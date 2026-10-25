Shark BreatheClear NeverChange : deux purificateurs d’air pour un salon plus sain cet hiver

Feu de cheminée, bougies parfumées, four qui tourne à plein régime pour les biscuits : l’hiver a ses petits plaisirs. Il concentre aussi, dans des pièces peu aérées, fumées, odeurs et particules. Pour les fêtes, Shark met en avant sa gamme de purificateurs d’air BreatheClear NeverChange, déclinée en deux tailles. Elle est proposée à partir de 199,99 €.

Ce que filtre un purificateur en hiver

Un purificateur d’air aspire l’air de la pièce, le fait passer à travers des filtres, puis le rejette assaini. Les BreatheClear NeverChange utilisent une filtration HEPA haute performance, la norme de référence pour retenir les particules fines. Selon Shark, ils éliminent 99,9 % des allergènes, odeurs et débris.

L’hiver est une période particulière pour l’air intérieur. On aère moins, les flambées et les bougies se multiplient, la cuisine tourne davantage. Les particules s’accumulent alors dans des pièces fermées, ce qui justifie l’intérêt d’un appareil de ce type pendant la saison froide.

Des capteurs qui ajustent la puissance

Les deux modèles embarquent des capteurs intelligents. Ils mesurent la qualité de l’air en continu et ajustent la puissance de purification en temps réel. L’utilisateur n’a donc pas à relancer l’appareil quand une bougie s’allume ou qu’un plat brûle légèrement.

La marque insiste aussi sur la discrétion sonore, avec un fonctionnement qu’elle décrit comme un « silence absolu ». Aucun niveau sonore chiffré n’est toutefois communiqué. Le nom NeverChange fait enfin référence au filtre, conçu selon la marque pour ne pas être remplacé régulièrement.

Deux tailles pour deux usages

Le BreatheClear Compact NeverChange couvre une surface jusqu’à 28 m². Il mesure 29,3 x 23,3 x 23,7 cm (hauteur, largeur, profondeur) et pèse 2,58 kg. Il vise plutôt la chambre ou le bureau, et s’affiche à 199,99 €.

Le BreatheClear NeverChange standard, plus grand, couvre jusqu’à 70 m². Il mesure 37,8 x 26,7 x 26,1 cm pour 3,77 kg. C’est le modèle à privilégier pour un salon ou une pièce de vie ouverte, au prix de 289,99 €. L’écart de 90 € se justifie donc surtout par la surface couverte.

Des chiffres à manier avec prudence

Le taux de 99,9 % annoncé par la marque provient de conditions de mesure qui ne sont pas détaillées. Dans un vrai salon, l’efficacité dépend de la taille de la pièce, des portes ouvertes et du réglage choisi. Un purificateur ne remplace pas non plus l’aération quotidienne, recommandée même en hiver.

La durée de vie exacte du filtre « NeverChange » n’est pas précisée par la marque dans sa présentation. C’est pourtant un argument central de la gamme, qui mérite d’être vérifié avant l’achat. Enfin, mi-octobre, le modèle Compact était affiché en rupture de stock sur la boutique officielle française de SharkNinja.

Un allié discret pour la saison froide

Avec la gamme BreatheClear NeverChange, Shark propose deux formats simples à choisir, selon la taille de la pièce. Filtration HEPA, capteurs automatiques et filtre durable composent une offre cohérente pour l’hiver. Les chiffres d’efficacité restent ceux de la marque, et la disponibilité du petit modèle est à surveiller. Pour un intérieur où l’on reçoit beaucoup pendant les fêtes, l’appareil mérite toutefois sa place.