Test- Samsung Galaxy Watch Ultra 2 : du sport et du style

Avec sa Galaxy Watch Ultra 2, Samsung revient sur le devant de la scène avec une montre connectée haut de gamme, pensée aussi bien pour les sportifs que pour une utilisation quotidienne. Proposée au prix de lancement de 749 €, elle promet un écran encore plus lumineux, une meilleure autonomie et des fonctionnalités de santé toujours plus poussées. Mais à ce tarif, tient-elle vraiment toutes ses promesses ? J’ai eu l’occasion de la prendre en main pour découvrir ce qu’elle a dans le ventre.

Présentation de la Galaxy Watch Ultra 2

La Samsung Galaxy Watch Ultra 2 affiche un look résolument sportif avec son imposant boîtier en titane de 47 mm et son écran circulaire Super AMOLED de 1,5 pouce. Son design moderne et ses finitions soignées lui donnent une allure premium. Même si son format peut sembler un peu volumineux sur les petits poignets.

Pensée pour accompagner aussi bien les activités sportives que le quotidien, elle dispose de plusieurs boutons physiques facilitant la navigation. Son écran lumineux et ses nombreux cadrans personnalisables permettent de retrouver rapidement les informations essentielles. Une montre qui mise autant sur la robustesse que sur l’élégance.

Unboxing de la Galaxy Watch Ultra 2

Dès l’ouverture de la boîte, je découvre la Samsung Galaxy Watch Ultra 2, mise en valeur dans un emballage sobre fidèle à l’univers de la marque. La montre attire immédiatement mon attention avec son imposant boîtier en titane et son design résolument sportif.

À l’intérieur, je retrouve également le bracelet ainsi que le câble de recharge magnétique USB-C. Comme souvent avec les appareils récents, aucun adaptateur secteur n’est fourni.

La première impression est plutôt positive : la montre affiche une belle qualité de fabrication et inspire la robustesse. Son format généreux ne passe pas inaperçu, mais j’ai maintenant hâte de l’installer et de découvrir ce qu’elle propose au quotidien.

Fiche technique du Samsung Galaxy Watch Ultra 2

Caractéristiques Samsung Galaxy Watch Ultra 2 Écran Super AMOLED 1,5 pouce Résolution 498 × 498 pixels Luminosité Jusqu’à 5 000 nits Boîtier Titane, 47 mm Dimensions 47,4 × 47,1 × 10,7 mm Poids 61,5 g Processeur Snapdragon Wear Elite Mémoire RAM 2 Go Stockage 64 Go Système Wear OS 7, One UI 9 Watch Connectivité Bluetooth 6.0, Wi-Fi, NFC, LTE/eSIM GPS Double fréquence L1 + L5 Capteurs Fréquence cardiaque, ECG, température, SpO₂ Batterie 800 mAh Autonomie annoncée Jusqu’à 80 h Recharge Sans fil Résistance 10 ATM, IP69K Compatibilité Android 13 ou supérieur

Design et confort de la Galaxy Watch Ultra 2

La Galaxy Watch Ultra 2 conserve l’identité visuelle de la gamme Ultra, avec son boîtier imposant en titane et son écran circulaire. Son design sportif et moderne ne passe pas inaperçu.

Avec ses 47 mm, elle s’adresse avant tout aux personnes qui apprécient les montres de grande taille. Malgré son format généreux, elle reste étonnamment agréable à porter. Avec ses 61,5 g sur la balance (hors bracelet), je m’attendais à ressentir davantage son poids au poignet. Pourtant, à ma grande surprise, je ne la sens pratiquement pas, même après plusieurs heures d’utilisation.

Le bracelet contribue également à ce confort en épousant bien la forme du poignet. C’est un point particulièrement appréciable pour une montre destinée à être portée toute la journée, mais aussi pendant les activités sportives ou durant la nuit.

Finalement, malgré son apparence massive, cette Galaxy Watch Ultra 2 réussit à se faire discrète une fois au poignet, et c’est une très bonne surprise !

Écran : une excellente lisibilité

L’un des principaux arguments de cette Galaxy Watch Ultra 2 réside dans son écran Super AMOLED.

Avec une luminosité maximale annoncée de 5 000 nits, Samsung promet une excellente visibilité, même en plein soleil. C’est particulièrement appréciable lors d’une randonnée, d’une sortie à vélo ou d’une séance de course à pied.

L’affichage bénéficie également de couleurs vives, de contrastes profonds et d’une définition élevée. Les cadrans personnalisables permettent d’adapter les informations affichées selon ses besoins.

La Galaxy Watch Ultra 2 ne se limite pas à afficher les notifications de son smartphone. Elle propose un ensemble complet d’outils destinés au suivi de l’activité physique et du bien-être.

