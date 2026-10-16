Test – Razer Barracuda V2 Pro : Un casque gaming pour parader en ville

De nos jours les gamers évoluent et, avec eux, leurs besoins évoluent également. Razer l’a bien compris et a décidé de prendre ce changement à bras le corps et d’accompagner ses clients dans ce changement. Comment ? En proposant des périphériques versatiles. C’est le cas de ce tout nouveau Barracuda V2 Pro. Un casque gaming qu’il sera complètement possible d’amener en ville, lors de vos séances de sports ou simplement d’écoute musicale. Fini le style cliché du gamer, on retrouve ici un design épuré, sans fioritures ni bandeau LED apparent. Le logo Razer est même plutôt discret, trop peut-être ? Mais au-delà d’un design simple, est-ce que ce casque vaut le détour ?

Unboxing

Comme à son habitude, Razer nous propose un packaging premium et de plus en plus écologiques avec une présence de plastiques réduites au minimum désormais. Ce dernier renferme un micro détachable ainsi qu’un câble USB-C pour une utilisation filaire ou le rechargement du casque. Un dongle est caché dans le casque directement et permettra un usage sans fil en 2.4 Ghz. Petit bémol selon moi, le cache qui protège le dongle s’enlève un peu trop facilement. Il n’est jamais tombé seul durant tout mon test malgré tout.

Design

Comme mentionné plus haut, ce Razer Barracuda V2 Pro arbore un design bien loin des vieux standards du gaming. Au premier abord, c’est un casque sans fil classique, le logo Razer n’étant même pas illuminé. Pour moi, c’est un très bon point. La discrétion est au cœur de la conception du produit. Au niveau du matériau utilisé nous avons une grande partie en similicuir à mémoire de forme, notamment pour l’arceau ainsi que les deux coussinets. Pour le reste, ce sera du plastique bien entendu, mais avec une finition exceptionnelle, comme d’habitude chez Razer ! Et qui dis versatilité, dis forcément confort en toute occasion. Et le poids est une composante très importante. Le casque propose 285 grammes sur la balance, parfait pour un usage sur le long terme.

Performances

Pour moi le principal atout de ce Barracuda V2 Pro c’est son adaptabilité. Le casque fonctionnera pour un usage PC via le filaire, Bluetooth ou avec le dongle en 2.4 Ghz. Pour le reste, que ce soit votre console ou votre smartphone, le Bluetooth sera très utile. Et il est également possible de combiner les deux. Par exemple, je peux être en vocal sur mon ordinateur via Discord tout en écoutant une vidéo sur mon smartphone en Bluetooth. À noter que si le micro est débranché, le casque basculera automatiquement sur un micro interne pour pouvoir continuer vos appels de manière fluide.

Le son sera assuré par deux Haut-parleurs Razer TriForce de 40 mm en bio cellulose, une technologie maison développé par la marque au serpent. Ces derniers propose une très belle qualité sonore avec une compatibilité THX Spatial Audio+, permettant de simuler du 7.1.4. Parfait pour le gaming ! Comme d’habitude de nombreuses options sont paramétrables via le logiciel maison Razer Synapse. En menu : un égaliseur audio, un égaliseur micro, la gestion THX ou encore l’amélioration audio.

Si vous souhaitez l’emporter en dehors, vous pourrez compter sur une réduction de bruit active pour vous isoler du bruit. Un mode hybride est aussi présent, parfait si vous avez malgré tout besoin d’entendre la circulation lors d’un running. Ce dernier est je trouve perfectible, notamment quand il y a du vent, qui est donc retranscrit dans vos oreilles. D’autres casques n’ont pas ce problème.

Petit bonus : Base station V3 Chroma

Une bonne chose ne venant jamais seule, laissez-moi vous présenter la Base Station V3 Chroma. C’est la touche RGB qu’il vous faut pour agrémenter votre bureau et entreposer votre casque en toute sécurité. Bien plus qu’un simple support, cette station intègre un hub USB 3.1 à 2 ports pour brancher directement vos périphériques et optimiser votre setup. Son éclairage Razer Chroma™ RGB sur 8 zones offre une personnalisation complète synchronisable avec plus de 300 jeux, tandis que sa base en aluminium lestée avec patin antidérapant garantit une stabilité parfaite, quelle que soit la taille de votre casque. Pour vous la procurer, il faudra débourser 89.95€ sur Amazon.

Razer Base Station V3 Chroma - Support Intelligent pour Casque avec éclairage RGB et Ports USB - Son Surround 7.1-2 Ports USB 3.1 - Bande RGB... Détection automatique du casque - pour être prêt​​ au combat en quelques secondes : ​​​​Votre profil Synapse s’active quand vous soulevez le casque. Changez de sortie, lancez des jeux...

Son surround 7.1 - pour une meilleure performance audio : Profitez d'une expérience audio cinématographique avec n'importe quel casque. Branchez-le et donnez vie à vos divertissements grâce à un...

Conclusion

Le Razer Barracuda V2 Pro est un excellent casque versatile. Son design lui permet d’être utilisé partout sans être catalogué comme un casque gamer encombrant et peu plaisant à l’œil. Les performances sont excellentes avec un rendu sonore plutôt fidèle et une très bonne qualité du micro. Le fait qu’un micro intégré soit présent en supplément est également une très bonne chose. La réduction de bruit est à améliorer selon moi, peut être lors d’une future mise à jour ? Le prix vient finir de parfaire le produit avec un tarif annoncé de 199€. Un prix que je trouve correct, notamment pour un produit estampillé Razer.