Test – Disque dur Seagate One Touch : un seul câble, zéro prise de tête

Nos données ne cessent de gonfler. Photos en haute définition, vidéos 4K, rushs, sauvegardes : tout prend de la place. On se retrouve vite à l’étroit sur un SSD interne. Le disque dur externe reste alors la solution la plus simple. Seagate remet le couvert avec le One Touch nouvelle génération. C’est un disque dur de bureau de 3,5 pouces, en USB-C. Sa promesse tient en une idée : un seul câble pour tout, données et alimentation. Pas de bloc secteur, pas de prise murale à trouver. J’ai reçu le modèle 16 To et je l’ai fait tourner quelques semaines. Reste à savoir si ce confort justifie vraiment son tarif.

Notre avis en bref sur le Seagate One Touch

Le Seagate One Touch est un très bon disque dur externe. La capacité grimpe haut, jusqu’à 24 To. Le débit tient ses promesses, autour de 273 Mo/s en séquentiel. Pour déplacer des rushs vidéo, c’est un vrai plaisir. Et surtout, il ne demande qu’un seul câble USB-C. On le branche, on glisse ses fichiers, c’est réglé. Le logiciel Toolkit et le service Rescue rassurent au quotidien. Seul vrai bémol : le prix. Le 8 To démarre à 269,99 €, ce qui reste un peu cher pour un HDD. Mais le rapport qualité-prix tient la route vu la hausse générale. Je lui mets un solide 8,5/10.

Déballage : un boîtier, un câble, rien d’autre

À l’ouverture, rien de superflu. On trouve le disque, un câble USB-C et un petit guide. Pas de brique d’alimentation, et c’est tout l’intérêt. Le boîtier est un 3,5 pouces classique, sobre et bien fini. Le plastique mat ne prend pas les traces de doigts. On sent le produit pensé pour rester posé des années. La prise en main est immédiate.

Dans la boîte : le disque, un câble USB-C et un guide. Pas de bloc secteur.

Le déballage confirme vite la philosophie maison. On ne configure rien, on ne visse rien. Je l’ai branché sur un port USB-C au hasard de mon PC. Windows l’a reconnu en quelques secondes. Le disque arrive déjà formaté, prêt à l’emploi. Il fonctionne donc sur Windows comme sur Mac, sans manipulation. Pour un néophyte, c’est parfait. Pour un bricoleur, la boîte manque juste un peu de contenu.

Un seul câble USB-C : la vraie idée

La grande nouveauté, c’est l’alimentation. Le One Touch se contente du port USB-C. Seagate le présente comme le seul disque de bureau du marché à se passer de bloc secteur. En clair, le port fournit à la fois les données et le courant. Il faut juste un port qui délivre au moins 15 W. La plupart des PC et Mac récents le font sans souci. Résultat : un seul câble sur le bureau, et aucune prise murale mobilisée.

Un seul port USB-C : les données et le courant passent par là.

Ce détail change plus de choses qu’on ne croit. Un disque de bureau devient soudain nomade. On le glisse dans le sac avec l’ordinateur portable. Sur le terrain, on récupère les rushs sans chercher une prise. C’est exactement ce qui manque aux gros disques classiques. Leur bloc secteur les cloue au bureau. Ici, le câble suffit, et ça libère l’usage. Petit revers : sur un vieux port mal alimenté, mieux vaut éviter les rallonges hasardeuses.

Design et format : sobre et costaud

Côté look, Seagate joue la carte sobre. Le boîtier reste discret, tout en angles doux. On est loin du disque gaming à LED. Ici, c’est un objet sérieux, presque professionnel. Il se fond sur un bureau sans jurer. La finition mate fait le travail. Rien ne dépasse, rien ne clignote.

Le design deux tons : dessus nervuré à vagues, façade mate et sobre.

Tenu en main : un vrai 3,5 pouces, avec des patins antidérapants sous le châssis.

