Test – Aspirateur robot Roborock Saros 20 Flow Complete : un rouleau qui fait le boulot

Un aspirateur robot doit surtout nous éviter de repasser derrière lui. Cela paraît évident, mais le lavage reste parfois le parent pauvre de ces machines. Avec le Roborock Saros 20 Flow Complete, la marque mise sur une serpillière à rouleau, nettoyée en continu pendant son passage. L’idée est simple : récupérer la saleté plutôt que la promener dans tout le logement. J’ai utilisé cet aspirateur laveur dans mon appartement de 72 m², avec ses meubles et ses petits obstacles du quotidien. À 1 299 €, reste à savoir si ce rouleau fait vraiment avancer le ménage ?

Notre avis en bref sur le Roborock Saros 20 Flow Complete

Le Roborock Saros 20 Flow Complete est un excellent aspirateur robot, et son lavage constitue sa plus belle réussite. Le rouleau nettoie efficacement, se rapproche des murs et s’accompagne d’une aspiration tout aussi convaincante. J’ai également beaucoup apprécié sa détection des obstacles : dans mon appartement, je ne l’ai pas vu heurter les murs. La station marque des points avec ses réservoirs directement accessibles, particulièrement pratiques sous un meuble. Il faut toujours gérer l’eau et consacrer une vraie place à l’ensemble, sans oublier les 1 299 € demandés. Le tarif reste élevé, mais cohérent avec l’expérience proposée : 9/10.

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36 000 Pa de puissance, moins de poils et cheveux à éliminer : Équipé d'un moteur HyperForce de 36 000 Pa, cet robot aspirateur laveur ramasse la poussière, les débris et les poils d'animaux...

Design et station : les réservoirs prennent la bonne place

Le design me plaît beaucoup, avec une façade sobre qui évite l’effet appareil ménager trop démonstratif. Mais le détail le plus réussi se trouve au-dessus de la station. Les deux réservoirs, pour l’eau propre et l’eau sale, occupent directement sa partie supérieure. On les saisit sans devoir ouvrir d’abord un grand couvercle, puis chercher une poignée en dessous. Dans mon cas, la station prend place sous les vasques de la salle de bain, et cette disposition change réellement l’usage. Chaque remplissage devient plus simple, sans capot qui vient buter contre le meuble.

Les réservoirs se retirent directement, sans grand capot à ouvrir au préalable.

Cela ne dispense évidemment pas de prévoir la place nécessaire pour sortir les bacs. Roborock annonce une station de 38,1 cm de large, 45,4 cm de profondeur et 45,1 cm de haut. Ces dimensions méritent un coup de mètre avant l’installation sous un meuble. Le bon point concerne donc l’accès aux réservoirs, pas une disparition magique de l’encombrement. J’apprécie surtout que le fabricant ait pensé au geste répété, celui qu’on fera bien après le déballage. Un bel appareil devient vite agaçant si chaque manipulation demande de le déplacer ; ici, l’agencement m’a convaincu.

Aspiration : les cheveux ne lui font pas tourner la tête

L’aspiration fonctionne très bien dans mon logement, avec une brosse principale qui fait sérieusement son travail. Les brosses latérales participent aussi au ramassage près des bords, là où la poussière aime se loger. Le nettoyage ne se limite donc pas au milieu de la pièce, ce qui compte davantage qu’un joli chiffre sur la boîte. Roborock annonce pourtant une puissance maximale de 36 000 Pa, associée à une brosse principale DuoDivide. Dans mon usage, je retiens surtout le résultat et la bonne gestion des cheveux. Je n’ai pas retrouvé cette accumulation agaçante qui transforme une brosse en bobine à démêler.

Sous le robot, les brosses assurent le ramassage de la poussière et des cheveux.

Je n’ai toutefois pas d’animaux à la maison, et mon retour concerne les cheveux et la poussière du quotidien. Je ne vais donc pas lui attribuer un sans-faute sur les poils après une mue de chien. Le chiffre d’aspiration reste également une donnée constructeur, pas une mesure réalisée chez moi. Ce qui m’intéresse, c’est de pouvoir laisser le robot travailler sans retrouver une brosse encombrée à chaque contrôle. Sur ce point, il répond très bien à mes attentes. Cette efficacité complète surtout le lavage, sans donner l’impression que Roborock a sacrifié l’aspirateur pour mettre son rouleau en avant.

Lavage : le rouleau fait vraiment la différence

La serpillière est clairement mon élément préféré sur ce Saros 20 Flow Complete. Il s’agit d’un rouleau, et non de deux patins circulaires qui tournent sous le robot. Son nettoyage continu limite la réutilisation d’une surface sale au fil du passage. À l’usage, je trouve le lavage très efficace, avec un résultat qui justifie pleinement l’intérêt de cette conception. Le rouleau peut aussi se déporter vers les murs pour rapprocher le nettoyage des plinthes. Cela complète bien le travail des brosses latérales, car aspirer le bord d’une pièce ne suffit pas à le laver.

