Que regarder sur Netflix en novembre 2026 ? Toutes les sorties à ne pas manquer

Le mois de novembre 2026 s’annonce particulièrement intéressant pour les abonnés Netflix. La plateforme de streaming renouvelle son catalogue chaque mois avec de nombreuses nouveautés. Au programme, nous retrouvons plusieurs films, séries et documentaires. De quoi satisfaire les amateurs de cinéma comme les passionnés de séries. Ce mois-ci, Netflix mise notamment sur le retour de productions appréciées. Nous retrouverons ainsi la saison 2 de Black Doves, la troisième saison de L’Impératrice ou encore de nouveaux épisodes de Mayfair Witches. Les amateurs de films pourront également découvrir ou redécouvrir plusieurs références du cinéma. Parmi elles, nous retrouvons notamment Inception, Lara Croft : Tomb Raider et plusieurs films de la collection Transformers.

Loin de se limiter à ces quelques titres, le programme de novembre réserve également plusieurs surprises. Comédies, thrillers, documentaires, productions originales et films cultes viennent enrichir le catalogue. Les sorties s’étalent tout au long du mois, avec de nouveaux contenus presque chaque semaine. Alors, quelles sont les nouveautés à ne pas manquer sur Netflix en novembre 2026 ? Voici le calendrier des films, séries et documentaires attendus sur la plateforme.

Les nouveautés Netflix du 1er novembre 2026

Le mois démarre avec une sélection particulièrement variée. Netflix propose notamment plusieurs films, mais aussi quelques séries à découvrir.

Voici les premiers ajouts au catalogue :

Le théorème de Marguerite – Film

– Film Tous en scène 1 et 2 – Films

– Films Lara Croft : Tomb Raider – Film

– Film L’Amour au présent – Film

– Film Mayfair Witches – Saison 1 – Série

– Série Resident Alien – Saison 4 – Série

– Série Entretien avec un vampire – Saison 1 – Série

– Série Mon garçon – Film

Cette première journée devrait intéresser les amateurs de cinéma comme les passionnés de fantastique. Nous retrouvons également plusieurs séries pour commencer le mois avec de nouvelles histoires.

Les sorties du 3 novembre 2026

Le 3 novembre, Netflix poursuit ses ajouts avec deux productions aux formats différents.

Mike Tyson: Return of the Mike – Documentaire

– Documentaire Bass X Machina – Série

Les amateurs de documentaires pourront notamment se tourner vers le programme consacré à Mike Tyson. La plateforme propose également une nouvelle série avec Bass X Machina.

Les nouveautés du 4 novembre 2026

Le 4 novembre sera une journée particulièrement chargée. Plusieurs films et documentaires viendront enrichir le catalogue.

Mon beau Noël de chien – Film

– Film Ninho : Le prix à payer – Documentaire

– Documentaire Une vie arrachée : Natalie Holloway – Documentaire

– Documentaire Momo – Film

– Film Une belle course – Film

– Film Wonder Woman 1984 – Film

Cette sélection mélange cinéma, documentaire et divertissement. Les abonnés pourront notamment retrouver Wonder Woman 1984. Les amateurs de musique pourront aussi découvrir le documentaire consacré à Ninho.

Les films et séries du 5 novembre 2026

Le 5 novembre marque l’arrivée de plusieurs titres intéressants. Netflix mise notamment sur le retour d’une série appréciée.

Black Doves – Saison 2 – Série

– Série Inception – Film

– Film Jack Reacher – Film

– Film Collection Transformers – Films

– Films Au cœur de l’océan – Film

C’est probablement l’une des journées à retenir de ce début de mois. Les abonnés pourront retrouver la deuxième saison de Black Doves. Côté cinéma, Inception et Jack Reacher viennent compléter cette sélection. La collection Transformers permettra également de retrouver plusieurs films de la franchise.

Les nouveautés du 6 novembre 2026

Le 6 novembre, Netflix propose une sélection davantage tournée vers la comédie et les histoires sentimentales.

Possible Love – Film

– Film Peace, Love et plus si affinités – Film

Deux films rejoignent donc le catalogue pour cette journée. Une sélection plus légère, qui permettra de varier les plaisirs après les sorties précédentes.

Les sorties du 7 novembre 2026

Le programme du 7 novembre reste consacré au cinéma.

5 ans de réflexion – Film

– Film Antigang – Film

Les abonnés retrouveront ainsi deux films aux univers différents. Une nouvelle occasion de compléter sa liste de visionnage du week-end.

Le 9 novembre : Un bon avocat

Le 9 novembre, Netflix accueille un nouveau film :

Un bon avocat – Film

Un ajout supplémentaire pour les amateurs de longs-métrages. Le titre rejoint le catalogue en début de semaine.

Les nouveautés du 10 novembre 2026

Le 10 novembre, deux films supplémentaires seront disponibles sur la plateforme.

Y’a pas de réseau – Film

– Film Scooby-Doo – Film

Cette journée propose notamment de retrouver Scooby-Doo. Une sortie qui devrait particulièrement intéresser les amateurs de comédies et d’animation.

Les sorties du 11 novembre 2026

Le 11 novembre sera marqué par plusieurs nouveautés. Netflix mélange cette fois documentaires, séries et films.

