAP PLUS attrape vraiment les moustiques ?

La première semaine a suffi à répondre. Le panier de capture était déjà bien chargé, avec des dizaines de moustiques pris dans le filet. Rien à voir avec une lampe bleue qui grésille toute la nuit sans résultat utile. Ce piège aspire, et ça se constate simplement en regardant la cage.

Le vrai marqueur est venu quelques jours plus tard. Un matin, j’ai pris mon petit déjeuner dehors sans me faire piquer une seule fois. C’était la première fois de l’été. Je me fais encore piquer de temps en temps, mais l’agression permanente a disparu.

Il faut rester honnête sur ce qu’un piège sait faire. Il ne vide pas un jardin, il fait baisser la pression, et ce n’est pas la même promesse. La marque annonce 87 % de piqûres en moins et cinq fois plus de captures avec le CO₂. Mon expérience ne mesure pas ces pourcentages, elle confirme simplement qu’on passe de l’enfer à une gêne supportable.

Le piège ne repousse rien, il attire. L’attractif BG-Sweetscent diffuse une odeur qui imite celle de la peau humaine. Un flux d’air la propulse autour du piège, et les moustiques qui remontent la piste sont aspirés dans une cage fermée. Le module CO₂ ajoute le second signal qu’émet un humain, la respiration.

Ces deux signaux ne visent pas les mêmes insectes. L’odeur seule cible surtout le moustique tigre, celui qui a colonisé 81 départements au 1er janvier 2026. Il se reconnaît à ses rayures blanches et à une fine ligne blanche sur le dos. Surtout, il pique en plein jour, là où le moustique commun attend la nuit tombée.

Les deux ne se reproduisent pas non plus de la même façon. Le Culex pipiens, notre moustique commun, a besoin d’une vraie réserve d’eau. Le tigre, lui, pond dans 20 ml, soit une soucoupe de pot de fleurs. Une femelle dépose jusqu’à 300 œufs dans sa vie. Leur piège pondoir BG-GAT, que j’avais testé l’an dernier, vise justement ces femelles prêtes à pondre. 80 % des gîtes larvaires se trouvent en ville et en périphérie. Vider les récipients tous les dix jours reste donc le geste le plus efficace.

Faut-il payer le CO₂ du Biogents AERO TRAP PLUS ?

Le module CO₂ n’est pas un gadget, mais il ne sert pas à tout le monde. Sans lui, le piège coûte 199 € et vise principalement le tigre. Avec lui, comptez 400 à 450 € selon les points de vente. Nous avions déjà testé la génération précédente, le BG-Mosquitaire, devenu depuis l’AERO TRAP. Des dizaines de moustiques finissaient dans le filet sans une seule bouteille de CO₂, avec le seul attractif.

Si vous choisissez quand même le CO₂, le vrai sujet devient le carburant. Voici ce que coûte une journée de fonctionnement selon la source choisie, sur la base des prix relevés en septembre 2026.

Source de CO₂ Prix Durée Coût par jour Cylindre 425 g échangé en magasin 11 € 2 jours 5,50 € Recharge 425 g vendue par la marque 5,99 € jusqu’à 3 jours environ 2 € Bouteille de 10 kg 57 € + 85 € de consigne 50 jours 1,14 €

L’écart devient énorme sur une saison. En cylindre de machine à soda échangé en magasin, la facture dépasse 600 € pour quatre mois. En bouteille de 10 kg, elle tombe sous les 140 €, consigne comprise. Le problème, c’est de la trouver : j’ai dû faire une trentaine de kilomètres jusqu’à un magasin de bricolage. La marque vend le 425 g et le 6 kg, et renvoie vers des fournisseurs de gaz pour les grands formats.

Un dernier détail qui coûte cher. Si la vanne n’est pas parfaitement connectée, tout fuit, et une bouteille se vide sans rien attraper. Sur un consommable à ce prix, ça pique plus que le moustique.

Ce piège attrape-t-il vraiment que des moustiques ?

