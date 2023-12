Test – Collection Master Metal Gear Solid Vol. 1 sur PS5 : Plongée dans l’héritage de Kojima

La sortie récente de la « Collection Master Metal Gear Solid Vol. 1 » sur PS5 a ramené la célèbre série sous les feux de la rampe. Cette collection, qui regroupe plusieurs titres de la franchise acclamée, offre à la fois un voyage dans le passé pour les fans de longue date et une introduction pour les nouveaux venus à la narration complexe et au gameplay innovant de la série. Ici, nous examinons la collection en détail, évaluant ses performances sur la PS5, et fournissons un bref synopsis de l’histoire expansive de la saga.

Un bref synopsis de la saga Metal Gear

La série Metal Gear, créée par Hideo Kojima, est renommée pour son intrigue complexe, mélangeant intrigue politique, espionnage et réflexions philosophiques. La saga tourne principalement autour des concepts de guerre, de la nature du conflit et des conséquences cycliques de la vengeance et du pouvoir.

Metal Gear (1987) : Présente Solid Snake, un soldat chargé d’infiltrer une base fortifiée pour arrêter l’arme superpuissante éponyme, Metal Gear, un tank bipède capable de lancer des armes nucléaires.

: Présente Solid Snake, un soldat chargé d’infiltrer une base fortifiée pour arrêter l’arme superpuissante éponyme, Metal Gear, un tank bipède capable de lancer des armes nucléaires. Metal Gear 2: Solid Snake (1990) : Poursuit l’histoire de Snake alors qu’il affronte de nouvelles itérations de Metal Gear et fait face à son ancien mentor, Big Boss.

: Poursuit l’histoire de Snake alors qu’il affronte de nouvelles itérations de Metal Gear et fait face à son ancien mentor, Big Boss. Metal Gear Solid (1998) : Snake infiltre l’île de Shadow Moses pour stopper une menace terroriste impliquant un modèle avancé de Metal Gear, découvrant des conspirations et ses propres origines clonées.

: Snake infiltre l’île de Shadow Moses pour stopper une menace terroriste impliquant un modèle avancé de Metal Gear, découvrant des conspirations et ses propres origines clonées. Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty (2001) : Met en scène Raiden, un nouveau protagoniste, explorant des thèmes de contrôle de l’information et d’identité, tandis que Snake opère sous couverture.

: Met en scène Raiden, un nouveau protagoniste, explorant des thèmes de contrôle de l’information et d’identité, tandis que Snake opère sous couverture. Metal Gear Solid 3: Snake Eater (2004) : Un préquel se déroulant pendant la Guerre Froide, centré sur Naked Snake (plus tard connu sous le nom de Big Boss), explorant sa transformation de soldat loyal en l’antagoniste vu dans les jeux précédents.

Metal Gear toujours dans le coup ?

La « Collection Master Metal Gear Solid Vol. 1 » offre une expérience visuelle alimentée par la nostalgie qui respecte l’esthétique originale tout en bénéficiant des capacités améliorées de la PS5. La collection conserve le style artistique original, assurant aux fans de revivre leurs souvenirs de manière authentique. Cependant, nous pouvons critiquer l’absence d’améliorations graphiques significatives, en particulier dans le « Metal Gear Solid » original, qui semble dépassé par rapport aux normes modernes. Les opus 2 et 3 bénéficient du traitement HD dont ils avaient bénéficié pour une précédente réédition. C’est d’autant plus dommage que le 1ᵉʳ Metal Gear Solid avait bénéficié du même traitement lors de sa sortie du remake MGS : The Twin Snakes sur Nintendo Game Cube.

Gameplay

Le gameplay de la série « Metal Gear Solid » a toujours été un mélange d’infiltration, d’action et de planification stratégique. Cette collection préserve les mécaniques de jeu originales, offrant une expérience authentique de l’évolution de la série au fil du temps. « Metal Gear Solid 2 » et « 3 » reçoivent des éloges particuliers pour leur gameplay engageant et innovant, qui reste agréable et difficile même selon les normes actuelles.

Narration et Storytelling de Metal Gear

L’un des aspects les plus captivants de la série « Metal Gear Solid » est sa narration profonde et complexe. La collection permet aux joueurs de vivre le storytelling révolutionnaire de la série, avec ses intrigues complexes et ses personnages mémorables. L’exploration par la narration de thèmes tels que la guerre, la technologie et la philosophie est aussi pertinente aujourd’hui qu’au moment des sorties originales. Kojima a toujours mis un point d’honneur à travailler l’histoire de la saga avec minutie. Les références sont multiples et offrent une belle immersion. À noter que les jeux sont restés dans leur contexte d’époque. Certaines séquences ne seraient plus possibles de nos jours. Comme l’échange entre Otacon et Snake sur le postérieur de Merryl.

L’interface utilisateur et les options d’accessibilité de la collection sont critiquables. Nous pourrons regretter l’occasion manquée de mettre à jour les commandes et les menus pour les rendre plus conviviaux pour le public moderne. De plus, l’obligation de télécharger du contenu séparé n’est pas la meilleure idée, cela aurait plus pertinent de tout mettre dans un jeu et unique jeu. Les autres compilations que nous avons pu tester étaient faites en ce sens.

Conclusion

La « Collection Master Metal Gear Solid Vol. 1 » sur PS5 représente plus qu’une simple réédition de classiques du jeu vidéo. C’est une célébration de l’innovation et de l’art narratif dans l’industrie du jeu. Bien que la collection puisse présenter certaines limitations techniques et des choix d’interface discutables, elle offre une expérience inestimable, surtout pour ceux qui cherchent à comprendre l’évolution du jeu vidéo comme forme d’expression artistique.

L’impact de la saga Metal Gear Solid dépasse largement le cadre du divertissement. Elle a contribué à redéfinir le jeu vidéo comme un médium capable de raconter des histoires complexes, d’aborder des thèmes philosophiques profonds et de remettre en question les perceptions des joueurs sur la guerre, l’identité et la technologie. Cette collection ne se contente pas de préserver ces jeux pour la postérité. Elle offre aussi une porte d’entrée dans un univers où le jeu vidéo rencontre la littérature, le cinéma et la politique, un univers où chaque titre est une pièce maîtresse de réflexion et d’innovation.

En somme, pour les vétérans de la série et les néophytes, la « Collection Master Metal Gear Solid Vol. 1 » est une occasion précieuse de se plonger dans un monde où le jeu vidéo s’élève au rang d’art, offrant des expériences qui restent gravées dans la mémoire et continuent d’inspirer des générations de créateurs et de joueurs.

Produit disponible sur Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 - PS5

Voir l'offre 42,00 €