LLMjacking : des clés d’IA volées sur GitHub, jusqu’à 1 million de dollars de facture pour les victimes

Une clé d’IA oubliée dans un dépôt GitHub public peut coûter très cher. Le Google Threat Intelligence Group et Mandiant viennent de documenter une pratique en plein essor : le LLMjacking. Des pirates détournent les accès d’entreprises aux modèles d’IA, puis revendent cette IA à prix cassé. La facture, elle, reste pour la victime.

Le cryptojacking a trouvé son héritier

Le LLMjacking désigne le détournement d’accès à des LLM, ces grands modèles de langage qui font tourner les assistants d’IA. Le terme rappelle le cryptojacking, qui consistait à miner de la cryptomonnaie sur des machines piratées. La différence tient au rythme : le minage grignotait les ressources peu à peu, le LLMjacking fait exploser la note en quelques heures.

Selon Google, certains incidents ont dépassé 100 000 dollars en une seule journée. Dans plusieurs entreprises, la facture cumulée a atteint 1 million de dollars avant la coupure des accès. Mandiant dit être intervenu sur plusieurs cas en 2026, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie-Pacifique. Finance, commerce, technologie et transport figurent parmi les secteurs touchés.

Un dépôt GitHub, et la porte est grande ouverte

Parmi les méthodes décrites, l’une illustre bien la négligence ordinaire. Un pirate a moissonné des clés API d’IA d’entreprises laissées dans des dépôts GitHub publics. Ces clés servent de mots de passe entre logiciels, et finissent souvent dans le code par simple oubli.

La suite est plus astucieuse. Pour tester chaque clé, le pirate envoie une requête minuscule, limitée à un seul jeton ( max_tokens=1 ). Une demande aussi discrète passe sous les seuils d’alerte des outils de surveillance. La clé est validée sans que personne ne s’en aperçoive.

Google nuance toutefois : GitHub n’est pas la principale porte d’entrée. Le vecteur dominant reste le vol d’identifiants cloud, comme des comptes de service mal configurés ou des jetons de session. Une fois dans la place, certains pirates activent eux-mêmes des services comme Amazon Bedrock ou l’API Gemini, puis créent de nouvelles clés.

LLMjacking : l’IA « illimitée » à 60 dollars, payée par d’autres

Ces accès volés alimentent un véritable marché. Google parle de « LLM Mixers » : des passerelles qui regroupent les clés dérobées, mesurent la consommation et masquent l’origine des requêtes. Initiateurs de l’intrusion et revendeurs se partagent même le travail.

L’exemple le plus parlant s’appelle Jet Night. Ce service vend un forfait « illimité » à environ 60 dollars par mois, avec accès revendiqué aux modèles les plus avancés. Un usage équivalent coûterait plutôt entre 100 et 250 dollars par mois en passant par les voies officielles.

Le secret de ce prix imbattable tient en un chiffre. Selon Google, un acteur a lancé plus de 500 000 appels en moins de huit heures avec des clés volées pour alimenter ce service. L’entreprise victime s’est retrouvée avec près d’un million de dollars de coûts. Les pannes annoncées par Jet Night sur Telegram correspondraient d’ailleurs, d’après Google, à des clés révoquées.

Ollama, LiteLLM : même l’IA maison n’est pas à l’abri

Les pirates ne visent pas que les grands fournisseurs de cloud. Google décrit des scripts qui sondent les serveurs Ollama exposés sur Internet pour y installer leurs propres modèles. L’entreprise héberge alors, à ses frais, l’IA de quelqu’un d’autre.

Autre cas relevé : une faille de LiteLLM, une passerelle qui répartit les requêtes entre plusieurs modèles d’IA. Référencée CVE-2026-40217, elle a permis de transformer de simples clés d’accès en identifiants administrateur. Google ne précise pas les versions concernées : mieux vaut vérifier directement auprès de l’éditeur.

Photo : Wikimedia Commons (CC0)

Le maillon faible tient souvent en une ligne de code

Les cas documentés concernent des entreprises, mais le mécanisme de moissonnage ne fait pas le tri. Un développeur qui publie un projet personnel avec sa clé dans le code s’expose au même principe. Google recommande plusieurs réflexes simples :

plafonner les dépenses et fixer des quotas par modèle d’IA ;

et fixer des quotas par modèle d’IA ; limiter chaque clé à un modèle, un environnement et un volume précis ;

à un modèle, un environnement et un volume précis ; scanner automatiquement ses dépôts GitHub ou GitLab, et révoquer toute clé exposée ;

GitHub ou GitLab, et révoquer toute clé exposée ; renouveler régulièrement les clés et activer une double authentification résistante au phishing ;

les clés et activer une double authentification résistante au phishing ; surveiller les requêtes minuscules, signe possible d’un test de clé volée.

Un bémol s’impose sur la portée de ces chiffres. Google ne donne ni le nombre total de victimes ni l’identité des entreprises touchées. Plusieurs conclusions, comme le recours de Jet Night à des clés volées, restent des déductions de ses analystes. Le message de fond, lui, ne fait guère débat : une IA vendue à prix cassé a toujours quelqu’un qui paie la différence, et il ne le sait pas forcément encore.