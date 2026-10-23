Juillet 2026, la canicule écrase Paris. Chez moi, la clim rafraîchit le salon, pas le bureau. C’est pourtant là que je travaille, le soir et le week-end. Et mon fauteuil de bureau, avec son tissu épais, garde la chaleur et la transpiration. La LiberNovo Omni Pro est arrivée pile à ce moment. Sur le papier, cette chaise ergonomique a tout pour ce genre d’été, jusqu’à un ventilateur dans l’assise. Je ne l’ai plus quittée depuis. Alors, simple gadget de canicule ou vraie bonne chaise pour toute l’année ?

En bref : Faut-il acheter la LiberNovo Omni Pro ? Oui si vous enchaînez les soirées au bureau et que votre fauteuil actuel vous tient chaud.

si vous enchaînez les soirées au bureau et que votre fauteuil actuel vous tient chaud. Non si vous voulez juste un siège correct, l’Omni SE à 679 € suffira.

si vous voulez juste un siège correct, l’Omni SE à 679 € suffira. Trois mois d’autonomie avant la première recharge du ventilateur, parce qu’il ne tourne que quand la transpiration arrive. 💡 Verdict terrain : le ventilateur n’est pas un gadget d’été, c’est ce qui m’a fait rester dans un bureau sans clim.

Cette LiberNovo Omni Pro m’a été envoyée par la marque. Je l’utilise depuis juillet 2026 dans mon bureau à domicile, le soir et le week-end, en version 45 cm Graphite avec le repose-pieds StepSync. Le Café Du Geek n’a été ni payé ni relu pour cet article.

LiberNovo Omni Pro : un dossier qui bouge avec vous

Le cœur de la LiberNovo Omni Pro, c’est son dossier. Baptisé Bionic FlexFit, il est découpé en huit panneaux souples reliés par seize articulations. Il épouse la courbe de la colonne et la suit quand on bouge. Un mécanisme nommé SyncroLink fait aussi bouger ensemble l’assise, le dossier et les accoudoirs.

Le soutien lombaire, lui, est motorisé. Deux boutons l’avancent ou le reculent sur environ 5 cm. Un troisième lance l’OmniStretch, un programme d’environ cinq minutes qui pousse puis relâche le bas du dos. Cet étirement guidé donne toute sa mesure en position allongée.

Pour s’allonger, justement, le dossier se bloque sur cinq crans, de 105 à 160°. Au total, la chaise compte quatorze points de réglage. Les accoudoirs sont 4D, et l’appui-tête se règle en hauteur, en profondeur et en angle. L’assise existe en 45 ou 48 cm de profondeur, pour des gabarits de 1,53 à 1,86 m.

Chaise ventilée : une assise qui respire, enfin

La vraie différence avec mon ancien fauteuil, c’est que la LiberNovo Omni Pro respire. Fini le tissu lourd et solide qui garde la transpiration. Celui-ci est super léger, et l’air passe à travers. Sans clim dans le bureau, en pleine canicule, c’est exactement ce qu’il me fallait.

Ce tissu, c’est le Gabriel Atlantic, une toile danoise qui résiste à plus de 100 000 cycles d’usure. Sous l’assise, la Pro cache un ventilateur centrifuge à deux vitesses. Il ne souffle pas, il aspire l’air à travers le coussin pour chasser chaleur et humidité. Un capteur l’arrête quand on se lève, et le relance si on se rassoit sous 30 minutes.

Je ne le laisse pas tourner en continu, je l’allume quand je sens la transpiration arriver. Mon bureau est très calme, donc je l’entends, mais le bruit reste très léger. Résultat, la batterie a tenu de juillet à la mi-octobre avant sa première recharge. Amovible, elle se branche en USB-C et tient 9 h en vitesse forte, 36 h en faible.

Au quotidien : bizarre au début, agréable à la longue

On ne va pas se mentir, je suis habitué à être mal assis. Et je ne suis certainement pas le seul, on est tous mal assis devant nos bureaux. La LiberNovo Omni Pro, elle, me force à m’asseoir différemment. C’est bizarre au début, mais agréable à la longue.

Des fonctions motorisées, celle dont je me sers vraiment, c’est l’OmniStretch. Je le lance surtout en soirée, quand j’ai passé la journée mal assis au bureau. Je bascule le dossier, je m’allonge, et le programme me tire le bas du dos. Ça fait du bien.