Le format 3,5 pouces impose quand même sa taille. Ce n’est pas un disque de poche. Il tient dans une main, mais il pèse son poids. On sent le vrai disque mécanique à l’intérieur. À l’usage, il reste stable et ne glisse pas. Le design ne cherche pas à épater la galerie. Il cherche à durer, et c’est très bien ainsi.

Performances : CrystalDiskMark et transferts vidéo

Place aux chiffres. J’ai lancé un CrystalDiskMark sur mon PC, en USB-C. Le disque tourne autour de 273 Mo/s en lecture comme en écriture. C’est le débit attendu d’un bon disque mécanique. Sur des gros fichiers vidéo, ça file droit. J’ai copié des rushs de plusieurs dizaines de gigas sans ralentissement. Le débit ne s’écroule pas en cours de route.

Attention toutefois à ne pas tout lui demander. En accès aléatoire 4K, on retombe autour de 1,5 Mo/s. C’est normal pour un disque dur, mais ça se ressent. On n’installe pas un jeu ni un système dessus. Le One Touch vise le stockage et la sauvegarde, pas la vivacité. Pour archiver des vidéos et déplacer de gros fichiers, il excelle. Pour un usage vif au quotidien, un SSD reste indispensable. Chacun son rôle, et il tient très bien le sien.

Logiciel, garantie et services

Seagate ne livre pas qu’un disque nu. Le logiciel Toolkit accompagne le tout. Il gère les sauvegardes automatiques en quelques clics. On planifie une fois, puis on oublie. L’interface reste simple et lisible. Pour qui veut sécuriser ses souvenirs, c’est pratique. Rien d’obligatoire, mais c’est un vrai plus côté confort.

La boîte l’annonce : USB-C alimenté par bus et services Rescue inclus.

Le service Rescue complète l’offre. En cas de panne, Seagate tente une récupération en labo. La garantie et le service Rescue courent tous deux sur deux ans. C’est rassurant, même si l’Exos maison monte à cinq ans. Deux ans, ça reste correct pour un usage grand public. On peut aussi très bien ignorer le logiciel. Le simple glisser-déposer suffit largement au quotidien.

Le vrai point faible : le prix (et le boîtier malin)

Soyons francs : le tarif pique un peu. Le 8 To démarre à 269,99 €. Pour un disque dur, ça reste une vraie somme. La hausse générale des prix explique une partie de la note. À capacité égale, on paie surtout le confort et le design. Le câble unique et le format soigné ont un coût.

Et c’est là que le geek tique un peu. Au fond, on achète un HDD dans un joli boîtier. Je ne l’ai pas ouvert, mais des confrères l’ont fait. Ils y ont trouvé un disque Seagate maison, monté dans un boîtier dédié. On peut donc refaire la même chose soi-même. Un disque nu, un boîtier USB-C sur Amazon, et le tour est joué. On perd alors le logiciel, le service et la finition. Mais on gagne beaucoup sur la facture. Le One Touch se paie donc avant tout pour sa simplicité clé en main.

Conclusion : que vaut le Seagate One Touch ?

Le Seagate One Touch est un excellent disque dur externe. La capacité monte haut, le débit tient bon. Un seul câble suffit, et ça change la vie sur un bureau. Pour trimballer des rushs vidéo, il fait un compagnon idéal. Il est simple, sobre et fiable. En quelques semaines d’usage, il ne m’a jamais fait défaut.

Reste le prix, un peu haut pour un HDD. À 269,99 € le 8 To, on paie le confort avant tout. Les bricoleurs referont la même chose pour moins cher. Mais tout le monde n’a pas envie de bricoler. Pour qui veut du stockage clé en main, propre et nomade, le One Touch coche les cases. Face aux solutions cloud à abonnement, il garde un vrai atout : vos données restent chez vous. C’est pour ça que je lui laisse un solide 8,5/10.