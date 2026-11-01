Se passer du déverrouillage pour payer ses achats : la promesse risquée de Google Wallet

Avez-vous déjà pesté contre votre smartphone qui refuse obstinément de payer à la caisse du supermarché avant une vérification d’identité ? Google travaille actuellement sur une nouveauté majeure pour son application Wallet. Apparemment, la firme de Mountain View souhaite supprimer cette étape de sécurité indispensable pour accélérer les transactions. Cependant, cette promesse de fluidité instantanée inquiète les experts en cybersécurité.

Une option repérée dans les lignes de code de Google Wallet

Les équipes d’Android Authority ont découvert une fonctionnalité inédite au cœur des dernières lignes de code de Google Wallet. Cette option porte le nom évocateur de « Tap to pay ».

D’après les experts, elle vise à éliminer définitivement la nécessité d’utiliser un code PIN, un schéma ou une reconnaissance biométrique pour valider ses achats sans contact. Jusqu’ici, cette méthode reste obligatoire pour la grande majorité des transactions du quotidien, à l’exception de quelques services de transport très spécifiques.

Une option prometteuse, mais actuellement inutilisable

Le géant de la tech teste cette option de manière très discrète puisque la fonction demeure au stade de simple prototype. En effet, l’activation de ce réglage provoque pour l’instant des bugs majeurs et fait crasher l’application mobile.

De plus, les développeurs n’ont intégré aucune précision concernant les barrières de protection futures. Google entretient donc le flou sur les garde-fous qui encadreront ce dispositif avant son éventuel déploiement grand public.

Les failles potentielles et le risque du « ghost tapping »

La suppression du verrouillage pose un problème crucial en matière de sécurité financière et de piratage. Les utilisateurs redoutent particulièrement la menace du « ghost tapping ». Il s’agit d’une technique frauduleuse qui consiste à approcher discrètement un terminal de paiement portable d’une poche ou d’un sac pour débiter une victime à son insu.

Le verrouillage biométrique actuel constitue un rempart efficace contre ce type d’attaque malveillante. Google devra donc déployer des solutions infaillibles pour rassurer sa communauté avant de valider ce raccourci risqué.