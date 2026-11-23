Black Friday : De belles promos chez Mammotion et Samduo
L’automne s’annonce chargé de bons plans high-tech pour les amateurs de tech ! Si vous cherchiez à investir dans un robot tondeuse ou une batterie solaire dernière génération, la période du 10 au 30 novembre est clairement à saisir. Deux marques s’illustrent ce mois-ci : MAMMOTION avec ses robots tondeuses et SAMDUO côté énergie solaire portable.
Des robots tondeuses haut de gamme à prix cassés avec MAMMOTION
MAMMOTION propose des promotions inédites pour le Black Friday sur ses modèles phares. Les robots désormais emblématiques de la marque passent à l’offensive côté tarifs, accompagnés d’accessoires offerts sur chaque achat.
- LUBA mini 2 AWD 1000 s’affiche à 1 199 € au lieu de 1 499 € (300 € de remise) en boutique et sur Amazon. Un support de nettoyage est offert.
- LUBA mini 2 AWD 1500 tombe à 1 399 € au lieu de 1 899 € (500 € de remise), support inclus.
- LUBA 3 AWD 3000 chute à 2 149 € contre 2 699 € d’origine (550 € de rabais). Utilisez ce Disponible chez Mammotion ou Amazon.
- LUBA 3 AWD 5000 atteint le plancher à 2 599 € au lieu de 3 199 € (600 € économisés), avec le support de nettoyage.
Encore mieux, les nouveaux clients bénéficient de 50 € supplémentaires de réduction sur la boutique officielle. Voici donc le moment parfait pour moderniser l’entretien de votre pelouse.
Réductions XXL pour le Black Friday et cadeaux high-tech avec SAMDUO
SAMDUO mise sur l’énergie verte avec ses batteries solaires Nex E6000 et E6000H. Pour le Black Friday, jusqu’au 30 novembre, elles affichent 400 € de réduction, incluant un accessoire offert à chaque commande.
Cerise sur le gâteau, les 100 premiers clients repartiront avec un gobelet Stanley en cadeau. Et ce n’est pas tout : chaque commande pendant la promo vous permet de participer à un tirage au sort. À gagner : 3 iPhone Duo 256 Go et 9 iPhone 18 Pro 256 Go ! Les noms des heureux gagnants tomberont officiellement sur les réseaux sociaux SAMDUO le 23 décembre.
Alors, qui va craquer ? Ces promos high-tech tombent à pic pour préparer Noël ou renouveler vos équipements avant 2027. Dites-nous en commentaire vers quel produit penche votre cœur geek, et partagez l’info autour de vous pour profiter d’un automne riche en smart deals !
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