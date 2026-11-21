Google Wallet arrive sur iOS : une alternative à Apple Wallet enfin disponible

Et si les utilisateurs d’iPhone pouvaient bientôt profiter d’une alternative à Apple Wallet signée Google ? C’est désormais une réalité aux États-Unis. En effet, Google vient d’annoncer l’arrivée de Google Wallet sur iOS. Cette application ne se contente pas de stocker des cartes et des billets. Google lui réserve également un rôle dans le suivi des achats réalisés par des agents d’intelligence artificielle. Voici ce que ça change pour les utilisateurs.

Google Wallet arrive officiellement sur iOS aux États-Unis

Google franchit une nouvelle étape dans le développement de son portefeuille numérique. Depuis le 17 novembre 2026, Google Wallet est disponible sur iPhone aux États-Unis. Cette arrivée marque un changement intéressant dans la stratégie du groupe, qui propose habituellement ses applications et services en priorité sur Android.

Le lancement peut toutefois surprendre. En effet, Apple dispose déjà de sa propre application, Apple Wallet, qui propose des fonctions très proches. Les deux solutions permettent notamment de gérer des moyens de paiement, de conserver des billets et des titres de transport, ainsi que de regrouper différentes informations numériques.

Google souhaite néanmoins proposer sa propre expérience aux utilisateurs de l’écosystème Apple. L’objectif consiste à centraliser les achats, les justificatifs et les documents importants dans un seul espace.

Quelles fonctionnalités propose Google Wallet sur iPhone ?

Sur iOS, Google Wallet reprend plusieurs fonctions essentielles de son équivalent Android. L’application peut notamment synchroniser automatiquement certaines informations avec Gmail et les autres services Google.

Par conséquent, les utilisateurs peuvent retrouver plus facilement leurs confirmations de commande, leurs reçus et les informations relatives à leurs livraisons. Les cartes d’embarquement numériques et les billets de concert peuvent également être regroupés dans l’application.

Par ailleurs, Google met aussi l’accent sur la dématérialisation des cartes physiques. Grâce à l’appareil photo de l’iPhone, il devient possible de numériser des cartes de fidélité et des abonnements à une salle de sport pour les importer directement dans Google Wallet.

L’application permet également d’enregistrer des cartes de paiement. Les utilisateurs peuvent ensuite les employer pour accélérer leurs achats en ligne sur les services Google et les sites compatibles avec Google Pay.

Attention, Google Wallet sur iPhone ne reprend pas toutes les possibilités de la version Android. La principale limitation concerne le paiement sans contact. Google confirme que cette fonctionnalité n’est pas disponible sur iOS pour le moment.

Autrement dit, les utilisateurs ne pourront pas simplement approcher leur iPhone d’un terminal de paiement pour régler leurs achats avec Google Wallet. Apple Wallet conserve donc son rôle dans ce domaine sur les smartphones de la marque. Néanmoins, Google n’a pas précisé si cette restriction pourrait évoluer à l’avenir. Il faudra donc attendre une éventuelle annonce pour savoir si le paiement sans contact sera un jour proposé dans son application iOS.

Google Wallet veut aussi devenir le portefeuille des achats réalisés par les agents IA

La nouveauté la plus intéressante concerne probablement l’intelligence artificielle. En effet, Google ne présente pas uniquement son application comme un portefeuille numérique classique. L’entreprise souhaite aussi en faire un espace centralisé pour gérer les achats effectués par ses agents IA.

Cette orientation s’inscrit dans le développement du commerce agentique. Le principe consiste à permettre à des agents intelligents d’effectuer certaines opérations liées aux achats à travers les services Google. Dans ce contexte, Google Wallet doit faciliter le suivi de ces transactions. Les utilisateurs pourront consulter leurs confirmations de commande, leurs reçus et les informations de livraison depuis un même endroit.

Google veut ainsi offrir davantage de visibilité sur les achats réalisés à travers ses différents outils. Le portefeuille numérique pourrait donc prendre une place plus importante dans l’expérience d’achat à mesure que les agents IA se développent.

Cette orientation distingue potentiellement Google Wallet d’Apple Wallet, même si les deux applications partagent déjà de nombreuses fonctionnalités traditionnelles.

Google Wallet sur iPhone : une disponibilité encore limitée

Pour le moment, Google réserve ce lancement aux utilisateurs d’iPhone situés aux États-Unis. L’entreprise n’a pas communiqué de calendrier précis concernant une éventuelle arrivée dans d’autres pays. Les utilisateurs français et ceux des autres marchés devront donc patienter avant de pouvoir profiter officiellement de cette version.

Reste à savoir si Google Wallet parviendra à convaincre les utilisateurs d’iPhone déjà habitués à Apple Wallet. L’absence de paiement sans contact constitue actuellement une limite importante. En revanche, son intégration avec Gmail et les outils Google pourrait séduire les personnes qui utilisent déjà régulièrement cet écosystème.

D’ailleurs, les portefeuilles numériques pourraient bientôt jouer un rôle encore plus important dans le commerce en ligne. Pour mieux comprendre cette évolution, découvrez également notre article sur ChatGPT Wallet, qui permet aux agents IA de payer vos commandes à votre place.