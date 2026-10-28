L’iPhone Duo déjà piraté : la sécurité d’iOS 27.1 a été pulvérisée en quelques heures

Décidément, Apple n’a pas fini d’en voir de toutes les couleurs avec l’iPhone Duo. Alors que le tout premier smartphone pliable de la firme vient d’arriver dans les rayons, des experts en sécurité ont déjà réussi à le jailbreaker. Pour rappel, entre les passionnés de bidouille et les fabricants, la course aux failles ressemble souvent à un jeu du chat et de la souris. Pourtant, cette fois, le coup de force surprend toute l’industrie mobile avec une rapidité déconcertante.

Une chute fulgurante des barrières de sécurité sur iOS 27.1

Le groupe de chercheurs Calif a frappé très fort vendredi dernier. En effet, quelques heures seulement après le lancement commercial de l’iPhone Duo, ils ont publié une vidéo qui prouve leur prise de contrôle totale du terminal. L’appareil tournait sous iOS 27.1, une version du système d’exploitation spécifiquement taillée pour ce nouveau format pliable.

Les experts ont enchaîné deux failles informatiques redoutables. D’abord, ils ont contourné le protocole SPTM qui protège la mémoire sensible. Ensuite, ils ont utilisé la vulnérabilité Airlift pour s’extraire de la sandbox. Cette fameuse sandbox enferme normalement chaque application dans sa propre bulle hermétique.

Résultat, les barrières sautent et les icônes réagissent au quart de tour avec un personnage d’anime incrusté à l’écran. L’explorateur de fichiers s’ouvre même directement sur le dossier var. Pour information, ce répertoire central stocke les données profondes d’iOS et reste rigoureusement invisible sur un mobile standard.

Apple n’est pas encore au bout de ses peines avec l’iPhone 18 Pro et l’iPhone Duo

Ce nouvel exploit s’inscrit dans une dynamique particulièrement compliquée pour la firme de Cupertino. Quelques jours plus tôt, lors de la conférence Hexacon à Paris, le même collectif avait déjà exposé un jailbreak de type « untethered » sur l’iPhone 18 Pro. Ce dernier tournait alors sous iOS 27.0.1 et redémarrait sans perdre ses privilèges administrateur.

Selon les experts, l’intelligence artificielle a largement contribué à accélérer la mise au point de ces attaques sophistiquées. Les algorithmes dopent désormais l’analyse du code source. Pour autant, les adeptes de personnalisation extrême devront réprimer leur enthousiasme. En effet, les auteurs de la découverte ont formellement exclu toute diffusion d’un outil clé en main destiné au grand public.

Vous possédez ce nouveau bijou technologique et vous redoutez la moindre compromission de vos données ? La riposte s’organise déjà chez Apple avec la future distribution d’iOS 27.2. La plupart des failles exploitées par les chercheurs ont déjà fait l’objet de signalements ou le seront très prochainement.

Il vous suffit de vérifier régulièrement les mises à jour de sécurité depuis le menu des réglages de votre appareil. Pour rappel, installer ces correctifs dès leur parution reste le meilleur bouclier pour naviguer l’esprit totalement tranquille.