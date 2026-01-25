Waze passe à la vitesse supérieure avec 5 fonctionnalités inédites

L’application de navigation Waze tient enfin ses promesses. Après deux ans d’attente, cinq fonctionnalités annoncées en 2024 arrivent pour tous les utilisateurs. Elles rendent les trajets plus fluides, plus sûrs et plus agréables. Waze, déjà incontournable pour les automobilistes, renforce ainsi sa position face à Google Maps. Découvrons en détail ces nouveautés qui transforment l’expérience de conduite.

1. Waze signale mieux les virages serrés

Waze intègre désormais une alerte spécifique pour les virages dangereux. En effet, ’application prévient le conducteur à l’avance, ce qui réduit les risques d’accidents. Pour rappel, cette fonction était attendue depuis longtemps, car de nombreux utilisateurs avaient signalé le manque d’indications précises dans certaines zones.

Avec cette amélioration, la navigation devient plus sécurisée. De plus, les conducteurs peuvent anticiper et adapter leur vitesse. Cela montre que Waze ne se contente plus d’indiquer la route, mais prend en compte la réalité du terrain et les dangers potentiels.

2. Les ronds-points sont désormais plus clairs

Les ronds-points sont souvent source de confusion, surtout dans les grandes villes. Waze propose désormais une représentation plus intuitive et des instructions vocales plus précises. L’application indique clairement la sortie à prendre, ce qui évite les erreurs et les ralentissements.

Par ailleurs, cette nouveauté fluidifie la circulation et réduit le stress des conducteurs. Les utilisateurs gagnent donc en confiance et en efficacité, même dans des zones complexes. Waze devient ainsi un allié précieux pour les trajets quotidiens comme pour les voyages.

3. Les limitations de vitesse s’affichent en temps réel

Waze affiche désormais les limitations de vitesse directement sur l’écran. Cette fonction, déjà présente sur certains GPS concurrents, manquait cruellement à l’application. Elle permet aux conducteurs de respecter la loi et de rouler plus sereinement.

En intégrant cette donnée essentielle, Waze renforce son rôle de copilote. Les automobilistes évitent les amendes et conduisent de manière plus responsable.

4. Waze intègre désormais les feux de circulation dans la carte

Waze ajoute enfin les feux de circulation à ses cartes. Cette innovation change la manière de naviguer en ville. Concrètement, les conducteurs savent à l’avance où se trouvent les feux et peuvent anticiper leurs arrêts. Cela rend la conduite plus fluide et réduit les imprévus.

Par ailleurs, cette fonction améliore aussi la précision des estimations de temps de trajet. En tenant compte des feux, Waze propose des itinéraires plus réalistes. Les utilisateurs gagnent en efficacité et en confort, surtout dans les zones urbaines.

5. Le signalement vocal est simplifié

Désormais, Waze permet de signaler un danger ou un incident par la voix. Par conséquent, plus besoin de toucher l’écran, ce qui réduit les distractions au volant. Les conducteurs peuvent garder les mains sur le volant et les yeux sur la route.

Les signalements deviennent ainsi plus rapides et plus nombreux, ce qui améliore la qualité des informations partagées. De même, l’application reste fidèle à son esprit collaboratif tout en protégeant la sécurité des utilisateurs.

Et voilà, maintenant vous connaissez les 5 nouvelles fonctions de Waze. Pour aller plus loin, découvrez aussi les 4 réglages à désactiver pour protéger vos données personnelles dans Google Maps.