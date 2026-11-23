L’automne s’annonce chargé de bons plans high-tech pour les amateurs de tech ! Si vous cherchiez à investir dans un robot tondeuse ou une batterie solaire dernière génération, la période du 10 au 30 novembre est clairement à saisir. Deux marques s’illustrent ce mois-ci : MAMMOTION avec ses robots tondeuses et SAMDUO côté énergie solaire portable.

Des robots tondeuses haut de gamme à prix cassés avec MAMMOTION

MAMMOTION propose des promotions inédites pour le Black Friday sur ses modèles phares. Les robots désormais emblématiques de la marque passent à l’offensive côté tarifs, accompagnés d’accessoires offerts sur chaque achat.

LUBA mini 2 AWD 1000 s’affiche à 1 199 € au lieu de 1 499 € ( 300 € de remise ) en boutique et sur Amazon. Un support de nettoyage est offert.

s’affiche à 1 199 € au lieu de 1 499 € ( ) en boutique et sur Amazon. Un support de nettoyage est offert. LUBA mini 2 AWD 1500 tombe à 1 399 € au lieu de 1 899 € ( 500 € de remise ), support inclus.

tombe à 1 399 € au lieu de 1 899 € ( ), support inclus. LUBA 3 AWD 3000 chute à 2 149 € contre 2 699 € d’origine ( 550 € de rabais ). Utilisez ce Disponible chez Mammotion ou Amazon.

chute à 2 149 € contre 2 699 € d’origine ( ). Utilisez ce Disponible chez Mammotion ou Amazon. LUBA 3 AWD 5000 atteint le plancher à 2 599 € au lieu de 3 199 € (600 € économisés), avec le support de nettoyage.

Encore mieux, les nouveaux clients bénéficient de 50 € supplémentaires de réduction sur la boutique officielle. Voici donc le moment parfait pour moderniser l’entretien de votre pelouse.

Réductions XXL pour le Black Friday et cadeaux high-tech avec SAMDUO

SAMDUO mise sur l’énergie verte avec ses batteries solaires Nex E6000 et E6000H. Pour le Black Friday, jusqu’au 30 novembre, elles affichent 400 € de réduction, incluant un accessoire offert à chaque commande.

Cerise sur le gâteau, les 100 premiers clients repartiront avec un gobelet Stanley en cadeau. Et ce n’est pas tout : chaque commande pendant la promo vous permet de participer à un tirage au sort. À gagner : 3 iPhone Duo 256 Go et 9 iPhone 18 Pro 256 Go ! Les noms des heureux gagnants tomberont officiellement sur les réseaux sociaux SAMDUO le 23 décembre.

Alors, qui va craquer ? Ces promos high-tech tombent à pic pour préparer Noël ou renouveler vos équipements avant 2027. Dites-nous en commentaire vers quel produit penche votre cœur geek, et partagez l’info autour de vous pour profiter d’un automne riche en smart deals !