La montre intègre notamment le suivi de la fréquence cardiaque, du sommeil, de l’activité quotidienne et de différents entraînements sportifs.

Le GPS double fréquence permet un suivi des déplacements particulièrement intéressant pour les activités extérieures. Samsung introduit également une fonction Trail qui prend en compte le dénivelé et la progression sur le terrain.

Autre nouveauté : le rappel d’hydratation, qui exploite une estimation de la transpiration pour aider les sportifs à mieux anticiper leurs besoins en eau.

La résistance à l’eau a également été renforcée. La montre répond à la norme EN 13319 et propose des fonctionnalités de plongée jusqu’à 40 mètres, dans les conditions prévues par Samsung.

Suivi sportif : une montre taillée pour l’effort

La Samsung Galaxy Watch Ultra 2 s’adresse particulièrement aux amateurs de sport, qu’ils soient occasionnels ou plus expérimentés. Elle propose de nombreuses activités comme la marche, la course à pied, le vélo, la natation ou encore la randonnée, avec un suivi détaillé des performances.

Sur terre

Grâce à son GPS double fréquence, elle permet de suivre les parcours avec précision, notamment lors des activités en extérieur. Elle enregistre également différentes données comme la distance parcourue, la vitesse, les calories dépensées ou encore la fréquence cardiaque pendant l’effort.

De plus, pour les amateurs de trail ou de randonnée, la montre permet de suivre les parcours en extérieur. Elle prend en compte le dénivelé et les changements d’altitude. La navigation sur itinéraire GPX et la fonction de retour au point de départ sont également intéressantes pour s’aventurer sur des chemins moins familiers.

Petit plus, la montre propose également un rappel d’hydratation intelligent. En effet, elle estime la quantité d’eau perdue par la transpiration pendant l’effort afin de m’encourager à boire régulièrement et à rester bien hydratée.

Autre point appréciable, l’application Strava est disponible directement sur la montre. Elle permet d’enregistrer et de retrouver facilement ses activités sportives, notamment la course à pied et le vélo.

Dans l’eau

Son boîtier robuste et sa résistance à l’eau constituent également de sérieux atouts pour les sportifs. Pour la natation, elle permet de suivre les longueurs, la distance parcourue et les mouvements de nage, aussi bien en piscine qu’en eau libre. Avec son étanchéité de 10 ATM, elle est également conçue pour certaines activités aquatiques. Samsung annonce même une utilisation en plongée jusqu’à 40 mètres de profondeur, dans les conditions prévues par le fabricant. Attention toutefois, cela ne signifie pas qu’elle convient à toutes les pratiques de plongée.

Enfin, les différentes informations sont facilement consultables directement sur son écran, même en extérieur grâce à sa forte luminosité.

Santé et bien-être : un suivi complet au quotidien

Santé et bien-être : un suivi complet, mais quelques limitations

Au-delà du sport, la Samsung Galaxy Watch Ultra 2 se présente comme une véritable alliée pour surveiller sa santé et son bien-être au quotidien. Elle embarque de nombreux capteurs permettant notamment de mesurer la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang (SpO₂) ou encore la température cutanée pendant le sommeil.

La montre propose également un électrocardiogramme (ECG) et la mesure de la pression artérielle, deux fonctionnalités intéressantes pour suivre certains indicateurs de santé. Cette dernière nécessite toutefois un étalonnage régulier à l’aide d’un tensiomètre traditionnel.

Le suivi du sommeil est particulièrement complet. La montre analyse les différentes phases de la nuit, sa durée et sa qualité, tout en proposant un score et des conseils personnalisés pour améliorer son repos.

La montre permet également de surveiller son niveau de stress, de réaliser des exercices de respiration et d’analyser sa composition corporelle, notamment la masse musculaire et la masse grasse.

Toutes ces informations sont regroupées dans Samsung Health, une application plutôt agréable à utiliser qui permet de visualiser facilement l’évolution de ses données au fil des jours.

Je trouve cependant dommage que toutes les fonctionnalités de santé ne soient pas accessibles avec un smartphone Android autre que Samsung. En effet, certaines fonctions avancées, notamment l’ECG et la mesure de la pression artérielle via Samsung Health Monitor, nécessitent un smartphone Samsung Galaxy compatible. Une restriction regrettable pour une montre aussi haut de gamme.

Malgré cette limitation, la Galaxy Watch Ultra 2 reste une montre très complète pour suivre son activité et son bien-être au quotidien. Bien entendu, les données recueillies sont avant tout indicatives et ne remplacent pas un suivi médical.