La serpillière à rouleau constitue le principal atout de ce modèle.

Il faut cependant éviter de résumer tous les autres systèmes à des serpillières qui étalent forcément la saleté. Des patins rotatifs peuvent bien travailler ; ici, c’est l’ensemble qui m’a particulièrement convaincu. J’apprécie également la séparation entre aspiration et lavage selon ce que le robot rencontre. Face à des résidus secs, l’intérêt consiste à les aspirer avant d’y ajouter de l’eau et de les entraîner sous la serpillière. Le rouleau peut se relever, tandis que les réglages de tapis permettent d’adapter le comportement dans l’application. Cette souplesse compte autant que la force de nettoyage : on attend d’un appareil aussi cher qu’il sache aussi quand éviter de mouiller.

Navigation : il passe le pied de table sans se battre

La détection des obstacles m’a franchement impressionné, au point de devenir l’autre grande réussite de ce test. Je ne l’ai pas vu venir taper dans les murs, même pendant ses passages près des bords. Il donne une impression de maîtrise qui permet de le laisser circuler plus sereinement. Chez moi, une petite table possède un pied horizontal posé au sol, qui crée un relief sur son trajet. Le Roborock passe par-dessus sans difficulté lorsqu’il choisit cette trajectoire, au lieu de rester bloqué devant. C’est un exemple très banal, mais exactement le genre de situation qui décide du confort avec un robot.

La navigation m’a particulièrement convaincu pendant les déplacements dans l’appartement.

Attention tout de même aux chiffres de franchissement, qui demandent un peu de contexte. La fiche officielle Roborock détaille des seuils doubles allant jusqu’à 8,8 cm, avec un premier niveau de 4,5 cm. Le premier palier doit mesurer au moins 20 cm de large, avant un second niveau inférieur à 4,3 cm. Il ne s’agit donc pas d’une marche verticale de 8,8 cm franchie d’un seul coup. Je n’ai pas reproduit ce montage chez moi, et mon avis repose sur les obstacles réels de l’appartement. Leur franchissement m’a convaincu ; je garderais cette distinction en tête avant un achat pour un logement aux seuils particulièrement compliqués.

Entretien : facile à rincer, mais il reste de l’eau à gérer

L’entretien m’a semblé bien pensé, avec des éléments faciles à prendre en main et à rincer. On retire un réservoir, on le nettoie, puis on le remet sans se battre avec l’assemblage. La station assure le lavage du rouleau, son séchage et la recharge, ce qui simplifie nettement la routine. Petite précision technique : Roborock annonce un lavage en station avec de l’eau chauffée jusqu’à 100 °C, puis un séchage jusqu’à 63 °C. Ces 63 °C concernent donc le séchage, et non la température de lavage du sol. Dans mon appartement de 72 m², l’ensemble fonctionne bien et ne m’a pas posé de difficulté particulière pour la recharge.

La prise en main des réservoirs facilite les manipulations et le rinçage. Le plateau se retire pour accéder plus facilement aux zones à nettoyer.

La limite reste classique : il faut remplir l’eau propre, vider l’eau sale et surveiller la propreté des pièces. La station automatise beaucoup de choses, mais elle ne supprime pas ces gestes. C’est le principal compromis à accepter, surtout si l’on imagine un robot totalement autonome après son installation. Au moins, leur simplicité évite de transformer cette routine en corvée supplémentaire. Je ne peux pas non plus extrapoler mon expérience à une très grande maison, puisque mon logement reste de taille raisonnable. Pour mon usage, le bon résultat et l’accès direct aux éléments rendent toutefois l’entretien largement acceptable.

Conclusion : que vaut le Roborock Saros 20 Flow Complete ?

Le Roborock Saros 20 Flow Complete réunit ce que j’attends d’un aspirateur robot haut de gamme : il aspire bien, lave très bien et circule intelligemment. Le rouleau constitue une vraie réussite, particulièrement avec son nettoyage continu et son approche des murs. La navigation m’a tout autant marqué, tandis que le franchissement du pied de table illustre son aisance au quotidien. J’aime aussi cette station dont les réservoirs restent accessibles sous un meuble. Ces détails pèsent finalement plus dans mon appréciation que l’accumulation de fonctions sur une fiche technique.

À 1 299 €, cela reste évidemment un achat conséquent. Pourtant, au regard du nettoyage et du confort obtenus, je ne trouve pas le positionnement excessif. J’aurais même pu imaginer une centaine d’euros de plus pour une proposition de ce niveau. Il faut prévoir l’emplacement et accepter de gérer l’eau, mais le reste m’a très largement convaincu. Pour qui cherche un excellent lavage et une navigation rassurante, ce Saros mérite donc son 9/10.

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