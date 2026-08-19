Test – Quntis Monitor Light Bar 41cm : un éclairage malin pour améliorer son bureau

Les barres lumineuses pour écran sont devenues de plus en plus populaires ces dernières années. Il faut dire que le concept est plutôt séduisant : éclairer efficacement son bureau sans occuper le moindre centimètre supplémentaire et sans avoir une lampe traditionnelle qui vient se refléter dans l’écran. Avec sa Monitor Light Bar de 41 cm, Quntis va même un peu plus loin en ajoutant un rétroéclairage, une télécommande sans fil et de nombreux réglages. Sur le papier, nous avons donc une solution particulièrement complète pour travailler, jouer ou simplement profiter d’un environnement plus agréable devant son ordinateur. Après utilisation, cette petite barre LED s’avère surtout être l’un de ces accessoires dont on ne mesure pas vraiment l’intérêt avant de l’avoir essayé.

Une conception simple et plutôt réussie

Au déballage, la Quntis Monitor Light Bar ne cherche pas à impressionner inutilement. La barre mesure environ 41 cm et adopte une construction mêlant principalement aluminium et polycarbonate. L’ensemble affiche un poids d’environ 740 grammes et donne une bonne impression générale.

Le design gris/noir reste très discret une fois la lampe installée. C’est exactement ce que j’attends de ce type d’accessoire : il doit se faire oublier et ne surtout pas transformer le haut de l’écran en sapin de Noël. La barre vient simplement prendre place sur la partie supérieure du moniteur grâce à son système de fixation par contrepoids.

Quntis annonce une compatibilité avec les écrans dont l’épaisseur est comprise entre environ 0,5 et 3,2 cm. En revanche, cette version n’est pas réellement destinée aux ordinateurs portables et peut poser problème avec certains écrans incurvés. Il faudra donc vérifier la forme et l’épaisseur de son moniteur avant l’achat.

Une fois correctement positionnée, la lampe tient bien en place. Aucun adhésif n’est nécessaire et l’installation ne demande que quelques secondes. C’est pratique, mais également intéressant si l’on souhaite changer la lampe d’écran ou modifier régulièrement son installation.

Deux éclairages plutôt qu’un

La particularité de ce modèle Quntis est de ne pas se limiter à éclairer le bureau. La barre possède en réalité deux sources lumineuses, une dirigée vers l’avant et une autre vers l’arrière. Trois configurations sont donc possibles : éclairage frontal, rétroéclairage ou utilisation simultanée des deux.

L’éclairage frontal est évidemment celui que j’ai le plus utilisé. Son rôle est d’éclairer le clavier et la surface du bureau tout en évitant autant que possible d’envoyer directement la lumière sur la dalle du moniteur.

Quntis utilise pour cela une conception asymétrique à 45°. Le faisceau est dirigé vers le bureau plutôt que vers l’écran ou les yeux. La marque utilise ici 72 LED et annonce également un éclairage sans scintillement avec un indice de rendu des couleurs supérieur ou égal à 95.

À l’usage, la différence avec une lampe de bureau classique est importante. Le clavier est parfaitement visible, tout comme les documents éventuellement placés devant l’écran, alors que l’environnement reste relativement sombre. Pour travailler le soir, c’est vraiment agréable.

Il ne faut cependant pas considérer ce type de produit comme une solution absolument magique contre tous les reflets. Le résultat dépend également de la position de l’écran, de son inclinaison et de la hauteur à laquelle se trouvent les yeux. Une petite phase de réglage peut donc être nécessaire.

Le rétroéclairage fait vraiment la différence

J’étais initialement davantage intéressé par l’éclairage frontal, mais le rétroéclairage constitue finalement l’un des gros points forts de cette version.

Une source lumineuse est placée à l’arrière de la barre et éclaire donc le mur situé derrière le moniteur. Le principe rappelle celui d’un éclairage d’ambiance placé derrière un téléviseur, mais sans chercher à reproduire les couleurs affichées à l’écran.

L’intérêt est double. Esthétiquement, le bureau devient immédiatement plus agréable dans une pièce sombre. Mais cette lumière permet surtout de réduire le contraste entre l’écran lumineux et l’obscurité située derrière lui.

