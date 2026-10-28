Bons plans sur le PS Store : La Planète des Offres casse les prix sur PS5 et PS4

Le moment est venu de faire de la place dans sa bibliothèque de jeux ! Avec La Planète des Offres, le PlayStation Store lance une nouvelle vague de promotions sur PS5 et PS4 à compter d’aujourd’hui. Au programme : des réductions sur plusieurs titres incontournables, des aventures à découvrir à petit prix et des éditions complètes proposées à des tarifs particulièrement intéressants. Mais dépêchez-vous : l’offre ne dure que quelques jours.

Voir aussi : Voici les sorties jeux vidéo de la semaine du 19 octobre 2026, dont Final Fantasy Resonance et Call of Duty Modern Warfare 4

Resident Evil 4 et Cyberpunk 2077 parmi les meilleures offres

Parmi les promotions les plus intéressantes, Resident Evil 4 se démarque avec une réduction de 75 %, faisant passer son prix de 39,99 € à seulement 9,99 €. Le remake de Capcom constitue une occasion idéale de découvrir ou de redécouvrir l’aventure de Leon S. Kennedy sur PS2 dans une version modernisée.

Autre titre à retenir : Cyberpunk 2077, proposé à 19,99 € au lieu de 49,99 €, soit une remise de 60 %. Les joueurs peuvent ainsi explorer Night City à moindre coût. De son côté, No Man’s Sky profite également d’une réduction de 60 %, avec un prix affiché à 19,99 €.

Les amateurs de mondes ouverts peuvent aussi se tourner vers Red Dead Redemption 2 : Édition Ultime. Cette version du jeu de Rockstar Games passe de 99,99 € à 19,99 €, soit une réduction de 80 %. De plus, il va bientôt quitter le PS Plus dans quelques jours, alors, c’est le moment de l’avoir pour de bon.

Enfin, Grand Theft Auto V est proposé à 19,99 €, contre 39,99 € habituellement.

Des jeux à moins de 20 euros pour étoffer sa bibliothèque PS Store

La campagne ne se limite pas aux grosses productions. Plusieurs autres jeux méritent l’attention des joueurs au budget plus serré. Metro Exodus Gold Edition est notamment affiché à 5,99 €, tandis que Riders Republic descend à 7,99 €. Enfin, pour les amateurs d’expériences originales, Cult of the Lamb est à 9,99 €.

Les joueurs en quête d’une aventure narrative peuvent, quant à eux, retrouver A Plague Tale: Requiem à 17,99 €. Enfin, Days Gone Remastered, Little Nightmares III et Uncharted: Legacy of Thieves Collection figurent également parmi les titres disponibles sous la barre des 20 euros.

Jusqu’à quand profiter des promotions du PS Store ?

La Planète des Offres prendra fin le 5 novembre 2026 à 00 h 59, heure française. Les joueurs ont donc encore quelques jours pour repérer et acheter les titres qui les intéressent.