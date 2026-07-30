La canicule a tranché un vieux débat chez moi. Dernier étage à Paris, pas de climatisation, et un ventilateur sur pied qui brasse surtout du bruit. Ateroll m’a envoyé son ventilateur de plafond CF011, un modèle qui remplace aussi le luminaire du salon. Je l’ai monté moi-même, en pleine vague de chaleur, et je vis avec depuis. Est-ce que ça suffit vraiment pour tenir un été sous les toits ?

En bref : faut-il acheter le ventilateur de plafond Ateroll CF011 ? Oui si vous voulez rafraîchir une pièce jusqu’à 25 m² sans clim, avec une vraie lampe en prime.

si vous voulez rafraîchir une pièce jusqu’à 25 m² sans clim, avec une vraie lampe en prime. Non si vous cherchez un appareil connecté à piloter au téléphone.

si vous cherchez un appareil connecté à piloter au téléphone. 3 vitesses sur 6 suffisent dans mon salon de 20 m², au-delà j’ai froid en pleine canicule. 💡 Verdict terrain : il fait le job sans appli ni chichis. Le seul vrai reproche, des pales en plastique vendues comme du bois.

217 Commentaires Ateroll Ventilateur de Plafond 3 Pales en ABS Ø132cm, Plafonnier Ventilateur Moderne 3 Températures LED (3000K-6500K), Télécommande Dimmable... CONFORT SILENCIEUX AU QUOTIDIEN: Le ventilateur plafond avec lumière est équipé d'un moteur DC haute performance (Moteur Max 30W, moteur haute tension 90 DC) offrant un fonctionnement puissant...

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Ateroll m’a envoyé ce ventilateur de plafond pour ce test. Je l’ai installé moi-même dans mon salon parisien de 20 m², au dernier étage, et je vis avec depuis le début de la canicule de juillet 2026. Le Café Du Geek n’a été ni payé ni relu pour ce test.

Un ventilateur de plafond rafraîchit-il vraiment pendant une canicule ?

Un ventilateur de plafond ne fabrique pas de froid. Il déplace l’air, et c’est votre transpiration qui fait le reste en s’évaporant plus vite. La température de la pièce ne bouge pas, la sensation, si. C’est toute la différence avec une climatisation, et il vaut mieux le savoir avant d’acheter.

Dans mon salon de 20 m², je n’ai jamais dépassé la vitesse 3 sur 6. Au-delà, j’ai franchement froid, en pleine canicule. Les 132 cm de diamètre y sont pour beaucoup, c’est généreux pour la surface. La moitié haute de l’échelle ne me sert à rien au quotidien.

Le silence est le vrai point fort. À 5 sur 6, on entend quelque chose, mais c’est le vent dans les pales, jamais le moteur. Le Dreame MF10 que l’on a testé cet été ne fait pas plus discret. Mon réglage préféré reste le mode nuit. Il pose le ventilateur sur 1, et la lampe au minimum d’intensité et de chaleur. Seul le mode vent naturel m’a agacé, avec ses rafales qui font s’envoler ce qui traîne sur la table.

À quoi sert le mode hiver, et pourquoi je m’en sers en pleine canicule

Le mode hiver, ou fonction réversible, inverse le sens des pales. Au lieu de souffler l’air vers le bas, le ventilateur de plafond l’aspire vers le haut. En hiver, ça décolle la chaleur accumulée au plafond et la redistribue sans créer de courant d’air.

Sauf que je m’en sers en juillet. Mon appartement est en dernier étage, avec un escalier ouvert vers la chambre sous les toits. En mode hiver, la colonne d’air monte l’escalier au lieu de me tomber dessus. L’air frais du salon remonte, et la chaleur part par le velux.

Le circuit se referme avec la petite fenêtre de la salle de bain, restée ouverte. J’obtiens un tirage entre le bas et le haut, sans rien brancher d’autre. Si vous avez un escalier ouvert et une ouverture en hauteur, testez ce réglage avant d’acheter un climatiseur. C’est le genre d’astuce qu’aucune fiche produit ne vous donnera.

Installation : une heure de montage, et un faux plafond que je n’avais pas vu venir

Le montage m’a pris moins d’une heure, seul, sans compétence particulière. La notice suffit, et le poids se gère bien à condition d’avoir un escabeau stable. Avec 2,70 m sous plafond, je passe dessous sans y penser, je ne fais pas 2,50 m.

