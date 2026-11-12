Acer Predator X27U F3 : un écran OLED gaming à 480 Hz, mais ces performances tiennent-elles leurs promesses ?

Parmi les écrans exposés par Acer sur le stand Fnac de la Paris Games Week 2026, l’un visait clairement les joueurs de compétition. Le Predator X27U F3 n’a rien d’une nouveauté de l’automne. Il reste pourtant l’un des moniteurs les plus rapides de la marque. De quoi justifier sa place dans la vitrine Predator à l’approche des fêtes.

Predator X27U F3 : le vrai nom du « X27 U »

Acer le présentait sur le salon sous le nom de Predator X27 U. Le modèle OLED à 480 Hz de la gamme s’appelle en fait X27U F3. Il a été annoncé au Computex fin mai 2024, au prix de 1 199 € en Europe.

Il ne faut pas le confondre avec le X27U et le X27U X1, deux modèles QD-OLED limités à 240 Hz. Je vous avais d’ailleurs présenté le X27U X1 en avril 2025. Acer n’a pas communiqué de prix français actualisé pour le X27U F3.

Une dalle OLED WQHD à 480 Hz

La dalle OLED mesure 26,5 pouces, arrondis à 27 dans le nom, en définition WQHD de 2 560 × 1 440 pixels. Son taux de rafraîchissement grimpe à 480 Hz. L’écran est compatible AMD FreeSync Premium Pro et G-SYNC Compatible, et certifié DisplayHDR True Black 400.

La connectique comprend deux ports HDMI 2.1 et un DisplayPort 1.4. Un port USB-C recharge un ordinateur portable jusqu’à 90 W, en plus d’un hub USB. Deux haut-parleurs de 5 W complètent l’ensemble.

Que veut dire « 0,01 ms » ?

Acer met en avant un temps de réponse de 0,01 ms. Ce chiffre correspond à une mesure du temps de réponse du pixel lui-même. En gris à gris, la mesure la plus répandue, la fiche indique 0,03 ms. Les deux valeurs restent très basses, mais elles ne se comparent pas directement.

Les limites de la dalle

La dalle est une WOLED de LG Display, dont les sous-pixels sont rouge, vert, blanc et bleu. Cette organisation peut créer de légères franges colorées autour du texte, plus visibles en bureautique qu’en jeu. En usage courant, la luminosité plafonne autour de 275 nits, avec une limitation automatique sur les images claires.

Le risque de marquage propre à l’OLED s’applique aussi à ce modèle. Je n’ai pas trouvé de garantie spécifique à ce sujet. Enfin, l’écran date de 2024 : ce n’est pas une nouveauté de cette fin d’année.

Un champion de vitesse qui a déjà fait ses preuves

Deux ans après son annonce, le Predator X27U F3 garde un argument de poids : ses 480 Hz sur une dalle OLED. Il s’adresse avant tout aux joueurs de jeux compétitifs, pour qui chaque image compte. Sa connectique complète en fait aussi un écran polyvalent au bureau.

Sa présence sur le stand rappelle qu’un bon écran n’a pas besoin d’être neuf pour rester dans la course. Les limites de la dalle WOLED méritent toutefois réflexion si vous travaillez beaucoup sur du texte. Reste à connaître son prix en France pour juger de son intérêt face aux modèles plus récents.