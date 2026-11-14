Amazon ne se contente plus de faire parler ses enceintes. Le 28 octobre 2026, la marque a présenté quatre nouveaux Echo conçus pour Alexa+, la version de son assistant boostée à l’IA générative. Au programme : un petit Echo Dot qui orchestre la maison, une enceinte qui voit, un réveil qui veille sur vos nuits et un écran géant. Tour d’horizon d’une gamme qui mise tout sur la nouvelle Alexa.

Echo Dot : petit format, grandes responsabilités

Le nouvel Echo Dot reçoit pour la première fois la puce AZ3, épaulée par un accélérateur dédié à l’IA. Amazon y ajoute un quatrième micro pour mieux capter la voix dans une pièce bruyante. La marque revendique aussi 50 % de basses en plus.

Surtout, la petite sphère devient un vrai centre de commande domotique. Elle intègre un hub Matter, Thread et Zigbee, ainsi qu’un répéteur Wi-Fi eero qui couvre environ 93 m² selon Amazon. La technologie Omnisense lui permet en plus de mesurer la température et de détecter une présence dans la pièce.

La fonction Voice ID reconnaît la personne qui parle pour adapter les réponses. Une version Amazon Kids Echo Dot existe aussi, en forme de pieuvre ou de pingouin, avec un an d’abonnement Kids+ inclus.

Echo Studio : l’enceinte qui ouvre les yeux

Grosse surprise de la fournée, l’Echo Studio with Home Camera greffe une caméra à l’enceinte haut de gamme d’Amazon. Alexa+ s’en sert pour reconnaître des objets. Selon la marque, elle peut expliquer les règles d’un jeu de société posé devant elle. Elle sait aussi repérer qu’un paquet de céréales arrive à sa fin.

La caméra sert également à garder un œil sur la maison à distance, grâce au mode Live View de l’application Alexa. Un voyant s’allume dès que des images partent vers le cloud. Un bouton physique coupe à la fois les micros et la caméra.

Côté son, l’enceinte associe un woofer à grande excursion et trois haut-parleurs large bande. Elle gère le Dolby Atmos et adapte son rendu à la pièce comme au bruit ambiant. L’Echo Studio sans caméra reste au catalogue, pour ceux qui préfèrent une enceinte aveugle.

Echo Time : le réveil qui veille sur vos nuits

L’Echo Time remplace le réveil de chevet par un écran tactile rond de 3,2 pouces. Amazon a fait le choix de ne pas y intégrer de caméra, un détail appréciable sur une table de nuit. Il vise clairement la chambre plutôt que le salon.

Sa vraie nouveauté tient au suivi du sommeil, sans montre ni bracelet. Grâce à Omnisense, des ultrasons analysent la respiration et les mouvements du dormeur. L’appareil peut ensuite vous réveiller au meilleur moment, dans une fenêtre de 10 à 60 minutes que vous choisissez.

Ce suivi reste désactivé tant que vous ne l’activez pas vous-même. Le réveil a obtenu le label SleepMark de la National Sleep Foundation, une fondation américaine consacrée au sommeil. Une version enfant, l’Amazon Kids Echo Time, est également annoncée.

Echo Show 16 : la maison passe au grand écran

L’Echo Show 16 devient le plus grand écran de la gamme, avec une dalle Full HD de 16 pouces. Une option Nanomatte promet 90 % de reflets en moins selon Amazon. D’après la marque, l’appareil est aussi environ 40 % plus fin et 20 % plus puissant.

Sa caméra grand angle de 13 mégapixels inaugure la vision nocturne sur un Echo Show. Elle recadre automatiquement l’image pendant les appels vidéo. Le son repose sur huit petits woofers et deux tweeters.

Fire TV est intégré, avec une télécommande fournie dans la boîte. Les précommandes sont ouvertes aux États-Unis, pour une livraison d’ici la fin de l’année. Amazon n’a pas encore confirmé sa commercialisation en France.

Alexa+ en France : ce que change la nouvelle assistante

Ces quatre Echo sont pensés pour Alexa+, proposée en France en accès anticipé depuis le 26 mai 2026. Amazon la présente comme plus conversationnelle et plus capable que l’Alexa historique. Les nouveaux capteurs, caméras et écrans lui donnent surtout davantage de contexte pour répondre.

Pour les membres Prime, Alexa+ est incluse dans l’abonnement selon Amazon. Les autres utilisateurs devront souscrire un abonnement mensuel à la fin de l’accès anticipé, dont la date n’est pas encore fixée.

Côté technique, Amazon indique utiliser plus de 70 modèles d’IA, dont ceux de Mistral AI et d’Anthropic. La plupart des requêtes passent toutefois par ses propres modèles Amazon Nova. La marque complète enfin la gamme avec l’Alexa Photo Frame, un cadre photo de 10 pouces avec Alexa intégrée.

Une maison plus attentive, à surveiller de près

Avec cette gamme, Amazon donne à Alexa+ des appareils taillés pour elle. L’Echo Dot gagne un vrai rôle de hub domotique, et l’Echo Time rend le suivi du sommeil plus discret qu’un bracelet. L’idée d’une maison qui comprend son contexte prend forme.

Reste une question qui pèse plus lourd à chaque génération : la vie privée. Une caméra sur une enceinte et des capteurs de présence dans chaque pièce demandent une confiance solide envers Amazon. Voyant lumineux et bouton de coupure rassurent, sans régler entièrement le sujet.

L’autre inconnue concerne le calendrier français, qu’Amazon n’a pas encore détaillé sur ses pages officielles. Pour mesurer le chemin parcouru, le test de l’Echo Dot Max publié sur le site offre un bon point de comparaison.