Le vrai piège était ailleurs. En attaquant la fixation, j’ai découvert que mon plafond était un faux plafond, ce que j’ignorais. Une plaque de plâtre ne retient pas un appareil de 4,4 kg qui tourne des heures. J’ai fini au Pattex Ni Clou Ni Vis sur toute la platine, plus de longues vis.

C’est de la débrouille, ça tient, et je ne vous conseille pas de m’imiter. Vérifiez plutôt ce qu’il y a au-dessus de votre tête avant de commander. Un faux plafond, un plafond tendu ou une simple plaque changent complètement le chantier. Sur un appareil qui tourne au-dessus du canapé, la fixation se traite en premier.

Ce que dit la fiche technique de ce ventilateur de plafond

Le CF011 mesure 132 cm de diamètre, pour des pièces de moins de 25 m² selon le fabricant. Il pèse 4,4 kg. Son moteur DC est donné pour 30 W au maximum, réparti sur 6 vitesses. La minuterie propose 1, 4 ou 8 heures. La télécommande fonctionne par radio, sans besoin de viser le plafond.

La LED intégrée annonce 15 W pour 1600 lumens, soit environ 107 lumens par watt. Elle est variable en intensité et propose trois blancs, 3000, 4000 et 6500 K. Sa durée de vie est donnée pour 30 000 heures. L’étiquette énergie collée sur le carton affiche la classe E et 15 kWh pour 1000 heures.

Cette étiquette relève du règlement européen 2019/2015, qui note les sources lumineuses depuis septembre 2021. Elle qualifie donc la lampe, pas le ventilateur de plafond. Reste les pales : le titre de vente annonce du bois, le champ matériau indique de l’ABS. En main, c’est bien du plastique à motif bois.

Ce ventilateur de plafond vaut-il mieux qu’un autre ?

À 99,99 euros, ce ventilateur de plafond de 132 cm à moteur DC joue dans une catégorie très fournie. On trouve des modèles quasi identiques, souvent sortis de la même usine chinoise et rebadgés. Le mimotec de même diamètre tourne autour de 97 euros, le Cecotec EnergySilence Aero 5250 autour de 103. L’Ateroll tombe pile au milieu, son prix n’a donc rien d’aberrant.

Au-dessus, on change de monde. Le Westinghouse Bendan 132 dépasse 190 euros, et un Casafan Eco Aeroplan en vraies pales de bois massif grimpe plus haut encore. Ces marques publient ce qu’Ateroll cache : débit d’air réel, consommation par vitesse, sonorité mesurée. Le CF011, lui, n’annonce aucun de ces chiffres.

Le problème du modèle Ateroll n’est donc ni son prix, correct, ni sa qualité, correcte pour l’usage. C’est qu’il se noie dans une nuée de modèles interchangeables, derrière une marque sans site ni histoire, apparue sur Amazon fin 2024. S’il est disponible, il n’y a aucune raison de ne pas le prendre, il fait le travail et rien à redire. Et s’il ne l’est pas, un équivalent au même prix fera aussi bien, ils sortent souvent de la même usine.

Modèle Ø Moteur / LED Pales Prix indicatif Ateroll CF011 132 cm DC 30 W / 15 W, 1600 lm ABS imitation bois 99,99 € mimotec Ø132 132 cm DC 35 W / 18 W Effet bois ~96,90 € Cecotec Aero 5250 LightWood 132 cm 62 W / LED Effet bois clair ~102,98 € Westinghouse Bendan 132 132 cm AC / sans LED Bois (5 pales) ~193,95 €

Alors, un ventilateur de plafond suffit-il sous les toits ?

Oui. Le CF011 n’a pas rafraîchi mon appartement par magie, aucun ventilateur ne le fait. Mais il a rendu la canicule vivable, et il a remplacé mon vieil abat-jour au passage. C’est un ventilateur de plafond qui fait exactement ce qu’on lui demande, sans appli, sans écran, sans réglage à rallonge. Si vous cherchez un objet connecté de plus à piloter au téléphone, passez votre chemin. Si vous voulez juste de l’air et de la lumière qui marchent, il coche les cases.

Le ventilateur de plafond Ateroll CF011 est affiché à 99,99 euros sur Amazon.