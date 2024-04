Boostez votre expérience gaming avec les nouveaux jeux PlayStation Plus

Voici une nouvelle qui va ravir tous les fans du PlayStation Plus. Pour les abonnés Extra et Premium, une liste de nouveaux jeux a été ajoutée au catalogue dès le mardi 16 avril.

Qu’offre le PlayStation Plus Extra et Premium cette fois-ci ?

Les adeptes de sensations fortes seront ravis, avec l’ajout de Dave the Diver pour une aventure sous-marine, The Crew 2 pour un dare-dare à travers les États-Unis, et bien d’autres encore !

Mais c’est loin d’être tout ! Nous avons désormais le plaisir d’annoncer que Tales of Kenzera: Zau et Animal Well seront disponibles sur le PlayStation Plus dès leur lancement, respectivement à partir du 23 avril et du 9 mai.

Zoom sur les jeux désormais disponibles

Pour les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium:

Dave the Diver | PS4, PS5

Tales of Kenzera: Zau | PS5

Animal Well | PS5

The Crew 2 | PS4

Oddballers | PS4

Construction Simulator | PS4, PS5

Raji: An Ancient Epic | PS4, PS5

Lego Ninjago, le film : Le Jeu Vidéo | PS4

Nour: Play With Your Food | PS4, PS5

Deliver Us Mars | PS4, PS5

Lego Marvel’s Avengers | PS4

Stray Blade | PS5

Et pour les fans des classiques sur PlayStation Plus Premium:

Alone in the Dark: The New Nightmare | PS4, PS5 Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire | PS4, PS5

Ces jeux offrent une expérience ludique variée et intéressante, quelles que soient vos préférences en matière de jeux.

Alors, gamers de PlayStation, êtes-vous prêts à plonger sous la mer avec Dave, à courir à travers les États-Unis avec The Crew 2, ou à découvrir le mystique Tales of Kenzera: Zau ?

N’hésitez pas à partager vos expériences et réactions en commentaires !