Voici les sorties jeux vidéo de la semaine du 19 octobre 2026, dont Final Fantasy Resonance et Call of Duty Modern Warfare 4

Eh oui, pas de repos pour les gamers ! Après un mois de septembre mouvementé, la semaine du 19 au 25 octobre 2026 s’annonce encore chargée en jeux vidéo. Retour de grandes licences, nouveau RPG signé Square Enix, plusieurs nouveautés destinées aux amateurs de coopération…le calendrier réserve quelques rendez-vous à ne pas manquer. Voici les principaux jeux à surveiller cette semaine, avec leurs dates de sortie et leurs plateformes.

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Final Fantasy Resonance mise sur la nostalgie du JRPG

Prévu le 22 octobre 2026, Final Fantasy Resonance va séduire les amateurs de jeux de rôle japonais avec une direction artistique HD-2D. Développé par Square Enix, le titre associe l’esthétique du pixel art à des environnements en trois dimensions et à des effets visuels modernes.

Le jeu propose une aventure construite autour de l’exploration, des combats au tour par tour et d’un univers reprenant plusieurs éléments emblématiques de la franchise. Les joueurs pourront découvrir cette nouvelle production sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et consoles Nintendo Switch.

Call of Duty: Modern Warfare 4, le rendez-vous du 23 octobre

Autre sortie majeure de la semaine, Call of Duty: Modern Warfare 4 débarque le 23 octobre 2026. Le nouvel épisode de la franchise militaire d’Activision place son intrigue dans un contexte de conflit sur la péninsule coréenne.

La campagne met notamment en scène des soldats sud-coréens confrontés à une invasion nord-coréenne, tandis que le capitaine Price poursuit ses propres objectifs. Le jeu promet également des affrontements multijoueurs et un mode d’extraction DMZ. Il est annoncé sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

Les autres sorties à retenir cette semaine

Le calendrier ne se limite pas à ces deux productions. Aujourd’hui, We Were Here Tomorrow propose une nouvelle aventure coopérative dans laquelle la communication entre partenaires reste essentielle.

Le lendemain, Stupid Never Dies se tournera vers les amateurs d’action-RPG. Le titre met en scène un zombie capable d’absorber les pouvoirs de ses ennemis pour progresser dans un environnement hostile.

Enfin, le 22 octobre, Nintendo Switch Sports Resort complète le programme avec une expérience sportive pensée pour la Switch 2. Le lendemain, ONE PIECE: Grand Gourmet vient élargir le catalogue de jeux inspirés du célèbre manga, avec une sortie annoncée sur plusieurs plateformes.

Maintenant, à vos manettes !