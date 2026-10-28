iPhone 18 Pro : Les premiers acheteurs rapportent des défauts agaçants sur l’écran OLED

Le géant de Cupertino promet toujours des dalles haut de gamme révolutionnaires pour ses smartphones phares. Néanmoins, chaque sortie apporte son lot de surprises. Cette année, de nombreux utilisateurs découvrent avec déception que leur iPhone 18 Pro affiche des teintes inattendues et un rendu visuel déroutant. Alors, faut-il s’inquiéter de ces variations colorimétriques constatées sur les derniers modèles de la marque ?

Des utilisateurs d’iPhone 18 Pro se plaignent des teintes des dalles OLED

Plusieurs acquéreurs expriment leur mécontentement sur les forums et réseaux sociaux en signalant des défauts notables sur l’affichage. Les critiques évoquent fréquemment des nuances tirant vers le bleu, une dominante rose inattendue ou encore un rendu général trop terne.

Ces anomalies déçoivent les utilisateurs qui s’attendaient à une précision colorimétrique irréprochable dès le déballage. Face à ces retours, la comparaison avec les générations précédentes met en lumière des divergences flagrantes qui relancent le débat sur le contrôle qualité des dalles.

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Variations de dalles : une différence d’approvisionnement en cause ?

Les experts en technologie tentent d’expliquer ces disparités en évoquant la possibilité d’une pluralité de fournisseurs de dalles OLED. Certains observateurs soulignent des variations dans la structure des sous-pixels verts. Cela modifie la netteté perçue des textes et la chaleur des couleurs selon les exemplaires. Toutefois, ces classifications de panneaux demeurent non officielles. Pour cause, Apple ne communique jamais publiquement sur l’origine exacte de ses composants internes.

Une adaptation visuelle voulue par le constructeur ?

D’autres spécialistes avancent une autre hypothèse pour justifier ce phénomène surprenant. Selon eux, les ingénieurs auraient modifié la calibration colorimétrique pour coller au plus près de la perception réelle de l’œil humain face aux nouvelles technologies d’affichage.

Malgré cette explication technique, les acheteurs habitués à des tons plus chaleureux continuent de juger l’image trop froide. En l’absence d’une prise de position claire de la part de l’entreprise américaine, le doute persiste et alimente toutes les discussions dans la communauté high-tech.