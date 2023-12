Les abonnés Amazon Prime peuvent jouer gratuitement à Deathloop !

Si vous aimez le jeu vidéo Deathloop, que vous possédiez un PC et que vous êtes abonné à Amazon Prime, nous avons une bonne nouvelle pour vous ! Vous pouvez télécharger gratuitement le jeu sur PC jusqu’au 10 janvier ! Il ne s’agit pas d’une possession temporaire. Le jeu sera entièrement à vous, à condition d’y associer un compte Epic Games Store actif.

Deathloop, le cadeau de vacances d’Amazon pour cette année

Ce n’est pas la première fois qu’Amazon se montre généreux avec ses abonnés. En 2022, il avait offert à ses abonnés le jeu Dishonored 2, un autre jeu classique d’Arkane. Généralement, Amazon offre des jeux à l’occasion de ses événements Prime Day.

En tout cas, Deathloop est un titre assez connu dans l’univers des jeux vidéo. Ce titre est idéal pour les joueurs accros aux jeux de tirs à la première personne mais qui recherchent également un jeu d’aventure à l’ancienne. En effet, le jeu est rempli d’énigmes et de combats intéressants.

Vous l’aurez compris, Deathloop figure parmi les jeux les plus tendances du moment. Cette gratuité s’avère donc être une bonne affaire pour les fans du jeu. Par ailleurs, sachez que Deathloop est aussi disponible sur Game Pass. Et si vous êtes un fan inconditionnel du développeur de jeux vidéo Arkane, qui est derrière Dishonored 2 et Deathloop, sachez qu’il concocte actuellement un autre jeu qui fait déjà parler de lui : Blade, le chasseur de vampires de l’univers Marvel.