Lors d’une longue session devant le PC, j’ai trouvé cette configuration particulièrement confortable. J’utilise d’ailleurs principalement la Quntis avec les deux éclairages actifs : la partie frontale illumine le clavier et le bureau tandis que la lumière arrière crée une ambiance beaucoup plus douce autour du moniteur.

Ce rétroéclairage reste volontairement simple. Il ne faut pas chercher ici un système RGB destiné à synchroniser des couleurs avec les jeux. Quntis privilégie clairement le confort plutôt que l’aspect gaming spectaculaire.

Et ce n’est finalement pas plus mal.

Une télécommande qui change tout

Autre très bonne idée : la présence d’une télécommande sans fil. Elle évite d’avoir à chercher des commandes directement sur la barre, ce qui serait particulièrement peu pratique une fois celle-ci installée au-dessus d’un grand écran.

La télécommande permet de contrôler indépendamment les éclairages avant et arrière, mais également de modifier la luminosité et la température de couleur de l’éclairage principal. Le rétroéclairage dispose pour sa part d’un réglage de luminosité.

La température de couleur peut ainsi être adaptée à l’utilisation. Une lumière plutôt froide fonctionne très bien pour travailler en journée alors qu’une teinte plus chaude est nettement plus agréable le soir.

La luminosité peut également être ajustée progressivement. C’est important, car la puissance maximale n’est pas nécessaire en permanence. Dans une pièce presque totalement sombre, un éclairage beaucoup plus faible suffit généralement à obtenir un environnement confortable.

La lampe dispose également d’une fonction mémoire qui conserve les derniers paramètres utilisés. C’est un petit détail, mais il évite de devoir refaire ses réglages à chaque utilisation.

La télécommande est donc loin d’être un simple gadget. Elle participe énormément au confort général du produit et constitue même, à mes yeux, l’un des arguments de cette Quntis face aux modèles équipés uniquement de commandes tactiles directement placées sur la barre.

Une alimentation USB particulièrement pratique

La Quntis fonctionne en USB et affiche une puissance annoncée d’environ 5 W. Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter une alimentation imposante supplémentaire autour du bureau.

Dans mon cas, ce type d’alimentation est particulièrement appréciable puisque la lampe peut simplement être reliée au PC, à un hub USB ou à un chargeur déjà présent sous le bureau.

Cela participe au côté très discret de l’installation. Une fois le câble correctement organisé derrière l’écran, la lampe semble quasiment faire partie du moniteur.

Le câble reste toutefois un élément à prendre en considération si l’on cherche une installation extrêmement épurée. Selon la disposition des ports USB et le système de cable management utilisé, il faudra parfois prendre quelques minutes pour le dissimuler correctement.

Un vrai plus pour travailler

C’est probablement dans un environnement bureautique que j’ai trouvé cette Quntis la plus convaincante.

Lorsque l’on travaille plusieurs heures devant un écran, notamment en fin de journée, on a souvent tendance à choisir entre deux mauvaises solutions : laisser la pièce entièrement éclairée ou travailler presque dans le noir avec uniquement le moniteur comme source lumineuse.

La Monitor Light Bar propose un excellent compromis. Le bureau reste suffisamment éclairé pour utiliser confortablement le clavier, lire quelques notes ou manipuler un objet sans avoir besoin d’allumer toute la pièce.

La lumière arrière apporte de son côté une ambiance plus homogène autour du moniteur.

Pour de longues séances de rédaction, de navigation ou de traitement d’images, j’ai rapidement pris l’habitude de l’allumer. Et comme souvent avec ce genre d’accessoire, c’est lorsque je la coupe que je réalise réellement son intérêt.

Et pour jouer ?

La Quntis trouve également parfaitement sa place sur un bureau gaming.

Le rétroéclairage apporte une ambiance agréable sans tomber dans le RGB multicolore omniprésent sur les périphériques gaming. Personnellement, j’apprécie justement cette sobriété.

Lors d’une partie dans une pièce sombre, j’ai tendance à diminuer fortement l’éclairage frontal et à conserver davantage la lumière arrière. Le clavier reste légèrement éclairé tandis que le mur derrière le moniteur bénéficie d’une lumière douce.