Biogents a commandé une étude comparative à un laboratoire indépendant, IZInovation, dirigé par le Dr Romain Lasseur. Quatre pièges à CO₂ ont tourné côte à côte pendant 16 jours, en Isère, fin août 2024. Les pièges changeaient de place chaque jour pour annuler l’effet d’emplacement. Les insectes capturés partaient ensuite au laboratoire pour être identifiés un par un.

Piège Insectes capturés Dont moustiques Part de moustiques BG-Mosquitaire CO₂ (devenu AERO TRAP) 1 508 1 194 79 % BG-Protector CO₂ 1 461 1 065 73 % Ma Boîte à Moustiques 3 819 328 9 % Qista 436 24 6 %

Le chiffre qui compte n’est pas le total, c’est la part de moustiques. Ma Boîte à Moustiques a ramassé 3 819 insectes, mais 91 % n’étaient pas des moustiques. Les deux pièges Biogents capturent au contraire surtout leur cible, et 69 % des prises du BG-Mosquitaire étaient des moustiques tigres.

Deux précisions s’imposent. L’étude a été commandée par la marque, même si le laboratoire et le protocole sont indépendants. Et elle porte sur le BG-Mosquitaire, que l’AERO TRAP remplace, avec le même attractif mais un corps de piège redessiné.

Reste une affirmation à nuancer. La marque écrit que ses pièges ne capturent que des moustiques. L’étude parle plutôt de 73 à 79 %, et j’ai retrouvé quelques papillons de nuit dans ma cage. C’est infiniment plus ciblé qu’un piège qui ramasse tout, mais le mot « uniquement » est de trop.

Installation, attractif et ce que je n’ai pas utilisé

La marque recommande de placer le piège sous de la végétation, et c’est exactement là qu’il a passé l’été, au pied d’une haie. Il fonctionne en continu, branché sur le secteur, ce qui suppose une prise accessible au jardin. Le câble est donc le premier paramètre à regarder avant d’acheter. Bonne nouvelle pour les grands terrains, trois pièges peuvent se brancher sur une seule prise.

L’attractif BG-Sweetscent est fourni avec le piège, et la boîte en contient trois, soit jusqu’à six mois de couverture. Selon la marque, chacun reste efficace jusqu’à deux mois, et l’odeur qui s’atténue ne signifie pas qu’il a cessé de travailler. La cage de capture est rigide, plus grande que sur l’ancien modèle, et se manipule sans y mettre les doigts. Côté fabrication, le boîtier revendique jusqu’à 95 % de plastique recyclé et sort d’une usine allemande. L’ensemble respire le sérieux, la connectique en particulier.

L’application MyBiogents mérite un mot, même si je ne m’en suis pas servi. Elle se connecte au piège en Bluetooth et pilote le module CO₂. Son intérêt principal est de programmer des plages de diffusion, pour ne pas envoyer de gaz quand personne n’est dehors. Vu ce que coûte une bouteille, c’est là que se joue une bonne partie de la facture.

Elle sert aussi à recevoir les alertes de remplacement, et à trouver le bon emplacement pour le piège. La marque y ajoute une aide à l’identification des espèces et des conseils sur les eaux stagnantes. Si vous vous lancez, le code cafegeek10 donne 10 % sur les pièges de la marque.

Faut-il acheter le Biogents AERO TRAP PLUS ?

Après sept semaines, ma réponse tient dans une question : quel moustique vous gâche l’été ? Si c’est le tigre, celui qui pique en plein jour, l’AERO TRAP à 199 € fait le travail avec son seul attractif. Nous l’avions déjà constaté sur la génération précédente, sans une bouteille de gaz.

Si vous voulez aussi faire tomber les autres espèces, il faut le CO₂. Comptez 400 à 450 €, plus une bouteille à gérer toute la saison. Prenez alors directement le format 10 kg, le petit cylindre revient cinq fois plus cher à l’usage. Et rappelez-vous ce que ce piège ne fera jamais : vider votre jardin. Il fait baisser la pression pendant que vous videz les soucoupes.