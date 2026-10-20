Nivia 3D finder : le DVA qui veut remplacer la recherche en croix par un guidage GPS

En cas d’avalanche, chaque minute compte pour retrouver une personne ensevelie. Pour la saison hivernale 2026/27, l’entreprise allemande nivia lance le nivia 3D finder, un DVA (détecteur de victimes d’avalanche). La marque le présente comme le premier DVA doté d’un guidage GPS.

Sa promesse : conduire le secouriste en ligne droite vers la victime, sans la fastidieuse recherche en croix. Selon nivia, la recherche serait ainsi jusqu’à 30 % plus rapide. Le nivia 3D finder est disponible en magasin spécialisé et en ligne, à 549 € seul ou 649 € en pack avec pelle et sonde.

Le nivia 3D finder en finit-il avec la recherche en croix ?

Un DVA se porte sur soi à chaque sortie hors des pistes balisées. En temps normal, il émet un signal sur la fréquence internationale de 457 kHz. Si un membre du groupe est enseveli, les autres basculent leur appareil en mode recherche pour capter ce signal.

Avec un DVA classique, le secouriste suit les lignes de champ magnétique émises par l’appareil enseveli. Ces lignes sont courbes, ce qui allonge le trajet. Près de la victime, il faut ensuite affiner la position par une recherche en croix, en balayant la zone selon deux axes perpendiculaires.

Le nouveau DVA de nivia veut justement se passer de cette étape. Il associe une technologie à trois antennes, déjà éprouvée, à un algorithme 3D breveté. Selon la marque, l’appareil croise les lignes de champ avec son propre système de coordonnées en trois dimensions. Il guiderait ainsi le secouriste en ligne droite vers la personne ensevelie, à la manière d’un GPS de voiture.

À l’arrivée, l’écran indique aussi la profondeur d’ensevelissement, une donnée précieuse pour sonder puis pelleter au bon endroit. nivia revendique enfin une compatibilité totale avec tous les DVA du marché. Le 3D finder peut donc, selon elle, retrouver l’appareil d’une autre marque, et inversement.

Adieu les piles, place à l’USB-C

Côté fiche technique, le 3D finder affiche 225 g sur la balance. Sa portée a été mesurée selon la norme ICAR (AVA REC 0007), la référence internationale du secours en montagne. Voici ses principales caractéristiques, selon nivia :

Portée : 50 m sur les axes X et Y, 40 m sur l’axe Z

: 50 m sur les axes X et Y, 40 m sur l’axe Z Largeur de bande de recherche : 70 m

: 70 m Fréquence d’émission : 457 kHz (standard international)

: 457 kHz (standard international) Alimentation : batterie lithium-polymère de 3,7 V / 6,66 Wh, rechargeable en USB-C

: batterie lithium-polymère de 3,7 V / 6,66 Wh, rechargeable en USB-C Autonomie : 350 heures

: 350 heures Dimensions : 67 × 130 × 24 mm

: 67 × 130 × 24 mm Poids : 225 g

La différence la plus visible avec beaucoup de DVA concerne l’alimentation. Là où de nombreux modèles fonctionnent avec des piles, le nivia 3D finder embarque une batterie rechargeable par USB-C. Le réflexe à prendre change donc : vérifier la charge avant chaque sortie, plutôt que le niveau des piles.

Le nivia 3D finder mise sur le magasin spécialisé

Le lancement commercial a lieu simultanément dans 15 pays d’Europe et d’Amérique du Nord. Deux formules sont proposées : l’appareil seul à 549 €, ou un pack avec pelle et sonde à 649 €. La distribution mise sur les magasins de sport spécialisés, complétés par des canaux de vente en ligne.

Ce choix n’a rien d’anodin pour un appareil qui change les habitudes de recherche. Michael Vogt, directeur commercial de nivia, l’explique ainsi : « Pour expliquer clairement ses avantages et son maniement en situation d’urgence, l’expertise et les conseils des magasins spécialisés sont extrêmement importants à nos yeux. » Il ajoute que « la confiance est fondamentale dans les sports de montagne, et encore plus dans le domaine de l’équipement de sécurité ».

Le pack mérite aussi l’attention des débutants. Un DVA seul ne suffit pas : il faut une sonde pour situer précisément la victime, puis une pelle pour la dégager. Les 100 € d’écart couvrent donc les deux autres pièces du trio de sécurité indispensable en montagne.

Une promesse encore à vérifier dans la neige

Le nivia 3D finder (crédit : nivia / Rosenberger)

Sur le papier, le nivia 3D finder s’attaque au moment le plus stressant d’un sauvetage. Le gain de 30 % reste toutefois un chiffre du fabricant, obtenu en conditions de laboratoire. Aucun test indépendant sur le terrain n’a encore confirmé ce résultat face aux DVA déjà installés sur le marché.

L’expression « guidage GPS » appelle aussi la prudence. La marque s’appuie sur son propre système de coordonnées en 3D, sans détailler la part réelle des satellites dans la recherche. nivia est par ailleurs une jeune filiale de l’industriel allemand Rosenberger, qui arrive face à des marques de DVA installées depuis longtemps.

Enfin, aucun appareil ne remplace la formation. Un guidage plus direct peut faire gagner de précieuses minutes, à condition de savoir s’en servir sous pression. Les retours des premiers pratiquants et des professionnels du secours, cet hiver, diront si la promesse tient sur le terrain.