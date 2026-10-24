Test – Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 : le retour de deux chefs-d’œuvre signés Hideo Kojima

Après une première compilation qui permettait de redécouvrir les origines de la saga, Konami poursuit son travail de préservation avec Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2. Cette fois, l’éditeur nous propose de retrouver deux épisodes particulièrement importants : Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots et Metal Gear Solid: Peace Walker. Deux aventures très différentes, mais qui démontrent une nouvelle fois tout le génie créatif de Hideo Kojima. Entre mise en scène cinématographique, infiltration et scénario captivant, j’ai pris un immense plaisir à retrouver ces titres qui n’ont finalement pas pris une ride sur le fond.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, une compilation particulièrement attendue

Il aura fallu patienter de nombreuses années pour retrouver certains épisodes de la saga Metal Gear Solid sur les machines actuelles. Après une première Master Collection consacrée aux premiers volets, Konami revient avec une seconde compilation qui devrait faire plaisir aux amateurs de la franchise. Disponible depuis le 27 août 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC, cette nouvelle collection rassemble deux aventures majeures de la série, accompagnées de quelques bonus particulièrement intéressants.

Le premier titre n’est autre que Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, sorti initialement en 2008 sur PlayStation 3. Un épisode qui était resté prisonnier de la console de Sony pendant près de dix-huit ans. Le second est Metal Gear Solid: Peace Walker, initialement développé pour la PSP en 2010, mais proposé ici dans sa version HD Collection. Enfin, Konami ajoute Metal Gear: Ghost Babel, un épisode sorti sur Game Boy Color en 2000, qui constitue un sympathique bonus pour les amateurs de rétrogaming.

J’ai toujours considéré Metal Gear Solid comme une franchise à part dans l’univers du jeu vidéo. Hideo Kojima ne s’est jamais contenté de proposer de simples jeux d’infiltration. Il a progressivement construit un univers extrêmement riche, mêlant espionnage, politique, conflits militaires, philosophie et réflexions sur notre société. Avec cette compilation, nous avons justement l’occasion de retrouver deux approches différentes de cette vision. D’un côté, un quatrième épisode spectaculaire, presque entièrement pensé comme une œuvre cinématographique. De l’autre, un Peace Walker plus orienté vers le gameplay, la gestion et la progression, sans jamais sacrifier la narration.

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, une œuvre toujours aussi captivante

Je vais commencer par le jeu qui constitue, à mes yeux, la principale attraction de cette compilation : Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. Sorti à l’origine sur PlayStation 3, cet épisode avait marqué son époque par son ambition technique et surtout par sa réalisation particulièrement impressionnante. Le retrouver aujourd’hui sur une machine moderne est un véritable plaisir, d’autant plus que son scénario et son ambiance restent absolument captivants.

Dans cet épisode, nous retrouvons Solid Snake, désormais surnommé Old Snake, un héros prématurément vieilli qui doit accomplir une dernière mission. Le monde a profondément changé et la guerre est devenue une véritable industrie. Les sociétés militaires privées occupent une place centrale dans les conflits, tandis que les nanomachines et les systèmes de contrôle des soldats sont omniprésents. Sur fond de manipulation politique et de rivalités anciennes, Snake doit retrouver Liquid Ocelot et tenter de mettre un terme à une menace qui dépasse largement le cadre d’un simple affrontement militaire.

Ce qui m’a immédiatement frappé en retrouvant MGS4, c’est la qualité de son écriture. Hideo Kojima nous livre un scénario extrêmement dense, qui multiplie les références aux précédents épisodes tout en apportant des réponses à de nombreuses questions. Les personnages sont travaillés, les dialogues sont souvent passionnants et l’ensemble bénéficie d’une véritable profondeur émotionnelle. Bien entendu, il vaut mieux connaître les épisodes précédents pour apprécier pleinement toutes les subtilités de cette histoire, mais pour les fans de longue date, c’est un véritable bonheur.

