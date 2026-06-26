Sikku poursuit l’été en romance avec les nouveaux tomes de Just Twilight et Opération : True Love

Les amateurs de romances coréennes ont de quoi se réjouir. Les éditions Sikku enrichissent une nouvelle fois leur catalogue avec la sortie de deux nouveaux volumes très attendus : le tome 4 de Just Twilight, signé Kang KI et Woo Jihye, ainsi que le tome 6 de Opération : True Love, imaginé par Kkokkalee et illustré par Dledumb. Deux séries phares du catalogue de l’éditeur qui continuent de séduire un public toujours plus large grâce à leurs personnages attachants et leurs intrigues riches en émotions.

Just Twilight poursuit une romance pleine de maturité

Avec ce quatrième tome, Just Twilight franchit une nouvelle étape dans la relation entre Joon-yeong et Beom-jin. Après de longues années de séparation et des retrouvailles chargées d’émotion, les deux protagonistes doivent désormais composer avec leur passé, leurs blessures et les sentiments qu’ils n’ont jamais réellement oubliés.

La force de la série réside dans son écriture tout en nuances. Kang KI et Woo Jihye prennent le temps de développer leurs personnages, loin des romances précipitées. Les émotions sont retranscrites avec beaucoup de finesse, tandis que les illustrations mettent parfaitement en valeur les regards, les silences et les moments de complicité. Ce quatrième volume confirme ainsi tout le potentiel de cette romance adulte qui s’impose progressivement comme l’une des références du catalogue Sikku.

Opération : True Love fait monter la tension

De son côté, Opération : True Love revient avec un sixième tome particulièrement attendu. Soo-ae se retrouve plus que jamais au cœur d’une situation complexe où les sentiments amoureux se mêlent désormais à un affrontement bien plus dangereux. Alors qu’Eunhyeok et Dohwa poursuivent leur rivalité, l’héroïne cherche avant tout à mettre un terme au mystérieux jeu orchestré par le PDG de Marang, dont les conséquences pourraient être dramatiques.

Depuis ses débuts, la série est devenue un véritable phénomène international. Son mélange de romance, de suspense et de mystère fonctionne toujours aussi bien, porté par des personnages particulièrement attachants et un dessin dynamique signé Dledumb. Ce nouveau volume promet de nombreuses révélations tout en laissant planer plusieurs interrogations sur la suite des événements.

Deux valeurs sûres du catalogue Sikku

Avec ces deux nouvelles parutions, Sikku confirme une nouvelle fois sa volonté de proposer les webtoons les plus populaires dans une édition papier soignée. Que l’on préfère la romance douce et introspective de Just Twilight ou les rebondissements de Opération : True Love, ces nouveaux tomes devraient satisfaire les lecteurs déjà conquis tout en offrant une excellente porte d’entrée pour les amateurs de manhwa.

Le succès grandissant des publications coréennes en France ne se dément pas, et ces deux sorties viennent une nouvelle fois illustrer la qualité du catalogue de Sikku, devenu en quelques années un acteur incontournable de l’édition de webtoons en version papier.