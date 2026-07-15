Test – Dreame MF10 : bien plus que du vent

Le ventilateur classique n’a pas beaucoup changé. Des pales, une grille, un moteur qui ronronne. Ça brasse l’air, sans plus. Dreame prend le contre-pied avec le MF10. Ici, pas de pales apparentes, mais deux demi-anneaux qui pivotent. La promesse : une diffusion sur 270°, un design soigné et un pilotage connecté. Le tout à 299 €. Reste à savoir si ce parti pris vaut vraiment son prix.

Notre avis en bref sur le Dreame MF10

Le Dreame MF10 est un très bon ventilateur sans pales. Il brasse large et fort. L’air circule dans toute la pièce, de haut en bas. On évite ainsi l’air qui stagne. Le design signe la patte Dreame : des courbes marquées et une finition dorée. On le pilote depuis l’application, l’écran tactile ou la télécommande aimantée. Le mode automatique suit la température affichée. Dix vitesses vont du souffle discret à la grosse rafale. Un point me chagrine : le filtre d’origine reste léger. Et à 299 €, il coûte plus cher qu’un ventilateur classique. Mais on paie le design et le concept. Je lui mets un beau 8,5/10.

Déballage : un carton qui en impose

Le carton est grand. Très grand pour un ventilateur. À l’intérieur, une boîte noire mate, marquée Dreame. La marque soigne la présentation, comme toujours. On sent le produit premium avant même de l’ouvrir.

Un carton imposant pour un simple ventilateur. À l’intérieur, une boîte noire signée Dreame. Chaque pièce arrive soigneusement protégée. Le MF10 se monte en quelques minutes, sans outil.

Le montage prend deux minutes. On visse la tête sur le tube, puis le tube sur la base. Aucun outil n’est nécessaire. Dans la boîte, on trouve la télécommande, le câble et une notice claire. Tout s’emboîte sans effort.

Design et finitions : la patte Dreame

On reconnaît tout de suite la signature Dreame. Des courbes très marquées, mais toujours élégantes. La teinte dorée titane donne un vrai côté chic. J’ai plein de produits Dreame chez moi, et le style se retrouve partout. Posé dans un salon, le MF10 en jette.

La tête forme un cercle ouvert, avec deux demi-anneaux mobiles. La base dorée cache le moteur et le filtre.

La tête dessine un cercle ouvert, avec deux demi-anneaux mobiles. La base cylindrique cache le moteur et le filtre. L’ensemble reste stable et bien fini. C’est un objet déco autant qu’un ventilateur. Il faut le voir comme une catégorie à part, pas comme un ventilo classique.

Ventilation 270° : ça brasse large

Le cœur du MF10, c’est sa diffusion sur 270°. Chaque demi-anneau pivote sur lui-même. Il passe de l’horizontale vers le haut, sur environ 90°. La base tourne aussi, 90° à gauche et 90° à droite. On couvre donc un large volume autour de l’appareil.

Un demi-anneau vers le haut pour brasser l’air jusqu’au plafond. Chaque demi-anneau s’oriente pour diriger le souffle.

Dreame annonce 270°, et je nuance un peu. Sur une sphère complète, on couvre plutôt un quart de l’espace. Mais franchement, on s’en moque. Ça brasse super bien et ça brasse large. L’air se renouvelle de haut en bas. On mélange l’air chaud du plafond et l’air frais du sol. Fini l’air qui stagne au même endroit.

Pilotage : app, écran et télécommande

Le MF10 se commande de trois façons. L’application, l’écran tactile sur la tête, ou la télécommande. Cette dernière s’aimante sur l’appareil. On ne la perd donc jamais. Petit détail malin, mais vraiment pratique au quotidien.

La télécommande s’aimante sur l’appareil : impossible de la perdre. L’écran affiche la température ambiante en direct. En mode auto, le MF10 se cale sur la température de la pièce.

Le mode automatique se cale sur la température. L’écran l’affiche avec un petit thermomètre. Dix vitesses sont disponibles, de 1 à 10. La première souffle à peine, la dernière envoie la patate. On peut aussi programmer une minuterie. Bref, tout se règle au doigt et à l’œil.

Le point faible : le filtre

Rien n’est parfait, et le MF10 a sa limite. La base intègre un filtre anti-particules. L’idée est bonne : filtrer l’air pendant qu’il circule. Dreame en fournit un d’origine, prêt à l’emploi.

Mais ce filtre reste basique. Il retient les grosses poussières, pas les particules fines. On est loin d’un vrai purificateur d’air. Ce n’est pas rédhibitoire, car ce n’est pas le but premier du produit. Il faut juste le savoir avant d’acheter.

Conclusion : que vaut le Dreame MF10 ?

Le Dreame MF10 tient sa promesse. Il ventile fort, brasse large et rafraîchit vraiment. Le design sort du lot, avec cette finition dorée très réussie. Le pilotage complet ajoute au confort. Au quotidien, c’est un vrai plaisir à utiliser. Reste la question du prix. À 299 €, il coûte plus qu’un ventilateur à pales classique. Mais on ne paie pas la même chose. On paie le design, le concept sans pales et le côté connecté. C’est une catégorie de produit à part. Si le style et l’innovation comptent pour vous, le MF10 les vaut largement.