Avedon – Documentaire

– Documentaire The Body – Série

– Série Le Gospel de Noël – Film

– Film Mes héros – Film

Les abonnés auront donc plusieurs possibilités selon leurs envies. Les documentaires et les amateurs de séries trouveront également leur compte.

Le 12 novembre : une journée particulièrement chargée

Le 12 novembre figure parmi les dates importantes du calendrier Netflix. La plateforme prévoit plusieurs films et le retour de productions connues.

Voici les nouveautés annoncées :

L’Impératrice – Saison 3 – Série

– Série Noël dans ta peau – Film

– Film Love Is Blind, Habibi – Saison 2 – Télé-réalité

– Télé-réalité Frère Noël – Film

– Film Tout… sauf en famille – Film

– Film Funny People – Film

– Film Bach – Film

– Film Sex and the City 1 et 2 – Films

– Films Elf – Film

Les amateurs de séries pourront notamment découvrir la troisième saison de L’Impératrice. Love Is Blind, Habibi revient également avec une deuxième saison.

Côté cinéma, plusieurs titres viennent compléter cette journée. Les films de Sex and the City feront notamment leur arrivée sur la plateforme. Enfin, les amateurs de comédies pourront retrouver Funny People et Elf.

Les nouveautés du 13 novembre 2026

Le 13 novembre, Netflix poursuit ses ajouts avec une sélection principalement composée de films.

Heartland – Film

– Film Gainsbourg : vie héroïque – Film

– Film Voisin contre voisin – Film

– Film Retour chez ma mère – Film

– Film Un tour chez ma fille – Film

Cette journée propose plusieurs productions aux univers différents. Les abonnés pourront notamment retrouver Gainsbourg : vie héroïque. Les amateurs de comédies françaises auront également deux titres à découvrir avec Retour chez ma mère et Un tour chez ma fille.

Les sorties du 14 novembre 2026

Une seule nouveauté figure au programme de cette journée :

Raoul Taburin a un secret – Film

Un ajout supplémentaire pour les amateurs de cinéma français.

Le 17 novembre : trois films supplémentaires

Le 17 novembre, Netflix enrichit son catalogue avec trois longs-métrages.

Oblivion – Film

– Film L’Art du mensonge – Film

– Film See You on Venus – Film

Cette sélection permet de retrouver plusieurs univers cinématographiques. Les amateurs de science-fiction pourront notamment se tourner vers Oblivion.

Les nouveautés du 18 novembre 2026

Le 18 novembre, deux films rejoignent le catalogue Netflix.

Les Nouvelles Aventures de Cendrillon – Film

– Film Death of a Unicorn – Film

Une sélection qui mélange comédie et fantastique. Les abonnés pourront ainsi découvrir deux propositions très différentes.

Le 19 novembre : The Altruists et Comme Cendrillon

Le 19 novembre marque l’arrivée de deux nouvelles productions.

The Altruists – Série

– Série Comme Cendrillon – Film

Les amateurs de séries pourront découvrir The Altruists. Les nostalgiques retrouveront également Comme Cendrillon.

Les sorties du 20 novembre 2026

Le 20 novembre, deux films supplémentaires seront disponibles.

Sœurs de sort – Film

– Film Smile – Film

Cette journée devrait notamment intéresser les amateurs de cinéma horrifique. Smile rejoint effectivement le catalogue Netflix.

Les nouveautés du 22 novembre 2026

Le 22 novembre, deux nouveaux films viennent compléter le programme.

Black Christmas – Film

– Film Mars Express – Film

Les amateurs de science-fiction pourront notamment découvrir Mars Express. Black Christmas vient quant à lui compléter cette sélection.

Les sorties du 25 novembre 2026

Le programme du 25 novembre reste consacré au cinéma.

The Mosquito Bowl – Film

– Film La Daronne – Film

Deux nouveaux titres rejoignent donc le catalogue à quelques jours de la fin du mois.

Les nouveautés du 27 novembre 2026

Le 27 novembre, Netflix prévoit encore deux sorties.

Quasimodo, Flamme de Paris – Film

– Film Fire Island – Film

Les abonnés pourront ainsi découvrir deux nouvelles propositions cinématographiques. Cette journée marque également l’approche des dernières sorties du mois.

Le 28 novembre : la dernière sortie annoncée

Pour terminer ce calendrier, Netflix annonce un dernier film le 28 novembre :

Le Mariage de l’année – Film

Un dernier ajout pour clôturer ce mois particulièrement fourni en nouveautés.

Netflix en novembre 2026 : un mois riche en nouveautés

Netflix prépare un mois de novembre particulièrement varié. La plateforme alterne entre nouvelles saisons, films populaires, documentaires et productions originales.

Parmi les sorties à retenir, nous pouvons notamment citer Black Doves saison 2, L’Impératrice saison 3 et Resident Alien saison 4. Les amateurs de cinéma auront également de quoi faire avec Inception, Oblivion, Wonder Woman 1984 ou encore la collection Transformers.

Enfin, plusieurs films viendront accompagner les abonnés jusqu’à la fin du mois. De quoi renouveler sa liste de visionnage avant l’arrivée des programmes de décembre.

Il ne reste donc plus qu’à choisir quoi regarder ! Et si vous n’avez pas encore d’abonnement Netflix, une astuce ici