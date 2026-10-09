Test – Manette Razer Prio : l’affaire est dans la poche

Jouer sur smartphone, c’est pratique. Mais dès qu’un jeu demande un peu de précision, l’écran tactile montre vite ses limites : les pouces cachent l’action et les commandes virtuelles manquent de répondant. Les manettes mobiles règlent le problème depuis longtemps, à condition d’accepter un accessoire encombrant de plus dans le sac. Avec la Prio, Razer prend le problème à l’envers. Sa manette USB-C se replie sur elle-même et tient dans une poche. Une fois ouverte, elle accueille un téléphone jusqu’à 7 pouces, sous Android comme sur iPhone. Pas de Bluetooth, pas de batterie : elle se branche directement sur le port du smartphone. Affichée à 109,99 €, elle vise les joueurs nomades qui manquent de place. Reste à savoir si ce format de poche ne sacrifie pas trop le confort de jeu.

Notre avis en bref sur la Razer Prio

La Razer Prio est une très bonne manette de poche. Repliée, elle forme un petit bloc de 101 g qui disparaît dans une poche de jean. Ouverte, elle accueille le téléphone en quelques secondes, grâce à une bande extensible qui relie ses deux moitiés. Les boutons restent petits, car ils s’encastrent dans la coque pour le rangement. Ils répondent pourtant bien, et l’ensemble se montre étonnamment ergonomique. Ce n’est pas une manette complète, et encore moins un modèle à 200 € bardé de palettes. Gros regret : elle refuse les smartphones pliants, à commencer par mes Galaxy Z Fold. À 109,99 €, le tarif pique un peu. Mais l’idée reste originale et bien exécutée. Je lui mets un solide 8/10.

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Déballage : un petit bloc qui tient dans la main

La boîte annonce la couleur dès le premier coup d’œil : « Foldable USB Type C gaming controller », avec les logos Android et iPhone bien en vue. À l’intérieur, la manette arrive repliée sur elle-même. Elle forme un petit bloc noir et compact, qui tient sans peine dans le creux de la main. Razer annonce 107 x 67 x 23 mm et 101 g une fois pliée. En pratique, elle se glisse largement dans une poche de pantalon ou de veste. On pense davantage à un gros boîtier d’écouteurs qu’à une manette de jeu. Le premier contact surprend, et dans le bon sens.

Repliée, la Razer Prio tient dans le creux de la main.

Une fois fermée, la Prio ne laisse rien dépasser. Au dos, une bande noire fait le tour du bloc, fixée par un rivet métallique rond. Sur la tranche, on devine déjà les gâchettes, marquées R1 et R2 d’un côté, L1 et L2 de l’autre. Tout le reste se cache à l’intérieur, bien protégé. On peut donc la jeter dans un sac sans craindre d’arracher un stick ou de rayer un bouton. Pas de câble ni de chargeur à prévoir non plus, puisque la manette n’embarque aucune batterie. C’est tout l’esprit du produit : un accessoire qu’on emporte sans y penser.

Design : un mécanisme simple et malin

Pour passer en mode jeu, on fait glisser les deux moitiés, puis on les déplie. Le mécanisme se comprend tout de suite, sans notice. Une petite bande, façon simili-cuir extensible, relie les deux parties de la manette. Elle s’étire juste assez pour laisser passer le téléphone, puis le plaque contre les poignées. Le smartphone se loge au centre et se branche directement sur le connecteur USB-C de la poignée droite. Un coussinet strié le cale de chaque côté. Il ne faut que quelques secondes entre la poche et la première partie.

On fait glisser, on déplie : la bande extensible maintient ensuite le téléphone par l’arrière.

Ce format a évidemment ses contreparties. La Prio n’a rien d’une manette façon Xbox, avec de grosses poignées qui remplissent la main. Elle reste au contraire très enfermée sur elle-même. Les boutons s’encastrent dans la coque, histoire de ne pas dépasser une fois la manette rangée. Ils restent donc petits et plutôt bas, presque cachés. Mais on prend vite ses repères, et l’ensemble reste étonnamment ergonomique. C’est le compromis logique d’un objet pensé d’abord pour la poche, et Razer l’assume pleinement.

Boutons et joysticks : petits, mais efficaces

La disposition reprend les codes d’une manette classique. À gauche, on trouve une croix à quatre directions, un joystick et deux boutons de navigation, dont un bouton Accueil. À droite, les quatre boutons A, B, X et Y surplombent un second joystick, avec un bouton Menu juste à côté. Sur la tranche, deux boutons d’épaule et deux gâchettes complètent l’ensemble. Razer intègre aussi un bouton dédié à son application Cortex Mobile, qui regroupe les jeux et les services compatibles. Les sticks inaugurent une technologie capacitive, une première pour une manette de la marque. Ils détectent le mouvement sans contact physique, ce qui doit limiter le fameux drift avec le temps.

