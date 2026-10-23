Chez Apple, le modèle de l’an dernier ne baisse plus, il augmente

Attendre la sortie du nouvel iPhone pour s’offrir celui de l’année précédente, un peu moins cher, faisait partie des bons réflexes. En France, septembre 2026 a mis fin à cette habitude. Le 10 septembre, Apple a relevé le prix de ses anciens modèles. L’iPhone 17 en 256 Go est passé de 969 à 1 119 euros, et la version 512 Go de 1 219 à 1 369 euros. En cause, le prix des puces mémoire, qui s’est envolé.

Un an après sa sortie, l’iPhone 17 coûte donc plus cher qu’au premier jour. Pour ceux qui en ont déjà un, la nouvelle change surtout le coût d’un éventuel remplacement.

Les modèles Pro ont quitté la boutique d’Apple

Le haut de gamme suit une autre logique. Les iPhone 17 Pro et Pro Max ne figurent plus au catalogue d’Apple en France. Pour en acheter un neuf, il faut passer par un revendeur qui écoule ses stocks, ou se tourner vers le reconditionné. Sur ce marché, l’état de l’appareil fait le prix, et un dos rayé ou un bloc photo marqué font baisser une offre de reprise.

Apple a d’ailleurs indiqué où se situent les points faibles. Lors de la polémique sur les rayures, à la sortie, la marque a expliqué que les traces vues sur les modèles d’exposition venaient surtout de supports MagSafe usés. Elle a en revanche reconnu une usure normale sur les bords du plateau photo, sous forme de légères abrasions. Cette zone est justement couverte par le rebord surélevé lorsqu’on glisse une coque autour de l’iPhone 17 Pro Max, qui évite au bloc photo de frotter sur une table. Sur un modèle qu’Apple ne vend plus, cet état peut compter au moment de la revente.

Ce que coûte une réparation hors garantie

Les tarifs de réparation rappellent l’enjeu. Selon la grille publiée par Apple au lancement, remplacer la vitre arrière coûte 169 euros, sur l’iPhone 17 comme sur le Pro Max. L’écran revient à 405 euros sur l’iPhone 17 et à 489 euros sur le Pro Max. Pour les autres dommages, la facture atteint respectivement 729 et 955 euros.

AppleCare+ réduit nettement la note, avec une franchise de 29 euros pour l’écran ou le dos et de 99 euros pour le reste. Mais la formule se paie, que le téléphone tombe ou non. Pour les plus maladroits, le choix se défend. Pour les autres, il existe des façons moins coûteuses de limiter le risque.

Protéger l’ancien modèle rapporte désormais davantage

Remplacer un appareil cassé coûte aujourd’hui 1 119 euros, soit 150 euros de plus qu’il y a un an. Une vitre arrière fendue en coûte 169. Face à ces montants, prévoir dans le même budget l’iPhone 17 et sa coque relève du simple calcul, la coque représentant une fraction de la plus petite réparation. La durée d’utilisation joue aussi. Un téléphone plus cher à remplacer, on a tendance à le garder plus longtemps. Trois ou quatre ans au lieu de deux, ce sont autant de chutes possibles sur le carrelage, de clés au fond du sac et de passages sur la table du café. Le dos en verre et le bloc photo y résistent mieux quand une coque encaisse le contact à leur place.

Reste à savoir si la hausse durera. Si le prix de la mémoire redescend, Apple pourrait revoir ses tarifs à la prochaine rentrée. D’ici là, l’iPhone déjà en poche reste le moins cher qu’on puisse avoir.