Une mise en scène qui se rapproche toujours davantage du cinéma

C’est probablement l’aspect que je préfère dans Metal Gear Solid 4. Avec cet épisode, Kojima franchissait une nouvelle étape dans sa volonté de rapprocher le jeu vidéo du cinéma. Et force est de constater que le résultat fonctionne encore remarquablement bien aujourd’hui.

Les séquences cinématiques sont nombreuses, parfois très longues, mais elles participent pleinement à l’expérience. Les cadrages, les mouvements de caméra, le montage et la musique donnent régulièrement l’impression d’assister à un véritable film d’espionnage. Certaines scènes possèdent une intensité dramatique rarement égalée dans le jeu vidéo. Kojima prend son temps pour développer ses personnages et installer son ambiance, quitte à ralentir considérablement le rythme de l’aventure.

Personnellement, cela ne m’a absolument pas dérangé. Au contraire, j’ai retrouvé avec plaisir cette manière si particulière de raconter une histoire. MGS4 ne cherche pas simplement à divertir le joueur avec des séquences d’action. Il veut également lui faire ressentir des émotions, l’interroger sur la guerre et lui proposer une véritable conclusion à une saga construite pendant plusieurs décennies.

Il faut néanmoins reconnaître que cette approche ne plaira pas à tout le monde. Les joueurs qui privilégient une action permanente pourront trouver certaines cinématiques interminables. Mais c’est précisément cette identité qui fait toute la force de Metal Gear Solid 4. Nous sommes face à une œuvre qui assume totalement ses choix artistiques.

Un gameplay d’infiltration qui conserve toute sa richesse

Heureusement, Metal Gear Solid 4 ne se limite pas à ses cinématiques. Une fois la manette en main, nous retrouvons un jeu d’infiltration particulièrement riche, qui offre plusieurs possibilités pour aborder les situations.

Le système OctoCamo permet à Snake d’adapter automatiquement sa tenue à son environnement afin de se dissimuler plus efficacement. Il est possible de progresser discrètement, d’observer les déplacements ennemis, de neutraliser les gardes sans les tuer ou, au contraire, d’opter pour une approche beaucoup plus directe. Les nombreuses armes et les gadgets disponibles permettent de varier les stratégies.

J’apprécie particulièrement la manière dont les environnements participent au gameplay. Les champs de bataille, notamment, donnent une dimension supplémentaire à l’infiltration. Nous ne sommes plus simplement confrontés à quelques gardes effectuant des rondes dans un bâtiment. Snake évolue parfois au milieu de véritables affrontements, ce qui oblige à analyser la situation avant d’agir.

La caméra à la troisième personne et les possibilités de visée apportent également une souplesse bienvenue. Bien entendu, certaines mécaniques trahissent aujourd’hui l’âge du jeu. Les déplacements peuvent parfois paraître un peu rigides et quelques choix d’ergonomie semblent moins naturels que dans les productions modernes. Mais l’essentiel est toujours là : une infiltration exigeante, gratifiante et suffisamment variée pour maintenir l’intérêt.

Une réalisation qui a plutôt bien traversé les années

Visuellement, Metal Gear Solid 4 accuse naturellement le poids des années. Les animations faciales et certaines textures rappellent clairement ses origines sur PlayStation 3. Pourtant, j’ai été agréablement surpris par la cohérence artistique de l’ensemble.

La direction artistique reste excellente. Les environnements sont crédibles, les personnages immédiatement reconnaissables et les nombreuses séquences cinématiques bénéficient d’un travail remarquable sur les éclairages et les cadrages. La version proposée dans cette Master Collection bénéficie d’améliorations visuelles, même si nous sommes bien face à un portage et non à un remake complet.

L’ambiance sonore contribue énormément à l’immersion. Les musiques accompagnent parfaitement les moments de tension, les scènes d’action et les passages plus émotionnels. Quant aux doublages, ils conservent cette personnalité si particulière qui participe à l’identité de la série.

