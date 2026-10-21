iPhone 18 : une maquette montre un relooking majeur du bloc photo

Jusqu’à présent, Apple a toujours réservé ses plus grandes innovations de design aux déclinaisons haut de gamme. Pourtant, une fuite récente indique que la version classique de l’iPhone 18 pourrait profiter d’un relooking complet à l’arrière. Apparemment, la marque à la pomme nous réserve d’importants changements visuels ainsi que des performances techniques rehaussées sur le modèle classique de la gamme iPhone 18. Pour rappel, la firme de Cupertino a sorti les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max le 18 septembre 2026. Toutefois, la sortie du modèle classique a été repoussée pour le printemps 2027.

L’iPhone 18 se verrait doter d’un design photo directement inspiré des déclinaisons Pro

L’informateur AppleBuu a récemment partagé la photo d’un prototype physique sur le réseau social X. Ce cliché met en évidence un plateau photo étendu sur l’intégralité de la largeur de l’appareil. L’agencement s’inspire directement de l’esthétique réservée jusqu’ici aux modèles les plus chers de la marque. Les deux optiques conservent néanmoins leur positionnement vertical dans l’angle supérieur gauche.

iPhone 18 dummy design pic.twitter.com/a4F3VuO5OK — AppleBuu (@MajinBuofficia) October 19, 2026

En outre, le dos présente une plaque dédiée au système MagSafe au lieu de la finition entièrement uniforme de la génération précédente. Cette maquette arbore une teinte bordeaux élégante, suggérant l’arrivée d’un nouveau coloris premium. En tout cas, si vous pensez acheter un téléphone premium, n’hésitez pas à faire un tour sur notre comparatif entre l’iPhone 18 Pro Max et le Samsung Galaxy S26 Ultra.

Des composants plus puissants sous le capot ?

Selon les rumeurs, il n’y a pas que l’apparence qui change, mais aussi la puissance. En effet, Apple intègrerait la nouvelle puce A21 dans cet iPhone 18 de base. Le constructeur augmenterait également la mémoire vive afin d’offrir une réactivité optimale au quotidien. De plus, la présence du modem C2 garantirait une meilleure connectivité réseau. Si tout cela se confirme, alors ce modèle standard bénéficiera du même niveau de performances observées que sur la gamme professionnelle.

Un lancement prévu au début de l’année 2027

Normalement, la version d’entrée de gamme de l’iPhone 18 arrivera sur le marché au début du mois de mars 2027. La marque présentera simultanément l’iPhone 18e, une option encore plus accessible pour les utilisateurs.