L’accessoire que j’utilise tout le temps, c’est le repose-pieds StepSync, vendu à part. Il se pose au sol sous le bureau, avec plusieurs étages pour caler les pieds. Je garde les jambes pliées, je n’ai pas la place de reculer davantage.

Les défauts de la LiberNovo Omni Pro : montage costaud, réglages à apprivoiser

Premier défaut, le montage, qui commence avant même d’ouvrir le carton. Il pèse 23 kg, et sans ascenseur, j’ai dû le déballer dans la cour de l’immeuble. Puis viennent les vis, beaucoup trop de vis, et autant d’occasions de se planter. Comptez 30 minutes maximum, mais 30 minutes de force.

Autre agacement, l’emballage. Chaque carton contient son propre tournevis, et le plastique déborde de partout. Même le repose-pieds demande deux vis, livrées avec un tournevis de plus. C’est un beau gaspillage, et vraiment pas nécessaire.

Dernier défaut, la prise en main, avec ses quatorze points de réglage. Ma nouvelle posture est agréable, mais je ne sais pas encore si je m’assois comme il faut. L’appui-tête résume bien le problème : il monte sur 12 cm, avance de 9 cm et pivote sur 37°. Résultat, je ne suis toujours pas sûr de bien le placer.

Omni SE, Gen ou Pro : ce que la LiberNovo Omni Pro ajoute vraiment

LiberNovo décline son Omni en trois versions, toutes bâties sur le même dossier Bionic FlexFit. L’Omni SE est la version manuelle, avec un lombaire réglé à la molette et sans batterie. L’Omni Gen, qui succède à l’Omni d’origine, motorise le lombaire et ajoute l’OmniStretch. La LiberNovo Omni Pro reprend le tout, et ajoute bien plus qu’un ventilateur.

Le ventilateur n’est que la partie visible. Le tissu passe au Gabriel Atlantic, testé à 110 000 cycles d’usure, certifié OEKO-TEX et ignifugé. La base passe du nylon renforcé à l’aluminium moulé d’une seule pièce, sur roulettes silencieuses. La batterie grossit aussi, à 3 000 mAh, pour alimenter le ventilateur.

Omni SE Omni Gen Omni Pro Dossier Bionic FlexFit oui oui oui Soutien lombaire manuel, molette (4 cm) électrique (5 cm) électrique (5 cm) OmniStretch non oui oui Batterie aucune oui 3 000 mAh, amovible, USB-C Ventilation de l’assise non non oui, 2 vitesses, capteur de présence Tissu tissu élastique tissu élastique Gabriel Atlantic, 110 000 cycles Base et roulettes nylon renforcé nylon renforcé aluminium moulé, roulettes silencieuses Prix (site officiel) 679 € 1 049 € 1 129 €

Au moment du test, la Gen s’affiche à 1 049 € sur le site officiel, la Pro à 1 129 €. Pour 80 € de plus, on gagne donc la ventilation, le tissu Gabriel et la base en alu. À ce tarif, la Pro est pour moi la version à prendre. L’Omni SE, à 679 €, reste la porte d’entrée pour qui veut le dossier sans l’électronique.

LiberNovo Pro Airflow Chaise Ergonomique avec Repose-Pieds et Batterie | Ventilation Active, 2 vitesses de ventilation, 5 Inclinaison, étirement de... Dossier Bionic FlexFit : Un soutien sur mesure qui s’adapte à votre colonne vertébrale pour un alignement ergonomique tout au long de la journée.

Soutien dynamique et alignement avec l’écran : l’appui-tête, le dossier et les accoudoirs se déplacent de manière synchronisée avec une inclinaison différentielle pour maintenir votre corps...

Faut-il acheter la LiberNovo Omni Pro ?

Alors, simple gadget de canicule ? Pour moi, non. Le ventilateur a fait son travail en pleine canicule, dans un bureau sans clim. Mais toute l’année, ce sont le dossier et l’OmniStretch du soir qui font la différence.

Vous travaillez dans une pièce qui chauffe, ou vous transpirez vite sur une chaise ? La LiberNovo Omni Pro est pour vous, et à 80 € de plus que la Gen, je n’hésiterais pas. Vous voulez juste le dossier, sans moteur ni batterie ? L’Omni SE fera le boulot pour bien moins cher.

Dernière précision : au-delà de 1,86 m, regardez plutôt la Maxis, pensée pour les grands gabarits. Et si vous vivez sans ascenseur comme moi, prévoyez de déballer le carton en bas.