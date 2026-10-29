Manhwa – Just Twilight Tome 5 : une édition collector limitée pour conclure cette romance coréenne

La romance coréenne Just Twilight tire sa révérence avec la sortie de son cinquième et dernier tome. Pour célébrer cette conclusion, les éditions Michel Lafon, à travers leur collection Sikku, proposent une édition collector limitée particulièrement séduisante. Disponible depuis le 15 octobre 2026, ce coffret permet aux lecteurs de retrouver une dernière fois Joon-yeong et Beom-jin, tout en profitant de plusieurs objets exclusifs.

Just Twilight : une histoire d’amour qui arrive à son dénouement

Adapté du roman de Woo Jihye et illustré par Kang Ki, Just Twilight s’est imposé comme une romance coréenne appréciée des amateurs de webtoons. La série nous plonge dans une histoire sentimentale où les blessures du passé, les différences sociales et les sentiments longtemps refoulés occupent une place centrale.

Tout commence lorsque Joon-yeong, une lycéenne brillante cherchant à échapper à un quotidien familial difficile, découvre une maison abandonnée dans laquelle elle espère pouvoir étudier tranquillement. Mais ce refuge est déjà occupé par Beom-jin, un camarade de classe à la réputation sulfureuse. De cette rencontre improbable va naître une relation aussi intense que compliquée.

Dans ce cinquième volume, les deux protagonistes se retrouvent après plusieurs années de séparation. Leur amour de jeunesse semble avoir résisté au temps, mais les retrouvailles ne signifient pas pour autant la fin des difficultés. Seung-woon, toujours obsédé par Joon-yeong, entend bien empêcher les deux amoureux de construire leur avenir ensemble.

Ce dernier tome promet donc une conclusion riche en émotions, avec des tensions sentimentales et des choix déterminants pour les personnages.

Une édition collector qui soigne les détails

Pour accompagner cette conclusion, Michel Lafon a décidé de proposer un coffret en tirage très limité. Une initiative qui devrait particulièrement intéresser les collectionneurs et les lecteurs ayant suivi les aventures des deux protagonistes depuis le premier volume.

Cette édition spéciale contient naturellement le cinquième tome de Just Twilight, mais également plusieurs objets exclusifs : un poster, une paire de baguettes, cinq ex-libris dont un représentant un faire-part de mariage, ainsi qu’une plaque lenticulaire.

Des éléments qui apportent une véritable dimension collector à cette édition et permettent de prolonger l’expérience au-delà de la lecture. Le faire-part de mariage constitue notamment un clin d’œil particulièrement intéressant à l’univers romantique de la série.

Proposé au tarif de 22,95 €, ce coffret représente une alternative intéressante à l’édition classique, commercialisée à 14,95 €. La différence de prix reste relativement contenue au regard des accessoires supplémentaires proposés.

Une belle conclusion pour les amateurs de romance coréenne

Avec Just Twilight, les lecteurs ont découvert une romance qui prend le temps de développer ses personnages et leurs sentiments. Loin de se limiter à une simple histoire d’amour adolescente, le récit aborde également les difficultés familiales, les blessures émotionnelles et la complexité des relations humaines.

Ce cinquième tome représente donc une étape importante pour les fans, puisqu’il vient clôturer une aventure commencée en France en octobre 2025. En seulement un an, les cinq volumes auront ainsi trouvé leur place dans les rayons des librairies françaises.

L’édition collector constitue une belle manière de célébrer cette conclusion, notamment pour ceux qui apprécient les beaux objets et souhaitent conserver un souvenir particulier de leurs séries favorites.

Disponibilité et prix

Just Twilight – Tome 5 Collector est disponible depuis le 15 octobre 2026, aux éditions Michel Lafon, dans la collection Sikku. L’ouvrage compte 208 pages et son coffret est proposé au prix public de 22,95 €.

Compte tenu du tirage limité annoncé, les lecteurs intéressés auront tout intérêt à ne pas trop attendre avant de se procurer cette édition.

En conclusion, Just Twilight s’offre une sortie particulièrement soignée pour son dernier volume. Entre retrouvailles amoureuses, tensions et objets collectors, cette édition limitée a de quoi séduire les amateurs de romances coréennes. Une jolie façon de refermer le chapitre d’une histoire qui aura su toucher ses lecteurs.