Au final, j’ai surtout été frappé par une chose : malgré son âge, Metal Gear Solid 4 possède encore une véritable puissance narrative. Son scénario, ses personnages et sa mise en scène suffisent largement à faire oublier certaines limitations techniques. Pour moi, il reste tout simplement un excellent jeu et l’une des réalisations les plus ambitieuses de Hideo Kojima.

Metal Gear Solid: Peace Walker, un excellent épisode enfin accessible à tous

Le second grand morceau de cette compilation est Metal Gear Solid: Peace Walker. Initialement sorti sur PSP en 2010, cet épisode avait la particularité de proposer une véritable aventure Metal Gear Solid sur une console portable. Et contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, il ne s’agissait absolument pas d’un petit épisode secondaire.

Peace Walker est un jeu essentiel pour comprendre l’évolution de Big Boss et les événements qui conduiront à Metal Gear Solid V. Son histoire se déroule en 1974, au Costa Rica, dans un contexte de guerre froide particulièrement tendu. Nous retrouvons Naked Snake, désormais connu sous le nom de Big Boss, à la tête d’une organisation militaire indépendante.

L’aventure nous entraîne dans une intrigue mêlant opérations clandestines, armes nucléaires, intelligence artificielle et manipulations politiques. Une nouvelle fois, Kojima utilise le jeu vidéo pour aborder des thèmes qui dépassent largement le simple affrontement entre soldats.

Pour ceux qui n’ont jamais eu l’occasion de découvrir Peace Walker sur PSP, cette Master Collection constitue une excellente porte d’entrée. Le jeu est ici proposé dans sa version HD, déjà connue des possesseurs de la compilation sortie sur consoles de salon, ce qui permet de profiter de cette aventure dans des conditions plus confortables que sur la petite console portable de Sony.

Une direction artistique absolument superbe

C’est l’un des éléments qui m’a le plus séduit en retrouvant Peace Walker : sa direction artistique. Là où Metal Gear Solid 4 privilégie une réalisation cinématographique très réaliste, Peace Walker adopte une approche visuelle différente, notamment lors de ses séquences narratives.

Les traditionnelles cinématiques en images de synthèse sont régulièrement remplacées par des intermèdes présentés sous la forme de bandes dessinées animées. Ces séquences, portées par le style graphique d’Ashley Wood, donnent une personnalité incroyable à l’aventure. Les illustrations sont dynamiques, les personnages sont expressifs et le découpage des scènes renforce considérablement leur impact.

J’adore cette approche artistique. Elle permet au jeu de conserver une véritable identité visuelle tout en racontant une histoire particulièrement ambitieuse. Certaines séquences donnent réellement l’impression de feuilleter un roman graphique interactif.

Et c’est justement là que Peace Walker se distingue encore davantage : certains de ces intermèdes en bande dessinée sont jouables. Le joueur peut intervenir pendant certaines séquences, ce qui évite de rester totalement passif devant le déroulement de l’histoire. Cette idée, particulièrement originale, renforce l’immersion et démontre une nouvelle fois la créativité de Kojima et de ses équipes.

Même aujourd’hui, je trouve que cette direction artistique fonctionne parfaitement. Elle possède un charme intemporel qui permet au jeu de mieux résister au vieillissement technique. Les environnements 3D restent naturellement plus simples que ceux de MGS4, mais l’ensemble conserve une vraie cohérence.

Un gameplay pensé pour les missions courtes, mais terriblement efficace

Peace Walker conserve les fondamentaux de la série avec son infiltration, ses armes, ses gadgets et ses ennemis à neutraliser discrètement. Toutefois, sa conception initiale pour la PSP a profondément influencé sa structure.