Croix, joysticks capacitifs, boutons A, B, X, Y et gâchettes : tout y est, en format réduit.

Côté sensations, on ne va pas se mentir : ces boutons ne sont pas les plus dingues du marché. Ils restent petits et bas, puisqu’ils doivent disparaître à la fermeture. Mais ils fonctionnent bien et tombent naturellement sous les pouces. Les boutons de façade se veulent aussi plus silencieux, un vrai plus dans un train ou un avion. En revanche, n’attendez pas de palettes arrière ni de réglages poussés. On reste très loin d’une manette à 200 € bourrée de fonctionnalités, et ce n’est pas l’idée. La Prio vise le jeu à la volée, pas la compétition.

En jeu : la manette du voyageur

Faute de smartphone pliant compatible, j’ai testé la Prio avec un Oppo Reno 16 Pro qui traînait sous la main. Le téléphone se cale bien entre les deux poignées, et la bande le maintient sans forcer. Le branchement USB-C direct évite tout appairage Bluetooth : on insère le téléphone, et la manette répond aussitôt. Elle puise son énergie dans le smartphone, donc rien à recharger avant de partir. Razer promet une latence faible grâce à cette connexion filaire. La marque annonce aussi la compatibilité avec Xbox Cloud Gaming, Steam Link, PS Remote Play et Razer PC Remote Play, sous iOS 18 et Android 14 minimum.

Avec l’Oppo Reno 16 Pro en place, la Prio transforme le smartphone en petite console portable.

C’est vraiment une manette pensée pour la mobilité, « on the go » comme on dit. Elle prend tout son sens quand la place manque : dans l’avion, dans le train, ou quand la valise cabine déborde déjà. Une manette classique prendrait vite trop de place dans le sac, là où la Prio se glisse dans n’importe quelle poche. Je la vois bien dans la petite trousse du geek en déplacement, aux côtés d’un chargeur ultra compact et de quelques câbles. Pour de longues sessions dans le canapé, en revanche, une vraie manette garde l’avantage. Ici, on joue en déplacement, par petites touches, sans se compliquer la vie.

Le point faible : les smartphones pliants restent sur le banc

Mon idée de départ était simple. Je voulais tester la Prio sur mon Galaxy Z Fold 7, puis sur le Galaxy Z Fold 8 Ultra, reçu entre-temps. Ces smartphones pliants offrent un immense écran une fois dépliés, idéal pour jouer bien plus confortablement que sur un format classique. Sur le papier, le duo semblait parfait. Dans les faits, ça ne marche pas du tout. Déplié, le Fold est bien trop fin : la manette ne le tient pas correctement, et il bouge dès qu’on joue.

C’est vraiment dommage, car c’est exactement le format sur lequel on aimerait jouer. Le Galaxy Z Fold 8 classique, au format passeport, pose un autre problème : déplié, il est bien trop large pour les poignées. Je n’ai pas pu le vérifier moi-même, mais je suis quasiment sûr que ça ne passe pas. Je suppose aussi qu’un Galaxy Z Flip ne conviendra pas, mais c’est à confirmer. Sur un smartphone classique, en revanche, aucun souci, même avec une coque. Razer cite d’ailleurs l’iPhone 17 Pro Max et le Galaxy S26 Ultra parmi les modèles compatibles, avec la plupart des coques fines à moyennes.

Conclusion : que vaut la Razer Prio ?

La Razer Prio n’est pas le produit du siècle, mais c’est un objet vraiment cool. Elle réussit son pari principal : faire tenir une vraie manette dans une poche. Le mécanisme d’ouverture est malin, la bande extensible maintient bien le téléphone et les boutons restent accessibles. Elle se branche en USB-C, sans batterie ni appairage. C’est aussi une vraie innovation : je n’ai pas souvenir d’avoir vu beaucoup de produits de ce genre. On apprécie d’autant plus l’idée.

Reste le prix. À 109,99 €, on ne va pas se mentir, c’est un peu abusé pour un accessoire de dépannage. Sous la barre des 100 €, la Prio aurait fait une idée cadeau imparable. En l’état, elle reste un bon produit à glisser sous le sapin ou à offrir pour un anniversaire, surtout à un joueur qui voyage souvent. Seule condition : vérifier que son smartphone n’est pas un pliant. Pour tous les autres, l’affaire est dans la poche.

Razer Prio - Manette de jeu USB-C ultra-compacte et pliable pour Android et iPhone - Manette pliable de taille standard - joysticks précis | Noir DESIGN PLIABLE ULTRA-COMPACT - Quand la vie marque une pause, Prio vous ramène au cœur de l’action : Pensée pour une portabilité maximale, la Razer Prio adopte un design pliable unique qui se...

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