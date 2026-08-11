Un sac à dos business à plus de 250 euros, ça doit tout encaisser. Samsonite m’en a confié un, le Pro-DLX 6, en avril dernier (autant dire que je l’ai bien usé depuis). Je l’ai trimballé en rendez-vous pro, à Bordeaux, puis pendant une semaine de vacances sur le Bassin d’Arcachon. Un sac censé tout faire, mais pas forcément comme je l’attendais.

En bref : faut-il acheter le Samsonite Pro-DLX 6 ? Oui si vous voyagez régulièrement en déplacement pro avec une valise cabine.

si vous voyagez régulièrement en déplacement pro avec une valise cabine. Non si vous cherchez un sac de tous les jours ou de week-end.

si vous cherchez un sac de tous les jours ou de week-end. Après une journée entière de marche à Bordeaux avec du matériel photo complet, le dos a fini par tirer, seul vrai point faible d’un sac par ailleurs excellent. 💡 Verdict terrain : un très bon compagnon de voyage d’affaires, juste un peu court sur les charges vraiment lourdes.

Ce Samsonite Pro-DLX 6 m’a été envoyé par la marque. Je l’utilise depuis avril, sur mes déplacements professionnels et personnels.

Design et fabrication : une silhouette qui ne s’affaisse jamais

Ce qui m’a frappé en premier, avant même de regarder les matières : le sac garde sa forme, même complètement vide. Une silhouette carrée qui tient debout toute seule, presque comme s’il y avait une armature à l’intérieur. Mon Chrome Bravo 3.0, lui, se plie en deux dès qu’il n’y a plus rien dedans.

En creusant, ça tient au nylon balistique et aux quelques touches de cuir sur les poignées. Rien de révolutionnaire, mais du solide, du genre qu’on retrouve sur toute la gamme business Samsonite. La doublure recyclée, c’est la case cochée obligatoire de 2026. Ça ne change rien à l’usage, mais ça permet à la fiche produit de le mentionner.

Après trois mois d’usage quasi quotidien, entre bureau et aéroports, il encaisse bien. Deux ou trois éraflures sur le bas, visibles seulement de près. Les coutures et les zips n’ont pas bronché, ce qui, vu la charge que je lui ai fait porter, n’était pas gagné.

Organisation et charge : enfin un système USB qui sert vraiment

Ça fait des années qu’on nous vend le port USB intégré comme LA innovation qui va tout changer. Sur le papier, ce n’est souvent qu’un câble planqué dans une poche. Sur le Pro-DLX 6, pour une fois, ça sert vraiment.

Deux ports, USB-A et USB-C, reliés à l’intérieur via un câblage caché (l’Easy Pass maison de Samsonite). Il suffit de glisser sa propre batterie, non fournie, dans la poche prévue, et tout se recharge sans sortir un câble.

Le reste du rangement suit la même logique. Une poche ordinateur jusqu’à 15,6 pouces, une pour la tablette, une poche RFID pour les cartes et le passeport. Je m’en suis servi tous les jours à Arcachon, sur la plage, il protégeait mon matériel du sable et de l’humidité pendant que je rechargeais téléphone et enceinte, glacière posée juste à côté.

Le bémol : les charges vraiment lourdes

Une journée entière à crapahuter dans Bordeaux, sac chargé à bloc. Appareil photo Sony et objectif, tablette et son matériel, un trépied, plus le trop-plein de ma valise cabine. De quoi tester le sac dans son pire scénario, pas juste un ordinateur et un carnet.

Le souci saute aux yeux : pas de sangle de poitrine pour répartir le poids. Même les sacs de rando ou de week-end Samsonite en proposent une. Résultat, tout le poids retombe sur les épaules et le bas du dos. Après plusieurs heures de marche, malgré des sangles bien réglées, ça tirait sérieusement.

J’ai fini par ajouter ma propre sangle de poitrine, achetée sur Amazon pour quelques euros. Ça a réglé le problème d’un coup. Sur un sac vendu comme LE compagnon business ultime, oublier cet accessoire de base reste étonnant, mais rien d’irrattrapable.

En vrai voyage : toujours accroché à moi

Le vrai test d’un sac de voyage d’affaires, c’est le déplacement avec une valise cabine. Le sleeve arrière du Pro-DLX 6 se glisse directement sur la poignée trolley, mains libres à l’aéroport. Un détail simple, mais qui change vraiment la marche entre deux portes d’embarquement.

Ce qui m’a marqué, c’est cette sensation d’avoir le sac greffé au dos en permanence. À Bordeaux comme à Arcachon, il m’a suivi partout, jusqu’à devenir mon ancrage de travail. Posé sur une chaise de café, ordinateur sorti du sleeve, je bossais à une table pendant que le reste du groupe profitait d’autre chose.

Pendant la semaine à Arcachon, entre amis, les sessions plage revenaient chaque jour, ado de 13 ans compris. C’était souvent mon seul moment pour avancer sur un dossier, le sac ouvert juste à côté de moi sur le sable.

Conclusion : un compagnon de voyage, pas un sac à tout faire

Est-ce que ce sac sera encore là dans deux ans, ou au fond d’un tiroir ? Je le vois clairement traverser les années, tant qu’on ne lui demande pas ce pour quoi il n’est pas fait.

Vous partez en déplacement pro avec une valise cabine, un ordinateur et vos dossiers ? Le Pro-DLX 6 est probablement le meilleur choix à ce prix. Vous cherchez un sac du quotidien pour le métro, ou un sac de week-end avec plusieurs tenues ? Passez votre chemin, il est trop volumineux et le dos souffre vite sous la charge.

Il a remplacé mon Chrome Bravo 3.0 sur mes voyages. La charge intégrée et la forme légère mais solide ont fait la différence. Le Chrome reste plus malin pour un usage quotidien compact, le Samsonite gagne dès qu’il s’agit de partir plusieurs jours.

Le Café Du Geek avait déjà testé le Samsonite GLAM-GO, plus urbain, moins taillé pour le voyage. Le Pro-DLX 6 est presque son inverse, pensé pour partir, pas pour le métro. Comptez entre 245 et 289 euros selon la couleur, disponible sur le site officiel Samsonite.