Pour un jeu sombre ou particulièrement immersif, c’est une configuration que j’ai trouvée très agréable.

La possibilité de modifier rapidement l’intensité depuis la télécommande prend ici encore tout son sens. On peut passer en quelques secondes d’un environnement de travail très éclairé à une ambiance beaucoup plus tamisée.

Quelques petits défauts malgré tout

La Quntis Monitor Light Bar n’est évidemment pas parfaite.

Son premier défaut concerne sa compatibilité. Le système de fixation fonctionne très bien sur un écran classique, mais les configurations atypiques peuvent demander davantage de précautions. Les écrans très épais, certains moniteurs incurvés et les ordinateurs portables ne constituent clairement pas la cible principale de ce modèle.

Je regrette également l’absence de véritables commandes complètes directement sur la barre. La télécommande est très pratique, mais elle devient presque indispensable. Si elle se retrouve cachée sous une pile de documents ou au fond du bureau, l’expérience est immédiatement moins agréable.

Enfin, le rétroéclairage reste relativement simple. Ceux qui cherchent une synchronisation RGB avec leur écran ou leurs jeux devront se tourner vers une autre catégorie de produits.

Mais dans le cadre de l’utilisation prévue par Quntis, ces limitations restent finalement assez secondaires.

Une excellente surprise au quotidien

Je considère souvent les accessoires de bureau avec une certaine méfiance. Beaucoup promettent d’améliorer radicalement l’ergonomie d’un setup alors qu’ils finissent quelques semaines plus tard dans un tiroir.

Cette Quntis fait exactement l’inverse.

Elle semble presque superflue avant son installation, puis devient rapidement difficile à retirer. Le concept est simple, mais l’exécution est convaincante : installation rapide, encombrement quasiment nul, double éclairage, nombreux réglages et télécommande sans fil.

L’éclairage frontal permet réellement de profiter d’un bureau correctement illuminé sans installer une lampe encombrante à côté du moniteur. Le rétroéclairage est quant à lui loin d’être anecdotique et apporte un véritable confort lorsque la pièce est sombre.

J’ai également beaucoup apprécié la possibilité d’adapter rapidement la luminosité et la température de couleur selon le moment de la journée. Une lumière plus froide et relativement puissante pour travailler, puis une ambiance chaude et tamisée en soirée : quelques secondes suffisent pour passer de l’une à l’autre.

Conclusion

La Quntis Monitor Light Bar 41 cm avec rétroéclairage et télécommande est un accessoire simple, mais particulièrement efficace. Elle ne révolutionne évidemment pas l’utilisation d’un ordinateur, mais améliore suffisamment le confort quotidien pour devenir rapidement une partie intégrante du bureau.

J’ai particulièrement apprécié son double éclairage. La lumière frontale permet de travailler confortablement tandis que le rétroéclairage évite d’avoir un écran extrêmement lumineux perdu au milieu d’une pièce sombre. La télécommande sans fil apporte de son côté un confort supplémentaire et permet de modifier rapidement l’ambiance sans toucher à la lampe.

Sa construction en aluminium, son éclairage réglable, son IRC annoncé supérieur ou égal à 95 et son alimentation USB complètent une fiche technique cohérente.

Il faudra simplement vérifier la compatibilité avec son moniteur avant l’achat, notamment avec les écrans présentant une forme ou une épaisseur inhabituelle.

Pour travailler, écrire, retoucher des photos ou jouer le soir, cette Quntis est donc une très bonne surprise. C’est typiquement le genre de petit accessoire que l’on installe par curiosité et que l’on finit par allumer tous les jours.

1 952 Commentaires Quntis Lampe Écran Pc Télécommande Monitor Light Bar Glow 41cm Gris Foncé 40CM LAMPE ECRAN AVEC TÉLÉCOMMANDE ET RÉTROÉCLAIRAGE: La lampe écran pc Quntis est dotée de 72 LEDs sur l'avant, et passe le niveau d'exemption du test anti-lumière bleue, pour une protection...

RÉGLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE VISUELLE: La télécommande sans fil (alimentée par 3 piles AA) adopte la technologie 2.4G, qui permet de contrôler la lampe de manière sensible dans un rayon de...