Performances et utilisation quotidienne de la Galaxy Watch Ultra 2

Au quotidien, la Samsung Galaxy Watch Ultra 2 se montre particulièrement agréable à utiliser. Grâce à son processeur Snapdragon Wear Elite, la navigation dans les menus est fluide, les applications s’ouvrent rapidement et les différentes fonctionnalités répondent sans ralentissement notable. L’écran tactile est réactif et les boutons physiques facilitent les manipulations, notamment pendant les activités sportives.

Sous Wear OS, la montre propose de nombreuses fonctionnalités pratiques. Je peux consulter mes notifications, lire et répondre à mes messages, passer ou recevoir des appels directement depuis mon poignet, mais aussi contrôler ma musique ou effectuer des paiements sans contact avec Google Wallet. Il est également possible d’installer des applications supplémentaires depuis le Google Play Store, ce qui permet de personnaliser son utilisation selon ses besoins.

L’intégration de Google Gemini apporte également un côté pratique, puisqu’il est possible d’utiliser l’assistant vocal pour obtenir des informations, lancer certaines actions ou gérer des tâches sans sortir son smartphone.

J’apprécie particulièrement de pouvoir accéder rapidement aux informations essentielles sans avoir à chercher systématiquement mon téléphone. La montre devient ainsi un véritable prolongement du smartphone, aussi bien pour le sport que pour les petites tâches du quotidien.

Petit regret toutefois : la Galaxy Watch Ultra 2 reste incompatible avec les iPhone. Il faut donc obligatoirement disposer d’un smartphone Android compatible pour profiter de ses fonctionnalités, certaines étant même réservées aux appareils Samsung Galaxy.

Autonomie: une progression bienvenue

La Galaxy Watch Ultra 2 embarque une batterie de 800 mAh, soit une capacité supérieure d’environ 35 % à celle de la précédente génération.

Samsung annonce jusqu’à 80 heures d’utilisation lorsque l’affichage permanent est désactivé. Cette valeur reste naturellement dépendante des usages, notamment de l’utilisation du GPS, de la connexion mobile et des différents capteurs.

Sur le papier, cette autonomie constitue un véritable argument pour les utilisateurs qui souhaitent suivre leurs activités et leur sommeil sans recharger systématiquement leur montre chaque soir.

Conclusion

En somme, avec la Galaxy Watch Ultra 2, Samsung propose une montre connectée particulièrement complète, aussi à l’aise dans le sport que dans les activités du quotidien. J’ai apprécié son superbe écran AMOLED, sa fluidité, ses nombreuses fonctionnalités et surtout son confort au poignet, malgré son format imposant. Son suivi sportif et ses outils dédiés à la santé constituent également de véritables atouts.

Quelques regrets toutefois, certaines fonctionnalités de santé restent réservées aux possesseurs de smartphones Samsung Galaxy.

Proposée au prix de 749 €, la Galaxy Watch Ultra 2 représente un investissement conséquent. Elle reste néanmoins un excellent choix pour les utilisateurs Android, mais aussi pour les sportifs à la recherche d’une montre robuste, polyvalente et performante. Une belle réussite de Samsung, même si son prix reste encore assez élevé.

promo Samsung Galaxy Watch Ultra2, 4G, 47 mm, Noir Titane, Version FR | Montre Sport pour le Trail, la Plongée, le Cyclisme avec Suivi Samsung Health... RECHARGE ULTRA-RAPIDE ET BATTERIE PLUS PUISSANTE : La toute première montre Galaxy Watch avec recharge ultra-rapide, avec sa batterie de 800 mAh, offre jusqu'à 60 heures d'autonomie pour que vous...

UNE MONTRE À TOUTE ÉPREUVE : Cette Watch dotée d'un boîtier en titane est certifiée IP69K et conforme à la norme EN13319 ; résistante à la poussière et étanche en plongée jusqu...

Revue de la montre Galaxy Watch Ultra 2 de Samsung 749€ Résumé La Samsung Galaxy Watch Ultra 2 séduit par son design robuste, son confort, son écran AMOLED et ses nombreuses fonctionnalités sportives et de santé. Malgré son prix élevé et quelques restrictions, elle reste un excellent choix pour les sportifs et les utilisateurs Android. Design, finition et confort - 9/10 9/10

qualité de l'écran - 9.5/10 9.5/10

Fonctionnalités sportives - 9/10 9/10

Suivi santé et sommeil - 9/10 9/10

Autonomie - 8.5/10 8.5/10 Globalement 9/10 9/10 Pour Design robuste et finitions

Ecran AMOLED très lumineux

Excellent confort malgré sa taille

Suivi sportif et santé très complet

Navigation fluide et nombreuses fonctionnalités Contre Prix élevé

Certaines fonctions de santé réservées aux smartphones Samsung

Incompatible avec les iPhone

Format imposant pour les petits poignets