Contrairement à Metal Gear Solid 4, qui privilégie une progression relativement linéaire, Peace Walker propose une succession de missions accessibles depuis une interface centrale. Chaque opération possède ses objectifs et peut généralement être accomplie en quelques minutes ou en plusieurs dizaines de minutes selon sa difficulté.

Cette organisation convient particulièrement bien aux sessions de jeu courtes, mais elle fonctionne également très bien sur console de salon. J’ai apprécié de pouvoir enchaîner plusieurs missions, améliorer mon équipement puis repartir sur le terrain avec de nouvelles possibilités.

Le système de récupération Fulton constitue l’une des mécaniques les plus intéressantes. Il permet d’extraire certains soldats ennemis afin de les recruter dans notre propre organisation. Ces nouvelles recrues peuvent ensuite être affectées à différents départements de Mother Base, ce qui contribue au développement de notre armée privée.

La gestion de la base prend progressivement une place importante. Il faut recruter du personnel, développer de nouvelles armes, améliorer ses installations et organiser ses ressources. Cette dimension stratégique apporte une profondeur supplémentaire à l’expérience et donne un véritable sentiment de progression.

Bien entendu, cette structure possède également quelques défauts. Certaines missions peuvent sembler répétitives et les affrontements contre les machines de guerre demandent parfois beaucoup de patience. On ressent aussi certaines contraintes héritées de la conception portable, notamment dans la taille des zones de jeu.

Mais ces quelques limitations ne remettent pas en cause les qualités de Peace Walker. Son gameplay est solide, son système de progression particulièrement accrocheur et sa richesse étonnante pour un titre initialement développé sur PSP.

Une aventure qui prend une autre dimension en coopération

Peace Walker possède également un argument intéressant : la possibilité de jouer en coopération. Certaines missions deviennent nettement plus agréables lorsque plusieurs joueurs coordonnent leurs actions, notamment face aux boss les plus résistants.

Cette dimension multijoueur apporte une approche différente de l’infiltration. Il faut communiquer, répartir les rôles et parfois accepter de modifier sa stratégie pour tenir compte des actions de ses partenaires.

La Master Collection Vol. 2 conserve les fonctionnalités en ligne de Peace Walker, avec une prise en charge pouvant aller jusqu’à six joueurs selon les modes. Il faut toutefois préciser que le cross-play entre les différentes plateformes n’est pas disponible.

C’est un ajout appréciable qui permet de prolonger la durée de vie du titre et de découvrir certains affrontements sous un autre angle.

Metal Gear: Ghost Babel, un bonus rétro qui mérite le détour

En complément de ces deux aventures principales, Konami propose également Metal Gear: Ghost Babel. Sorti en 2000 sur Game Boy Color, cet épisode est beaucoup moins connu du grand public. Pourtant, il constitue une curiosité particulièrement intéressante pour les amateurs de la franchise.

Nous retrouvons ici une approche plus traditionnelle de l’infiltration, avec une représentation en vue de dessus qui rappelle les premiers épisodes de Metal Gear. Malgré les limitations techniques de la Game Boy Color, le jeu propose une véritable aventure, avec ses missions, ses gardes à éviter et ses affrontements.

Évidemment, il ne faut pas attendre la même profondeur narrative ou la même réalisation que dans les deux titres principaux. Ghost Babel reste un jeu portable de son époque, avec les contraintes que cela implique. Mais sa présence dans cette compilation est une bonne initiative.

J’apprécie particulièrement que Konami ne se contente pas de remettre en circulation les épisodes les plus populaires. Proposer également des titres plus confidentiels permet de mieux comprendre l’évolution de la franchise et de préserver une partie de son histoire.

Une compilation généreuse en contenus supplémentaires

Au-delà des jeux, cette seconde Master Collection propose plusieurs contenus numériques destinés aux fans de la série. Nous retrouvons notamment les Screenplay Books, qui permettent de consulter les textes des deux aventures principales, ainsi que les Master Books, consacrés à leur univers, leurs personnages et leur histoire.

