Surface Laptop Ultra : le Surface le plus puissant de Microsoft est disponible, avec des configurations exclusives

Microsoft n’avait jamais poussé un Surface Laptop aussi loin. Le Surface Laptop Ultra est désormais disponible en France, à partir de 2 899 €. Sous le capot, une nouvelle puce signée NVIDIA, la RTX Spark, taillée pour faire tourner l’IA en local et les applications 3D. Certaines configurations ne se trouvent d’ailleurs que sur la boutique de Microsoft.

Une superpuce NVIDIA aux commandes

Le cœur du Surface Laptop Ultra, c’est la puce NVIDIA RTX Spark N1X. Elle réunit dans un même composant un processeur NVIDIA Grace jusqu’à 20 cœurs et une carte graphique Blackwell RTX jusqu’à 6 144 cœurs. Le tout partage une mémoire unifiée qui grimpe jusqu’à 128 Go.

Selon Microsoft, l’ensemble atteint jusqu’à 1 pétaflop de performances en IA. Ce chiffre est toutefois théorique : il est mesuré dans un format de calcul très allégé (FP4). Il donne un ordre de grandeur, pas une promesse pour tous les usages.

Particularité à garder en tête : la plateforme repose sur une architecture Arm, comme les derniers Mac. Les logiciels non prévus pour Arm passent par un émulateur intégré à Windows. Microsoft conseille lui-même de vérifier la compatibilité des pilotes et des plug-ins spécialisés avant l’achat.

L’IA à la maison, sans passer par le cloud

C’est l’argument phare de cette machine. Grâce à sa grande réserve de mémoire, le Surface Laptop Ultra peut faire tourner des modèles d’IA jusqu’à 120 milliards de paramètres directement sur l’ordinateur. Vos données restent ainsi chez vous, sans transiter par un serveur distant.

Les développeurs y trouvent aussi leur compte, avec la prise en charge de CUDA, la plateforme de calcul de NVIDIA. Côté création, Adobe a optimisé certains outils pour la puce, comme la gomme de Photoshop ou le masquage d’objets de Premiere. Microsoft annonce aussi l’encodage et le décodage matériels de la vidéo en 4:2:2, un format prisé des vidéastes.

Pour la 3D et le jeu, la machine embarque le ray tracing, le DLSS avec génération d’images et NVIDIA Reflex. Microsoft avance un score jusqu’à 5,1 fois supérieur à celui d’un MacBook Pro M5 Pro sur une démo Unreal Engine 5. Ce chiffre vient toutefois de tests commandés par la marque, sur des modèles de préproduction. Et le catalogue de jeux compatibles Arm reste plus restreint que sur un PC classique.

Un écran de 15 pouces qui joue la carte de la luminosité

Le Surface Laptop Ultra adopte un écran tactile PixelSense Ultra de 15 pouces, rafraîchi à 120 Hz. Microsoft annonce un pic de 2 000 nits en HDR, la couverture complète de l’espace colorimétrique DCI-P3 et la prise en charge du Dolby Vision IQ. De quoi travailler ses photos et vidéos dans de bonnes conditions, même près d’une fenêtre.

Ce pic de luminosité ne concerne qu’une petite zone de l’écran, en HDR. Les stylets Surface ne sont, eux, pas pris en charge. Dommage pour un écran tactile pensé pour la création.

Puissant, mais pas poids plume

Toute cette puissance a un prix sur la balance : un peu plus de 2 kg (moins de 4,5 livres selon Microsoft), pour une épaisseur sous les 18 mm. Microsoft annonce une capacité de refroidissement jusqu’à 2,5 fois supérieure à celle du Surface Laptop 15 pouces actuel, avec des ventilateurs plus discrets en charge.

La connectique se montre généreuse : trois ports USB-C en USB4, un port USB-A, un HDMI, un lecteur de cartes SD et une prise jack. L’un des ports USB-C se connecte de façon magnétique pour la recharge, sans perdre ses autres fonctions. Le pavé tactile haptique est aussi le plus grand jamais monté sur un Surface Laptop, selon la marque.

Côté autonomie, Microsoft annonce jusqu’à 15 heures en lecture vidéo et 12 heures en navigation web. Des chiffres mesurés en laboratoire, avec un écran peu lumineux : l’usage intensif de l’IA ou de la 3D les fera forcément baisser.

Des prix à la hauteur de l’ambition

Au 15 novembre 2026, le configurateur de Microsoft France affiche sept versions du Surface Laptop Ultra, en coloris Platine ou Crépuscule :

2 899 € : puce à GPU 5 120 cœurs et CPU 18 cœurs, 24 Go de mémoire unifiée, SSD de 512 Go, Windows 11 Famille (Platine) ;

: puce à GPU 5 120 cœurs et CPU 18 cœurs, 24 Go de mémoire unifiée, SSD de 512 Go, Windows 11 Famille (Platine) ; 3 399 € : même puce, 24 Go, SSD de 1 To, Windows 11 Famille (Crépuscule), exclusivité Microsoft ;

: même puce, 24 Go, SSD de 1 To, Windows 11 Famille (Crépuscule), ; 3 759 € : même puce, 32 Go, SSD de 1 To, Windows 11 Professionnel ;

: même puce, 32 Go, SSD de 1 To, Windows 11 Professionnel ; 4 239 € : puce à GPU 6 144 cœurs et CPU 20 cœurs, 32 Go, SSD de 1 To ;

: puce à GPU 6 144 cœurs et CPU 20 cœurs, 32 Go, SSD de 1 To ; 4 959 € : puce haut de gamme, 64 Go, SSD de 1 To, exclusivité Microsoft ;

: puce haut de gamme, 64 Go, SSD de 1 To, ; 5 439 € : puce haut de gamme, 64 Go, SSD de 2 To, exclusivité Microsoft ;

: puce haut de gamme, 64 Go, SSD de 2 To, ; 6 879 € : puce haut de gamme, 128 Go, SSD de 1 To (en rupture de stock à l’heure où j’écris).

Ces configurations exclusives se choisissent directement au moment du paiement sur la boutique en ligne de Microsoft. Attention, un détail pèse sur la facture : en France, le chargeur est vendu séparément. Microsoft le justifie par les règles européennes sur les déchets électroniques. L’adaptateur Surface USB-C 140 W coûte 134,99 €, et la charge rapide demande au minimum un bloc de 115 W.

Visuel : Microsoft

Une vraie station de travail portable, pour un public précis

Avec le Surface Laptop Ultra, Microsoft s’attaque frontalement aux MacBook Pro haut de gamme sur le terrain de l’IA locale et de la création. La mémoire unifiée jusqu’à 128 Go et la puce RTX Spark en font une machine rare sous Windows. Développeurs, créatifs 3D et curieux de l’IA hors ligne ont de quoi saliver.

Le tarif réserve toutefois cette machine à un public averti, d’autant que le chargeur s’ajoute à la note. L’architecture Arm impose aussi de vérifier ses logiciels métier avant de se lancer. Pour un usage bureautique, même exigeant, un Surface Laptop classique reste bien plus raisonnable.

NVIDIA RTX Spark ne se limite pas à Microsoft : ASUS a aussi présenté ses PC portables ProArt animés par cette même puce lors de l’IFA 2026.