Surface Pro 10 et sa clé YubiKey : La révolution de la cybersécurité

Pour une authentification sans mot de passe, Microsoft lance le Surface Pro 10 pour les entreprises, avec authentification NFC via YubiKey, innovant pour l’avenir. Cette nouveauté met en avant les engagements de Microsoft vers une technologie plus sûre et plus pratique.

Un progrès majeur en matière de cybersécurité

Yubikey

Le Surface Pro 10 est une véritable révolution dans le monde de la cybersécurité. Le Surface Pro intègre un lecteur NFC pour une authentification rapide sans mot de passe. Pour cela, alignez simplement votre YubiKey sur le lecteur NFC pour accéder instantanément à Windows 365 ou Imprivata.

Non seulement cette fonction d’authentification NFC rend l’ordinateur plus sécurisé, mais elle facilite aussi grandement l’ajout des utilisateurs. La YubiKey élimine le besoin de longs mots de passe, rendant les attaques de phishing presque impossibles. De plus, le stockage des clés d’accès sur une YubiKey permet à chaque utilisateur d’accéder à son profil et à ses données depuis n’importe quel Surface Pro 10.

Une collaboration fructueuse entre Yubico et Microsoft

La collaboration entre Microsoft et Yubico vise avant tout à assurer un avenir plus sécurisé à tous les utilisateurs. Grâce à leur travail conjoint dans l’alliance FIDO, ils ont réussi à façonner une authentification sans mot de passe et résistante aux tentatives de phishing. Les YubiKeys, compatibles avec FIDO2/WebAuthn, garantissent sécurité et expérience utilisateur de premier ordre.

Qu’ils utilisent Entra ID ou Microsoft 365, les utilisateurs peuvent bénéficier de manière transparente de la prise en charge native de la YubiKey. Cette technologie est en effet compatible avec une multitude de protocoles d’authentification, d’Active Directory Certificate Services (ADCS) à Windows 11.

Surface Pro 10 : La quintessence de la performance professionnelle, alliant polyvalence, puissance et élégance dans un design raffiné.

Vers un avenir sans mot de passe

En résumé, la collaboration fructueuse entre Microsoft et Yubico a produit un outil efficace pour résister aux cyberattaques. Le nouveau Surface Pro 10, avec son système d’authentification NFC, vise à faire évoluer l’authentification vers un mode sans mot de passe. La YubiKey avec le Surface Pro 10 marque un tournant en cybersécurité grâce à sa simplicité et sa sécurité renforcée.

Vous voulez en savoir plus et découvrir en direct comment utiliser la YubiKey sur le Surface Pro 10 ? Rejoignez le webinaire organisé conjointement par Microsoft et Yubico le 18 avril prochain en cliquant ici.

C’est le moment de repenser votre sécurité, d’évoluer vers le futur avec le Surface Pro 10 et le YubiKey. N’hésitez pas à partager cette information qui pourrait aider de nombreuses entreprises à renforcer leur cybersécurité.