La compilation intègre également une base de données dédiée à Metal Gear Solid 4. Cette dernière constitue un complément intéressant pour mieux comprendre les nombreuses ramifications scénaristiques de la franchise. Une bande-son numérique regroupant plusieurs morceaux emblématiques est également présente.

Ces bonus ne bouleversent évidemment pas l’expérience, mais ils apportent une véritable valeur ajoutée à l’ensemble. Pour les fans qui aiment approfondir l’univers imaginé par Kojima, il y a de quoi passer du temps à consulter ces documents.

Je regrette néanmoins que Konami n’ait pas poussé davantage l’aspect documentaire. Une compilation de cette importance aurait parfaitement mérité des interviews inédites, des archives de développement ou encore des documentaires retraçant la création de ces épisodes.

Une compilation qui privilégie la préservation à la modernisation

C’est probablement le principal point à prendre en considération avant de se lancer dans cette Master Collection Vol. 2. Konami ne propose pas de véritables remakes, mais des versions adaptées aux plateformes actuelles.

Il faut donc accepter certaines mécaniques vieillissantes, des animations parfois datées et des choix de conception qui peuvent surprendre les joueurs habitués aux productions modernes. Metal Gear Solid 4 conserve son rythme très particulier, alternant longues cinématiques et phases de gameplay. Peace Walker reste marqué par ses origines portables, avec une progression découpée en missions.

Pour autant, je ne considère pas nécessairement cela comme un défaut. Ces jeux possèdent une identité forte, et les transformer profondément aurait peut-être fait disparaître une partie de leur charme. L’intérêt de cette compilation réside justement dans la possibilité de retrouver ces expériences telles qu’elles ont été imaginées, sans avoir besoin de ressortir une PlayStation 3 ou une PSP.

Bien sûr, j’aurais apprécié quelques améliorations supplémentaires, notamment en matière d’ergonomie et de présentation. Mais l’essentiel est ailleurs : ces deux aventures sont de nouveau accessibles à un large public.

Conclusion : deux monuments du jeu vidéo qui méritent toujours leur place

Avec Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, Konami nous offre une excellente occasion de retrouver deux épisodes majeurs de la franchise. Et après avoir replongé dans ces aventures, je reste convaincu que Hideo Kojima fait partie des créateurs qui ont profondément marqué l’histoire du jeu vidéo.

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots demeure pour moi le véritable joyau de cette compilation. Son scénario captivant, son ambiance exceptionnelle et sa mise en scène presque cinématographique en font une expérience toujours aussi impressionnante. Kojima nous propose ici bien plus qu’un simple jeu d’infiltration. Il livre une œuvre ambitieuse, émotionnelle et parfois déroutante, qui n’a rien perdu de sa puissance malgré les années.

De son côté, Metal Gear Solid: Peace Walker constitue une excellente surprise pour ceux qui seraient passés à côté de sa sortie sur PSP. Sa version HD permet de profiter pleinement d’une aventure riche, portée par un gameplay efficace et surtout par une direction artistique superbe. J’ai particulièrement apprécié ses intermèdes en bande dessinée, parfois interactifs, qui apportent une touche visuelle originale et parfaitement maîtrisée.

L’ajout de Ghost Babel et des différents contenus bonus vient compléter une compilation qui possède un véritable intérêt patrimonial. Certes, quelques aspects techniques et certaines mécaniques ont vieilli, mais les qualités fondamentales de ces jeux restent intactes.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 est donc une compilation que je recommande sans hésitation aux fans de la saga, mais également aux joueurs qui souhaitent découvrir deux œuvres essentielles de Hideo Kojima. Plus qu’un simple retour nostalgique, c’est une démonstration de la capacité du jeu vidéo à raconter de grandes histoires.

Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2 - Day One Edition - PS5 Metal Gear Solid: Master Collection Volume 2 brings together classic entries in Konami's legendary stealth-action franchise for modern platforms.

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