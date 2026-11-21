TUTO – Comment vérifier la compatibilité eSIM de son téléphone en 2 minutes chrono ?

Préparer un voyage à l’étranger fait toujours rêver. Pourtant, la réalité des factures de roaming vient souvent gâcher la fête. Pour éviter ces mauvaises surprises, les cartes virtuelles ou « eSIM » changent la donne. Une eSIM est une carte numérique intégrée directement dans les composants de votre téléphone. Elle vous permet d’activer un forfait mobile sans manipuler de minuscule puce en plastique. De plus, elle facilite grandement les changements d’opérateur et permet souvent de cumuler deux lignes simultanément.

Alors, comment savoir si votre appareil actuel accepte cette technologie ? Les méthodes varient selon votre système d’exploitation, mais un indice clé ne trompe jamais : la présence d’un code unique. Par ailleurs, quelques manipulations simples suffisent pour lever le doute en quelques secondes. Suivez ce tutoriel pour tout vérifier avant votre prochain départ.

La méthode universelle par le code secret

La technique la plus rapide fonctionne sur la grande majorité des smartphones du marché :

Ouvrez l’application téléphone de votre appareil comme si vous composiez un numéro classique.

Tapez ensuite la séquence étoile dièse zéro six dièse

Lancez l’appel.

Cette action affiche instantanément les informations techniques de votre terminal.

Cherchez alors une suite de chiffres nommée EID. La présence de ce numéro à trente-deux chiffres confirme que votre matériel intègre la puce virtuelle nécessaire. Si cette référence apparaît sur votre écran, votre équipement gère la technologie. En revanche, si ce code est absent, cela signifie que votre smartphone ne prend pas en charge cette fonctionnalité.

Les utilisateurs de produits Apple bénéficient d’un écosystème très simple à contrôler. Pour ce faire :

Ouvrez les réglages de votre mobile.

Appuyez sur la section générale puis sur l’onglet informations.

Faites défiler les lignes affichées pour repérer le fameux numéro EID.

Ensuite, vérifiez l’état du verrouillage de votre opérateur dans ce même menu.

Regardez la ligne concernant le verrouillage de l’opérateur. La mention « sans restrictions de carte SIM » doit s’afficher. Si votre appareil reste bloqué par votre opérateur d’origine, il refusera les profils extérieurs. Vous ne pourrez donc pas profiter d’un forfait local lors de vos vacances à l’étranger.

Les étapes à suivre sur un smartphone Android

Le système mobile de Google demande un parcours un peu différent.

Ouvrez les paramètres de votre terminal Android.

Entrez dans la rubrique dédiée à la batterie ou au système, puis cliquez sur à propos du téléphone .

. Fouillez ensuite dans les détails de l’appareil ou le statut pour dénicher l’identifiant EID.

Vous pouvez aussi explorer un autre chemin.

Allez dans les connexions ou le réseau Internet selon ce qui s’affiche sur votre modèle de téléphone

Ouvrez le gestionnaire de cartes SIM.

Si une option permet d’ajouter un forfait numérique, alors votre téléphone est compatible eSIM. Les modèles de la marque Google intègrent cette fonction depuis des années, tout comme les gammes récentes de Samsung ou Motorola.

Valider le support auprès de votre opérateur

Attention, un téléphone compatible ne suffit pas toujours. En effet, votre opérateur actuel doit également autoriser l’activation de ces profils virtuels. Certains petits fournisseurs locaux ne proposent pas encore cette option technique.

Par conséquent, contactez directement le service client de votre opérateur pour lever les derniers doutes. Cette précaution vous évitera des blocages frustrants le jour du départ. Une fois toutes ces vérifications validées, vous pourrez utiliser votre ligne habituelle en même temps qu’un forfait international.

Envie d’aller plus loin dans vos démarches ? Prolongez votre lecture en découvrant comment migrer votre eSIM vers un nouveau smartphone.