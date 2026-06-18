Google Wallet intègre enfin le passe Navigo et les tickets de métro parisiens

L’affichage des titres de transport sur smartphone franchit une étape décisive en Île-de-France. Effectivement, Île-de-France Mobilités annonce l’intégration prochaine de son réseau au sein de l’application Google Wallet d’ici la fin de l’année 2026. Cette nouveauté majeure simplifie grandement l’accès aux réseaux de la RATP pour des millions d’utilisateurs au quotidien.

Google Wallet met fin à la fragmentation technologique pour les usagers d’Android

Actuellement, les possesseurs d’iPhone profitent de la dématérialisation de leurs titres de transport directement dans Apple Wallet depuis mai 2024. De même, les utilisateurs d’appareils Samsung accèdent à un service similaire via leur propre application dédiée.

Heureusement, le déploiement sur Google Wallet harmonise enfin les usages entre le système iOS et l’écosystème Android. Dès lors, tous les voyageurs utiliseront une méthode équivalente pour stocker numériquement leurs titres de transport sans aucune distinction de marque.

Une gestion centralisée des abonnements et des titres de transport

Grâce à cette mise à jour, les voyageurs non abonnés regrouperont l’ensemble de leurs documents au sein d’un portefeuille numérique unique, fluide et hautement sécurisé. Cette solution hébergera les tickets unitaires ainsi que les passes Navigo hebdomadaires et mensuels. Par conséquent, cette interface intuitive accueillera ces titres à côté des cartes de fidélité existantes, des billets de train traditionnels et des places de spectacle.

Par ailleurs, cette dématérialisation complète ne génère aucun frais supplémentaire pour le consommateur. Et ce, contrairement à l’alternative du paiement direct par carte bancaire aux bornes de validation.

Un parcours client grandement simplifié pour les touristes à Paris

Cette innovation cible particulièrement les millions de touristes qui visitent la capitale française chaque année. Désormais, les voyageurs étrangers achèteront leurs titres de transport à l’avance, directement depuis l’application Google Wallet. Et ce, sans obligation de télécharger les applications officielles Bonjour RATP ou Île-de-France Mobilités. En outre, une synergie poussée avec l’application de navigation Google Maps permettra de consulter instantanément le solde de tickets restants lors d’une recherche d’itinéraire. De cette manière, les utilisateurs anticiperont leurs déplacements urbains et rechargeront leur compte en quelques clics avant même d’arriver en station.