Le Snapdragon X Elite serait meilleur que le MacBook Air M3

Depuis un certain temps, les PC Windows nécessitent des puces ARM plus efficaces pour fonctionner à pleine puissance. Justement, il semblerait que le Snapdragon X Elite répond à tous les critères de Microsoft. Il offrirait même de meilleures performances que la puce M3 d’Apple. Mais ce n’est pas tout, le Snapdragon X battrait Apple en matière d’émulation d’applications.

Microsoft aurait-il enfin trouvé le moyen de surpasser Apple ?

Pour rappel, Apple a apporté un grand changement dans l’informatique avec sa puce M1. L’efficacité énergétique a connu une amélioration drastique, sans avoir d’impact sur la puissance brute. Par conséquent, le MacBook était devenu la référence en matière d’ordinateurs portables. Microsoft n’a pas pu tenir la cadence malgré ses tentatives de puces basées sur ARM pour Windows.

Mais la donne pourrait désormais changer. En effet, Microsoft affirme que le Snapdragon X Elite ne fait pas qu’égaler les derniers ordinateurs d’Apple, mais les surpasse. Les sources de The Verge affirment que Microsoft prépare des démonstrations de Snapdragon X Elite en action. Ces démonstrations montreraient comment la puce de Microsoft bat la dernière génération de MacBook Air M3 d’Apple. Plus précisément, en ce qui concerne les tâches CPU et l’accélération de l’IA. D’après 9to5Google, l’émulation des applications non optimisées pour ARM sera « plus rapide…que Rosetta 2 ». Pour information, Rosetta 2 est un émulateur conçu pour combler la transition entre les processeurs Intel et Apple.

Les démonstrations du Snapdragon X Elite sont attendues avant la conférence Build

Les démonstrations devraient se faire le 20 mai avant la conférence Build de Microsoft. C’est un événement annuel organisé par Microsoft depuis 2011 à destination des développeurs web et logiciel des technologies du groupe.

Par ailleurs, Microsoft pourrait également améliorer ses « PC IA », notamment en y ajoutant la nouvelle fonctionnalité « AI Explorer ». Cette dernière utilise la puce d’accélération de réseaux de neurones (NPU) de l’Elite pour analyser l’activité de l’utilisateur. Son but serait de créer une chronologie pour aider l’utilisateur à se rappeler des tâches qu’il a effectuées. Microsoft préparerait également des fonctionnalités pour améliorer le streaming vidéo, la génération d’images et le fonctionnement de Copilot.